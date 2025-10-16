U Coin 目前實時價格為 0.00842 USD。跟蹤 UCOIN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 UCOIN 價格趨勢。U Coin 目前實時價格為 0.00842 USD。跟蹤 UCOIN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 UCOIN 價格趨勢。

U Coin 圖標

U Coin實時價格 (UCOIN)

1 UCOIN 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00842
$0.00842
-0.11%1D
USD
U Coin (UCOIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:48:45 (UTC+8)

U Coin（UCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.008371
$ 0.008371
24H最低價
$ 0.00847
$ 0.00847
24H最高價

$ 0.008371
$ 0.008371

$ 0.00847
$ 0.00847

$ 0.06424320268888757
$ 0.06424320268888757

$ 0.008020406671395091
$ 0.008020406671395091

0.00%

-0.11%

-1.29%

-1.29%

U Coin（UCOIN）目前實時價格為 $ 0.00842。過去 24 小時內，UCOIN 的交易價格在 $ 0.008371$ 0.00847 之間波動，市場活躍度顯著。UCOIN 的歷史最高價為 $ 0.06424320268888757，歷史最低價為 $ 0.008020406671395091

從短期表現來看，UCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.11%，過去 7 天內累計變動為 -1.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

U Coin（UCOIN）市場資訊

No.4451

$ 0.00
$ 0.00

$ 46.94K
$ 46.94K

$ 8.42M
$ 8.42M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

U Coin 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 46.94K。UCOIN 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.42M

U Coin（UCOIN）價格歷史 USD

跟蹤 U Coin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00000927-0.11%
30天$ -0.00542-39.17%
60天$ -0.001026-10.87%
90天$ -0.00285-25.29%
U Coin 今日價格變化

今天，UCOIN 記錄了 $ -0.00000927 (-0.11%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

U Coin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00542 (-39.17%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

U Coin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，UCOIN 的變化為 $ -0.001026 (-10.87%)，從而更廣泛地了解其表現。

U Coin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00285 (-25.29%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 U Coin（UCOIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 U Coin 價格歷史頁面

什麼是U Coin (UCOIN)

U-topia 是一家去中心化媒體公司，提供適合各個年齡層的金融工具，將世界知名的智慧財產權與 Web3 連接起來，以促進所有鏈上的用戶獲取。我們透過 Chain Abstraction 錢包獎勵跨媒體產品的參與，消除了錢包中擁有特定加密貨幣的限制，並透過我們的 Account Abstraction 工具獲得更多獎勵。任何非本地加密貨幣都可以隨時獲得獎勵。

U Coin在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 U Coin 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 UCOIN 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 U Coin 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 U Coin 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

U Coin 價格預測 (USD)

U Coin（UCOIN）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 U Coin（UCOIN）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 U Coin 的長期和短期價格預測。

現在就查看 U Coin 價格預測

U Coin（UCOIN）代幣經濟

了解 U Coin（UCOIN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 UCOIN 代幣的完整經濟學

如何購買U Coin (UCOIN)

正在尋找如何購買 U Coin？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買U Coin。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

UCOIN 兌換為當地貨幣

1 U Coin（UCOIN）至 VND
221.5723
1 U Coin（UCOIN）至 AUD
A$0.0127984
1 U Coin（UCOIN）至 GBP
0.0062308
1 U Coin（UCOIN）至 EUR
0.007157
1 U Coin（UCOIN）至 USD
$0.00842
1 U Coin（UCOIN）至 MYR
RM0.035364
1 U Coin（UCOIN）至 TRY
0.3528822
1 U Coin（UCOIN）至 JPY
¥1.27984
1 U Coin（UCOIN）至 ARS
ARS$12.5671026
1 U Coin（UCOIN）至 RUB
0.667285
1 U Coin（UCOIN）至 INR
0.7428966
1 U Coin（UCOIN）至 IDR
Rp140.3332772
1 U Coin（UCOIN）至 PHP
0.495517
1 U Coin（UCOIN）至 EGP
￡E.0.399108
1 U Coin（UCOIN）至 BRL
R$0.0452154
1 U Coin（UCOIN）至 CAD
C$0.0117038
1 U Coin（UCOIN）至 BDT
1.029766
1 U Coin（UCOIN）至 NGN
12.291937
1 U Coin（UCOIN）至 COP
$32.50962
1 U Coin（UCOIN）至 ZAR
R.0.1449924
1 U Coin（UCOIN）至 UAH
0.3543978
1 U Coin（UCOIN）至 TZS
T.Sh.20.7900746
1 U Coin（UCOIN）至 VES
Bs1.78504
1 U Coin（UCOIN）至 CLP
$7.9148
1 U Coin（UCOIN）至 PKR
Rs2.384544
1 U Coin（UCOIN）至 KZT
4.5268446
1 U Coin（UCOIN）至 THB
฿0.2749972
1 U Coin（UCOIN）至 TWD
NT$0.2582414
1 U Coin（UCOIN）至 AED
د.إ0.0309014
1 U Coin（UCOIN）至 CHF
Fr0.0066518
1 U Coin（UCOIN）至 HKD
HK$0.0653392
1 U Coin（UCOIN）至 AMD
֏3.2334484
1 U Coin（UCOIN）至 MAD
.د.م0.0776324
1 U Coin（UCOIN）至 MXN
$0.1550122
1 U Coin（UCOIN）至 SAR
ريال0.031575
1 U Coin（UCOIN）至 ETB
Br1.286997
1 U Coin（UCOIN）至 KES
KSh1.0879482
1 U Coin（UCOIN）至 JOD
د.أ0.00596978
1 U Coin（UCOIN）至 PLN
0.0305646
1 U Coin（UCOIN）至 RON
лв0.0367112
1 U Coin（UCOIN）至 SEK
kr0.0788954
1 U Coin（UCOIN）至 BGN
лв0.0141456
1 U Coin（UCOIN）至 HUF
Ft2.8159848
1 U Coin（UCOIN）至 CZK
0.1758096
1 U Coin（UCOIN）至 KWD
د.ك0.00257652
1 U Coin（UCOIN）至 ILS
0.027365
1 U Coin（UCOIN）至 BOB
Bs0.0582664
1 U Coin（UCOIN）至 AZN
0.014314
1 U Coin（UCOIN）至 TJS
SM0.077885
1 U Coin（UCOIN）至 GEL
0.0228182
1 U Coin（UCOIN）至 AOA
Kz7.6754194
1 U Coin（UCOIN）至 BHD
.د.ب0.00317434
1 U Coin（UCOIN）至 BMD
$0.00842
1 U Coin（UCOIN）至 DKK
kr0.0539722
1 U Coin（UCOIN）至 HNL
L0.2215302
1 U Coin（UCOIN）至 MUR
0.3829416
1 U Coin（UCOIN）至 NAD
$0.1449082
1 U Coin（UCOIN）至 NOK
kr0.0841158
1 U Coin（UCOIN）至 NZD
$0.0145666
1 U Coin（UCOIN）至 PAB
B/.0.00842
1 U Coin（UCOIN）至 PGK
K0.0354482
1 U Coin（UCOIN）至 QAR
ر.ق0.030733
1 U Coin（UCOIN）至 RSD
дин.0.8478098
1 U Coin（UCOIN）至 UZS
soʻm101.4457598
1 U Coin（UCOIN）至 ALL
L0.7002072
1 U Coin（UCOIN）至 ANG
ƒ0.0150718
1 U Coin（UCOIN）至 AWG
ƒ0.0150718
1 U Coin（UCOIN）至 BBD
$0.01684
1 U Coin（UCOIN）至 BAM
KM0.0140614
1 U Coin（UCOIN）至 BIF
Fr24.76322
1 U Coin（UCOIN）至 BND
$0.0108618
1 U Coin（UCOIN）至 BSD
$0.00842
1 U Coin（UCOIN）至 JMD
$1.349305
1 U Coin（UCOIN）至 KHR
33.8152252
1 U Coin（UCOIN）至 KMF
Fr3.57008
1 U Coin（UCOIN）至 LAK
183.0434746
1 U Coin（UCOIN）至 LKR
රු2.5607746
1 U Coin（UCOIN）至 MDL
L0.1434768
1 U Coin（UCOIN）至 MGA
Ar37.92789
1 U Coin（UCOIN）至 MOP
P0.06736
1 U Coin（UCOIN）至 MVR
0.128826
1 U Coin（UCOIN）至 MWK
MK14.592702
1 U Coin（UCOIN）至 MZN
MT0.538038
1 U Coin（UCOIN）至 NPR
रु1.188062
1 U Coin（UCOIN）至 PYG
59.71464
1 U Coin（UCOIN）至 RWF
Fr12.23426
1 U Coin（UCOIN）至 SBD
$0.0693808
1 U Coin（UCOIN）至 SCR
0.1255422
1 U Coin（UCOIN）至 SRD
$0.3345266
1 U Coin（UCOIN）至 SVC
$0.073675
1 U Coin（UCOIN）至 SZL
L0.1449082
1 U Coin（UCOIN）至 TMT
m0.0295542
1 U Coin（UCOIN）至 TND
د.ت0.0247548
1 U Coin（UCOIN）至 TTD
$0.0570876
1 U Coin（UCOIN）至 UGX
Sh29.23424
1 U Coin（UCOIN）至 XAF
Fr4.74046
1 U Coin（UCOIN）至 XCD
$0.022734
1 U Coin（UCOIN）至 XOF
Fr4.74046
1 U Coin（UCOIN）至 XPF
Fr0.85884
1 U Coin（UCOIN）至 BWP
P0.1123228
1 U Coin（UCOIN）至 BZD
$0.0169242
1 U Coin（UCOIN）至 CVE
$0.7972056
1 U Coin（UCOIN）至 DJF
Fr1.49876
1 U Coin（UCOIN）至 DOP
$0.5390484
1 U Coin（UCOIN）至 DZD
د.ج1.0944316
1 U Coin（UCOIN）至 FJD
$0.0192818
1 U Coin（UCOIN）至 GNF
Fr73.2119
1 U Coin（UCOIN）至 GTQ
Q0.0644972
1 U Coin（UCOIN）至 GYD
$1.761464
1 U Coin（UCOIN）至 ISK
kr1.02724

人們還問：關於U Coin的其他問題

U Coin（UCOIN）今日價格是多少？
UCOIN 實時價格為 0.00842 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 UCOIN 兌 USD 的價格是多少？
目前 UCOIN 兌 USD 的價格為 $ 0.00842。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
U Coin 的市值是多少？
UCOIN 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
UCOIN 的流通供應量是多少？
UCOIN 的流通供應量為 0.00 USD
UCOIN 的歷史最高價（ATH）是多少？
UCOIN 的歷史最高價是 0.06424320268888757 USD
UCOIN 的歷史最低價（ATL）是多少？
UCOIN 的歷史最低價是 0.008020406671395091 USD
UCOIN 的交易量是多少？
UCOIN 的 24 小時實時交易量為 $ 46.94K USD
UCOIN 今年會漲嗎？
UCOIN 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 UCOIN 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:48:45 (UTC+8)

U Coin（UCOIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

