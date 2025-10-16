Uber 目前實時價格為 94.87 USD。跟蹤 UBERON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 UBERON 價格趨勢。Uber 目前實時價格為 94.87 USD。跟蹤 UBERON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 UBERON 價格趨勢。

Uber 圖標

Uber實時價格 (UBERON)

1 UBERON 兌換為 USD 的實時價格：

$94.92
$94.92$94.92
+0.03%1D
USD
Uber (UBERON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:40 (UTC+8)

Uber（UBERON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 93.92
$ 93.92$ 93.92
24H最低價
$ 95.41
$ 95.41$ 95.41
24H最高價

$ 93.92
$ 93.92$ 93.92

$ 95.41
$ 95.41$ 95.41

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

-0.08%

+0.03%

+2.21%

+2.21%

Uber（UBERON）目前實時價格為 $ 94.87。過去 24 小時內，UBERON 的交易價格在 $ 93.92$ 95.41 之間波動，市場活躍度顯著。UBERON 的歷史最高價為 $ 104.598200752745，歷史最低價為 $ 89.84041087964881

從短期表現來看，UBERON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 +0.03%，過去 7 天內累計變動為 +2.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Uber（UBERON）市場資訊

No.2235

$ 940.47K
$ 940.47K$ 940.47K

$ 54.19K
$ 54.19K$ 54.19K

$ 940.47K
$ 940.47K$ 940.47K

9.91K
9.91K 9.91K

9,913.21471202
9,913.21471202 9,913.21471202

ETH

Uber 的目前市值為 $ 940.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54.19K。UBERON 的流通量為 9.91K，總供應量是 9913.21471202，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 940.47K

Uber（UBERON）價格歷史 USD

跟蹤 Uber 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0285+0.03%
30天$ -3.37-3.44%
60天$ +34.87+58.11%
90天$ +34.87+58.11%
Uber 今日價格變化

今天，UBERON 記錄了 $ +0.0285 (+0.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Uber 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -3.37 (-3.44%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Uber 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，UBERON 的變化為 $ +34.87 (+58.11%)，從而更廣泛地了解其表現。

Uber 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +34.87 (+58.11%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Uber（UBERON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Uber 價格歷史頁面

什麼是Uber (UBERON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Uber在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Uber 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 UBERON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Uber 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Uber 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Uber 價格預測 (USD)

Uber（UBERON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Uber（UBERON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Uber 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Uber 價格預測

Uber（UBERON）代幣經濟

了解 Uber（UBERON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 UBERON 代幣的完整經濟學

如何購買Uber (UBERON)

正在尋找如何購買 Uber？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Uber。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

UBERON 兌換為當地貨幣

1 Uber（UBERON）至 VND
2,496,504.05
1 Uber（UBERON）至 AUD
A$144.2024
1 Uber（UBERON）至 GBP
70.2038
1 Uber（UBERON）至 EUR
80.6395
1 Uber（UBERON）至 USD
$94.87
1 Uber（UBERON）至 MYR
RM398.454
1 Uber（UBERON）至 TRY
3,976.0017
1 Uber（UBERON）至 JPY
¥14,420.24
1 Uber（UBERON）至 ARS
ARS$141,596.3211
1 Uber（UBERON）至 RUB
7,518.4475
1 Uber（UBERON）至 INR
8,369.4314
1 Uber（UBERON）至 IDR
Rp1,581,166.0342
1 Uber（UBERON）至 PHP
5,581.2021
1 Uber（UBERON）至 EGP
￡E.4,500.6328
1 Uber（UBERON）至 BRL
R$508.5032
1 Uber（UBERON）至 CAD
C$131.8693
1 Uber（UBERON）至 BDT
11,607.3445
1 Uber（UBERON）至 NGN
138,293.8964
1 Uber（UBERON）至 COP
$367,712.3252
1 Uber（UBERON）至 ZAR
R.1,631.764
1 Uber（UBERON）至 UAH
3,983.5913
1 Uber（UBERON）至 TZS
T.Sh.234,246.3631
1 Uber（UBERON）至 VES
Bs20,112.44
1 Uber（UBERON）至 CLP
$89,082.93
1 Uber（UBERON）至 PKR
Rs26,836.8256
1 Uber（UBERON）至 KZT
51,004.9581
1 Uber（UBERON）至 THB
฿3,099.4029
1 Uber（UBERON）至 TWD
NT$2,910.6116
1 Uber（UBERON）至 AED
د.إ348.1729
1 Uber（UBERON）至 CHF
Fr74.9473
1 Uber（UBERON）至 HKD
HK$736.1912
1 Uber（UBERON）至 AMD
֏36,237.4939
1 Uber（UBERON）至 MAD
.د.م873.7527
1 Uber（UBERON）至 MXN
$1,744.6593
1 Uber（UBERON）至 SAR
ريال355.7625
1 Uber（UBERON）至 ETB
Br14,500.8795
1 Uber（UBERON）至 KES
KSh12,256.2553
1 Uber（UBERON）至 JOD
د.أ67.26283
1 Uber（UBERON）至 PLN
344.3781
1 Uber（UBERON）至 RON
лв413.6332
1 Uber（UBERON）至 SEK
kr887.9832
1 Uber（UBERON）至 BGN
лв159.3816
1 Uber（UBERON）至 HUF
Ft31,707.4514
1 Uber（UBERON）至 CZK
1,979.9369
1 Uber（UBERON）至 KWD
د.ك29.03022
1 Uber（UBERON）至 ILS
309.2762
1 Uber（UBERON）至 BOB
Bs653.6543
1 Uber（UBERON）至 AZN
161.279
1 Uber（UBERON）至 TJS
SM883.2397
1 Uber（UBERON）至 GEL
257.0977
1 Uber（UBERON）至 AOA
Kz86,480.6459
1 Uber（UBERON）至 BHD
.د.ب35.76599
1 Uber（UBERON）至 BMD
$94.87
1 Uber（UBERON）至 DKK
kr608.1167
1 Uber（UBERON）至 HNL
L2,488.4401
1 Uber（UBERON）至 MUR
4,314.6876
1 Uber（UBERON）至 NAD
$1,643.1484
1 Uber（UBERON）至 NOK
kr947.7513
1 Uber（UBERON）至 NZD
$164.1251
1 Uber（UBERON）至 PAB
B/.94.87
1 Uber（UBERON）至 PGK
K404.1462
1 Uber（UBERON）至 QAR
ر.ق345.3268
1 Uber（UBERON）至 RSD
дин.9,546.7681
1 Uber（UBERON）至 UZS
soʻm1,143,011.7853
1 Uber（UBERON）至 ALL
L7,882.7483
1 Uber（UBERON）至 ANG
ƒ169.8173
1 Uber（UBERON）至 AWG
ƒ169.8173
1 Uber（UBERON）至 BBD
$189.74
1 Uber（UBERON）至 BAM
KM159.3816
1 Uber（UBERON）至 BIF
Fr279,012.67
1 Uber（UBERON）至 BND
$122.3823
1 Uber（UBERON）至 BSD
$94.87
1 Uber（UBERON）至 JMD
$15,190.5844
1 Uber（UBERON）至 KHR
381,003.6122
1 Uber（UBERON）至 KMF
Fr40,224.88
1 Uber（UBERON）至 LAK
2,062,391.2631
1 Uber（UBERON）至 LKR
රු28,765.5327
1 Uber（UBERON）至 MDL
L1,616.5848
1 Uber（UBERON）至 MGA
Ar427,341.915
1 Uber（UBERON）至 MOP
P758.0113
1 Uber（UBERON）至 MVR
1,451.511
1 Uber（UBERON）至 MWK
MK164,134.587
1 Uber（UBERON）至 MZN
MT6,062.193
1 Uber（UBERON）至 NPR
रु13,299.8253
1 Uber（UBERON）至 PYG
668,074.54
1 Uber（UBERON）至 RWF
Fr137,466.63
1 Uber（UBERON）至 SBD
$781.7288
1 Uber（UBERON）至 SCR
1,314.8982
1 Uber（UBERON）至 SRD
$3,769.1851
1 Uber（UBERON）至 SVC
$828.2151
1 Uber（UBERON）至 SZL
L1,643.1484
1 Uber（UBERON）至 TMT
m332.9937
1 Uber（UBERON）至 TND
د.ت278.34858
1 Uber（UBERON）至 TTD
$642.2699
1 Uber（UBERON）至 UGX
Sh329,388.64
1 Uber（UBERON）至 XAF
Fr53,411.81
1 Uber（UBERON）至 XCD
$256.149
1 Uber（UBERON）至 XOF
Fr53,411.81
1 Uber（UBERON）至 XPF
Fr9,676.74
1 Uber（UBERON）至 BWP
P1,351.8975
1 Uber（UBERON）至 BZD
$189.74
1 Uber（UBERON）至 CVE
$8,994.6247
1 Uber（UBERON）至 DJF
Fr16,791.99
1 Uber（UBERON）至 DOP
$6,068.8339
1 Uber（UBERON）至 DZD
د.ج12,331.2026
1 Uber（UBERON）至 FJD
$217.2523
1 Uber（UBERON）至 GNF
Fr824,894.65
1 Uber（UBERON）至 GTQ
Q724.8068
1 Uber（UBERON）至 GYD
$19,817.3943
1 Uber（UBERON）至 ISK
kr11,574.14

Uber資源

要更深入地瞭解 Uber，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Uber網站
區塊查詢

人們還問：關於Uber的其他問題

Uber（UBERON）今日價格是多少？
UBERON 實時價格為 94.87 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 UBERON 兌 USD 的價格是多少？
目前 UBERON 兌 USD 的價格為 $ 94.87。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Uber 的市值是多少？
UBERON 的市值為 $ 940.47K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
UBERON 的流通供應量是多少？
UBERON 的流通供應量為 9.91K USD
UBERON 的歷史最高價（ATH）是多少？
UBERON 的歷史最高價是 104.598200752745 USD
UBERON 的歷史最低價（ATL）是多少？
UBERON 的歷史最低價是 89.84041087964881 USD
UBERON 的交易量是多少？
UBERON 的 24 小時實時交易量為 $ 54.19K USD
UBERON 今年會漲嗎？
UBERON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 UBERON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:40 (UTC+8)

Uber（UBERON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

UBERON 兌 USD 計算器

數量

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 94.87 USD

交易 UBERON

UBERON/USDT
$94.92
$94.92$94.92
+0.02%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

