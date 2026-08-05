買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
MEXC AI 的高級分析為您提供 United Stables 的每日更新內容，包括技術分析和投資機會。立即獲取最新的每日資訊！MEXC AI 的高級分析為您提供 United Stables 的每日更新內容，包括技術分析和投資機會。立即獲取最新的每日資訊！

更多關於 U

U 價格資訊

U 介紹

U 幣種官網

U 代幣經濟

U 價格預測

U 價格歷史

U 購買指南

U 兌換法幣計算

U 現貨

U U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

United Stables (U) 今日技術分析

United Stables (U) 今日技術分析

United Stables 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 U 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 United Stables 分析的信息。

United Stables (U) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$1.0004--+0.01%-0.01%+0.02%
了解更多關於 United Stables 價格

United Stables資金流向

淨流入UUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-15$0.45 M1.00
2026-08-14$8.45 M1.00
2026-08-13$0.16 M1.00
2026-08-12$1.86 M1.00
2026-08-11$0.63 M1.00

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

探索有關 United Stables 的更多資訊

在 MEXC 上交易 United Stables (U) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 United Stables 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
U/USDC
$0.9994
$0.9994$0.9994
-0.03%
58.34K (USDT)
U/USDT
$1.0005
$1.0005$1.0005
0.00%
54.15K (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

U 兌 USD 計算器

數量

U
U
USD
USD

1 U = 1.0004 USD

更多加密貨幣技術分析

查找更多熱門加密貨幣價格分析。