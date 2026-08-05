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Tutorial (TUT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.031343 -- -16.07% +142.23% +176.66%

Tutorial 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Tutorial 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 12 中立 3 買入 11 移動平均線 : 買入 賣出 5 中立 1 買入 8 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 2 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.03142 0.03137 R2 0.03137 0.03134 R1 0.03135 0.03133 PP 0.0313 0.0313 S1 0.03128 0.03127 S2 0.03123 0.03126 S3 0.03121 0.03123

Tutorial 市場信號 目前淨掛單量 -0.71M $11.61 M $12.32 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.21M 3 日主動買入 $12.62 M 3 日主動賣出 $12.41 M 7 日主動買賣差額 1.30M 7 日主動買入 $85.39 M 7 日主動賣出 $84.09 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Tutorial資金流向 淨流入 TUTUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 0.03 2026-08-14 $0.23 M 0.03 2026-08-13 $0.34 M 0.04 2026-08-12 -$0.01 M 0.07 2026-08-11 $0.34 M 0.09 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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