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TrueUSD 目前實時價格為 0.999 TWD。TUSD 市值為 494,020,567.917 TWD。追蹤台灣的 TUSD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！TrueUSD 目前實時價格為 0.999 TWD。TUSD 市值為 494,020,567.917 TWD。追蹤台灣的 TUSD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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TrueUSD 圖標

TrueUSD實時價格 (TUSD)

1 TUSD 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$31.98798
NT$31.98798NT$31.98798
-0.02%1D
TWD
TrueUSD (TUSD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:15:03 (UTC+8)

TrueUSD 今日價格

TrueUSD (TUSD) 今日實時價格為 NT$ 0.999，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 TUSD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.999 每 TUSD。

TrueUSD 目前市值在 NT$ 494.02M 排名第 #81，流通供應量為 494.52M TUSD。過去 24 小時內，TUSD 的交易價格在 NT$ 0.9979（低點）和 NT$ 0.9998（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 43.6909708309173609，而歷史最低價為 NT$ 29.3904201373639

短期表現方面，TUSD 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 8.66K

TrueUSD（TUSD）市場資訊

No.81

NT$ 494.02M
NT$ 494.02MNT$ 494.02M

NT$ 8.66K
NT$ 8.66KNT$ 8.66K

NT$ 494.02M
NT$ 494.02MNT$ 494.02M

494.52M
494.52M 494.52M

494,515,083
494,515,083 494,515,083

0.02%

2018-03-07 00:00:00

NT$ 32.02
NT$ 32.02NT$ 32.02

ETH

TrueUSD 的目前市值為 NT$ 494.02M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 8.66K。TUSD 的流通量為 494.52M，總供應量是 494515083，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 494.02M

TrueUSD 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.9979
NT$ 0.9979NT$ 0.9979
24H最低價
NT$ 0.9998
NT$ 0.9998NT$ 0.9998
24H最高價

NT$ 0.9979
NT$ 0.9979NT$ 0.9979

NT$ 0.9998
NT$ 0.9998NT$ 0.9998

NT$ 43.6909708309173609
NT$ 43.6909708309173609NT$ 43.6909708309173609

NT$ 29.3904201373639
NT$ 29.3904201373639NT$ 29.3904201373639

0.00%

-0.02%

+0.29%

+0.29%

TrueUSD（TUSD）價格歷史 TWD

跟蹤 TrueUSD 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.006399-0.02%
30天NT$ +0.0005+0.05%
60天NT$ 00.00%
90天NT$ -0.0008-0.09%
TrueUSD 今日價格變化

今天，TUSD 記錄了 NT$ -0.006399 (-0.02%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

TrueUSD 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0005 (+0.05%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

TrueUSD 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TUSD 的變化為 NT$ 0 (0.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

TrueUSD 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0008 (-0.09%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 TrueUSD（TUSD）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 TrueUSD 價格歷史頁面

TrueUSD 分析

本分析利用人工智慧模型評估 TrueUSD 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 TrueUSD 的價格？

TUSD（TrueUSD）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 美元掛鉤的穩定性——作為一種穩定幣，TUSD 旨在維持1美元的價值。
2. 傳儲支持——完全以美元為後盾的資產配置會影響信任與穩定性。
3. 市場供需——交易量與流動性會對價格波動產生影響。
4. 監管變化——穩定幣相關的監管政策會影響投資者的信心。
5. 审計結果——定期對儲備進行認證會影響市場的信任度。
6. 競爭情況——其他穩定幣如USDT、USDC會對市場佔有率產生影響。
7. DeFi整合——在各類協議中的應用會推動實用需求。
8. 市場情緒——整體加密貨幣市場的狀況會對交易活動產生影響。

為什麼人們想知道 TrueUSD 今天的價格？

人們想要知道今日的TUSD價格，因為：1）TUSD是一種與美元掛鉤的穩定幣，因此價格穩定性對交易和支付至關重要；2）在市場波動期間，交易者會將其視為避險資產；3）DeFi用戶在進行借貸時需要即時匯率；4）投資組合追蹤則必須掌握即時價值。

TrueUSD 的價格預測

TrueUSD（TUSD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TUSD 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
TrueUSD (TUSD) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，TrueUSD 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 TrueUSD 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 TrueUSD 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 TUSD 2026–2027 年價格的預測。

關於 TrueUSD

TrueUSD (TUSD) 是一種穩定幣，這種加密貨幣的價值與特定資產，也就是美元的價值掛鉤。TUSD 運行在以太坊區塊鏈上，並遵循 ERC-20 代幣標準。TUSD 的主要角色是在高度波動的加密貨幣市場中提供穩定性，作為一種可靠的價值儲存和交換媒介。它經常被用於交易、交易對和對抗市場波動。TUSD 的價值是通過抵押模型來維持的，每個代幣都由存放在託管賬戶中的真實美元支持。該代幣的供應量並未設定上限，而是根據需求進行擴張和收縮。

如何在台灣購買和投資 TrueUSD

準備好開始使用 TrueUSD 了嗎？在 MEXC 購買 TUSD 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 TrueUSD 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 TrueUSD (TUSD) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，TrueUSD 將立即存入您的錢包。
TrueUSD (TUSD) 購買教程

TrueUSD 能做什麼？

擁有 TrueUSD 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 TrueUSD (TUSD) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是TrueUSD (TUSD)

TrueUSD 是一種以美元支持的穩定幣，可以在合法保護的託管帳戶中與多個銀行合作夥伴交換並信任以美元作為抵押品，因此您可以放心地交易，發送和接收付款。

TrueUSD資源

要更深入地瞭解 TrueUSD，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方TrueUSD網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於TrueUSD的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:15:03 (UTC+8)

TrueUSD（TUSD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 TrueUSD 的更多資訊

TUSDUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 TUSD。在 MEXC 上探索 TUSDUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 TrueUSD (TUSD) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 TrueUSD 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
TUSD/USDT
NT$31.98798
NT$31.98798NT$31.98798
-0.01%
8.67K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.150143
NT$2.150143NT$2.150143

+253.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.13598894
NT$0.13598894NT$0.13598894

-14.58%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4732556
NT$0.4732556NT$0.4732556

-4.70%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.099108
NT$10.099108NT$10.099108

+3.07%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.7324944
NT$8.7324944NT$8.7324944

-4.40%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.150143
NT$2.150143NT$2.150143

+253.42%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.002459136
NT$0.002459136NT$0.002459136

+53.60%

Talus

Talus

US

NT$0.550744
NT$0.550744NT$0.550744

+21.89%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.5557132
NT$10.5557132NT$10.5557132

+18.90%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$32.7407702
NT$32.7407702NT$32.7407702

+10.04%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

TUSD
TUSD
TWD
TWD

1 TUSD = 31.98798 TWD