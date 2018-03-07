TrueUSD 今日價格

TrueUSD (TUSD) 今日實時價格為 NT$ 0.999，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 TUSD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.999 每 TUSD。

TrueUSD 目前市值在 NT$ 494.02M 排名第 #81，流通供應量為 494.52M TUSD。過去 24 小時內，TUSD 的交易價格在 NT$ 0.9979（低點）和 NT$ 0.9998（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 43.6909708309173609，而歷史最低價為 NT$ 29.3904201373639。

短期表現方面，TUSD 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 8.66K。

TrueUSD（TUSD）市場資訊

排名 No.81 市值 NT$ 494.02MNT$ 494.02M NT$ 494.02M 成交量（24H） NT$ 8.66KNT$ 8.66K NT$ 8.66K 完全稀釋市值 NT$ 494.02MNT$ 494.02M NT$ 494.02M 流通量 494.52M 494.52M 494.52M 總供應量 494,515,083 494,515,083 494,515,083 市場佔有率 0.02% 發行日期 2018-03-07 00:00:00 發行價格 NT$ 32.02NT$ 32.02 NT$ 32.02 所屬公鏈 ETH

TrueUSD 的目前市值為 NT$ 494.02M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 8.66K。TUSD 的流通量為 494.52M，總供應量是 494515083，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 494.02M。