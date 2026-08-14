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TOYOW 目前實時價格為 0.06666 TWD。TTN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 TTN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！TOYOW 目前實時價格為 0.06666 TWD。TTN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 TTN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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TOYOW 圖標

TOYOW實時價格 (TTN)

1 TTN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.1304536
NT$2.1304536NT$2.1304536
-0.28%1D
TWD
TOYOW (TTN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:54:28 (UTC+8)

TOYOW 今日價格

TOYOW (TTN) 今日實時價格為 NT$ 0.06666，過去 24 小時內變化了 0.28%。目前 TTN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06666 每 TTN。

TOYOW 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- TTN。過去 24 小時內，TTN 的交易價格在 NT$ 0.06645（低點）和 NT$ 0.06751（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，TTN 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -0.99%。過去一天，總交易量達到 NT$ 286.99K

TOYOW（TTN）市場資訊

--
----

NT$ 286.99K
NT$ 286.99KNT$ 286.99K

NT$ 66.66M
NT$ 66.66MNT$ 66.66M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

TOYOW 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 286.99K。TTN 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 66.66M

TOYOW 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.06645
NT$ 0.06645NT$ 0.06645
24H最低價
NT$ 0.06751
NT$ 0.06751NT$ 0.06751
24H最高價

NT$ 0.06645
NT$ 0.06645NT$ 0.06645

NT$ 0.06751
NT$ 0.06751NT$ 0.06751

--
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+0.15%

-0.27%

-0.99%

-0.99%

TOYOW（TTN）價格歷史 TWD

跟蹤 TOYOW 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.005982-0.27%
30天NT$ -0.00116-1.72%
60天NT$ -0.00348-4.97%
90天NT$ +0.00601+9.90%
TOYOW 今日價格變化

今天，TTN 記錄了 NT$ -0.005982 (-0.27%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

TOYOW 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00116 (-1.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

TOYOW 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TTN 的變化為 NT$ -0.00348 (-4.97%)，從而更廣泛地了解其表現。

TOYOW 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00601 (+9.90%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 TOYOW（TTN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 TOYOW 價格歷史頁面

TOYOW 分析

本分析利用人工智慧模型評估 TOYOW 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 TOYOW 的價格？

TOYOW（TTN）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者信心
2. 交易量與流動性水準
3. 整體加密貨幣市場趨勢
4. 項目開發進展與路線圖進度
5. 合作夥伴公告與採用率
6. 影響加密貨幣市場的監管消息
7. 供需動態
8. 社群參與度與社群媒體活動

為什麼人們想知道 TOYOW 今天的價格？

人們希望了解今日TOYOW（TTN）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握買賣時機、評估市場趨勢，以及管理風險。即時行情資訊有助於投資人評估盈虧狀況並規劃策略。

TOYOW 的價格預測

TOYOW（TTN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TTN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
TOYOW (TTN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，TOYOW 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 TOYOW 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 TOYOW 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 TTN 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 TOYOW

準備好開始使用 TOYOW 了嗎？在 MEXC 購買 TTN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 TOYOW 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 TOYOW (TTN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，TOYOW 將立即存入您的錢包。
TOYOW (TTN) 購買教程

TOYOW 能做什麼？

擁有 TOYOW 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 TOYOW (TTN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是TOYOW (TTN)

TOYOW 是一個多類別的真實世界資產（RWA）交易市場，提供跨多種類別的實體資產代幣化服務。該平台運行於區塊鏈驅動的資產代幣化基礎架構上，使使用者能夠創建、出售、購買或交易代表現實世界資產的數位代幣，涵蓋範圍包括：大宗商品、房地產、藝術品、電影、音樂 等多樣化領域。

TOYOW資源

要更深入地瞭解 TOYOW，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方TOYOW網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemReal World Assets (RWA)RWA Protocol

人們還問：關於TOYOW的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:54:28 (UTC+8)

TOYOW（TTN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 TOYOW 的更多資訊

TTNUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 TTN。在 MEXC 上探索 TTNUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 TOYOW (TTN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 TOYOW 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
TTN/USDT
NT$2.13333
NT$2.13333NT$2.13333
-0.13%
4.29M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.4356716
NT$2.4356716NT$2.4356716

+301.10%

utility token

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NT$0.17232832
NT$0.17232832NT$0.17232832

-8.65%

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Thinking Cat

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NT$0.4899468
NT$0.4899468NT$0.4899468

-20.56%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.210872
NT$9.210872NT$9.210872

+23.90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8867976
NT$8.8867976NT$8.8867976

-0.08%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.4356716
NT$2.4356716NT$2.4356716

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Fusionist

Fusionist

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NT$8.9181184
NT$8.9181184NT$8.9181184

+141.02%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.365321976
NT$0.365321976NT$0.365321976

+75.08%

Velvet

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NT$29.825072
NT$29.825072NT$29.825072

+32.02%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2039616
NT$2.2039616NT$2.2039616

+27.16%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

TTN
TTN
TWD
TWD

1 TTN = 2.1304536 TWD