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Test (TST) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.014587 -- +9.03% +33.38% -19.50%

Test 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Test 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 11 中立 2 買入 13 移動平均線 : 中立 賣出 8 中立 0 買入 6 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 2 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.01457 0.01456 R2 0.01456 0.01456 R1 0.01456 0.01456 PP 0.01455 0.01455 S1 0.01455 0.01455 S2 0.01454 0.01455 S3 0.01454 0.01454

Test 市場信號 目前淨掛單量 -0.55M $5.96 M $6.51 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.02M 3 日主動買入 $0.71 M 3 日主動賣出 $0.69 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $5.43 M 7 日主動賣出 $5.43 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Test資金流向 淨流入 TSTUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 -$0.29 M 0.01 2026-08-13 -$0.43 M 0.01 2026-08-12 -$0.10 M 0.01 2026-08-11 -$1.15 M 0.02 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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