Tesla 目前實時價格為 438.58 USD。跟蹤 TSLAON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TSLAON 價格趨勢。

Tesla 圖標

Tesla實時價格 (TSLAON)

1 TSLAON 兌換為 USD 的實時價格：

$438.58
$438.58
+0.51%1D
USD
Tesla (TSLAON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:25 (UTC+8)

Tesla（TSLAON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 429.21
$ 429.21
24H最低價
$ 454.05
$ 454.05
24H最高價

$ 429.21
$ 429.21

$ 454.05
$ 454.05

$ 473.8661895239948
$ 473.8661895239948

$ 329.3669085162907
$ 329.3669085162907

+0.02%

+0.51%

-1.22%

-1.22%

Tesla（TSLAON）目前實時價格為 $ 438.58。過去 24 小時內，TSLAON 的交易價格在 $ 429.21$ 454.05 之間波動，市場活躍度顯著。TSLAON 的歷史最高價為 $ 473.8661895239948，歷史最低價為 $ 329.3669085162907

從短期表現來看，TSLAON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 +0.51%，過去 7 天內累計變動為 -1.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tesla（TSLAON）市場資訊

No.1514

$ 4.36M
$ 4.36M

$ 56.42K
$ 56.42K

$ 4.36M
$ 4.36M

9.94K
9.94K

9,939.4932232
9,939.4932232

ETH

Tesla 的目前市值為 $ 4.36M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.42K。TSLAON 的流通量為 9.94K，總供應量是 9939.4932232，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.36M

Tesla（TSLAON）價格歷史 USD

跟蹤 Tesla 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +2.2254+0.51%
30天$ +1.08+0.24%
60天$ +158.58+56.63%
90天$ +158.58+56.63%
Tesla 今日價格變化

今天，TSLAON 記錄了 $ +2.2254 (+0.51%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Tesla 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +1.08 (+0.24%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Tesla 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TSLAON 的變化為 $ +158.58 (+56.63%)，從而更廣泛地了解其表現。

Tesla 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +158.58 (+56.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Tesla（TSLAON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Tesla 價格歷史頁面

什麼是Tesla (TSLAON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Tesla在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Tesla 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 TSLAON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Tesla 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Tesla 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Tesla 價格預測 (USD)

Tesla（TSLAON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Tesla（TSLAON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Tesla 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Tesla 價格預測

Tesla（TSLAON）代幣經濟

了解 Tesla（TSLAON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TSLAON 代幣的完整經濟學

如何購買Tesla (TSLAON)

正在尋找如何購買 Tesla？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Tesla。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

Tesla資源

要更深入地瞭解 Tesla，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Tesla網站
區塊查詢

人們還問：關於Tesla的其他問題

Tesla（TSLAON）今日價格是多少？
TSLAON 實時價格為 438.58 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 TSLAON 兌 USD 的價格是多少？
目前 TSLAON 兌 USD 的價格為 $ 438.58。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Tesla 的市值是多少？
TSLAON 的市值為 $ 4.36M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
TSLAON 的流通供應量是多少？
TSLAON 的流通供應量為 9.94K USD
TSLAON 的歷史最高價（ATH）是多少？
TSLAON 的歷史最高價是 473.8661895239948 USD
TSLAON 的歷史最低價（ATL）是多少？
TSLAON 的歷史最低價是 329.3669085162907 USD
TSLAON 的交易量是多少？
TSLAON 的 24 小時實時交易量為 $ 56.42K USD
TSLAON 今年會漲嗎？
TSLAON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 TSLAON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:25 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$438.58
$115,308.20

$4,156.35

$0.05060

$199.76

$5.5322

$4,156.35

$115,308.20

$199.76

$2.6246

$0.20286

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2243

$0.002108

$0.000000000000000000005500

$0.2243

$0.04790

$0.0000000935

$0.000000000000009

