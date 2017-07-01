波場 (TRX) 今日技術分析 波場 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 TRX 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 波場 分析的信息。 註 冊

波場 (TRX) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.3328 -- +1.64% +2.58% -6.28%

波場 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 波場 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 17 中立 1 買入 8 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 1 買入 8 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.33263 0.33263 R2 0.33263 0.33262 R1 0.33262 0.33262 PP 0.33262 0.33262 S1 0.33261 0.33261 S2 0.33261 0.33261 S3 0.3326 0.33261

波場 市場信號 目前淨掛單量 -9.03M $74.68 M $83.71 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.61M 3 日主動買入 $2.43 M 3 日主動賣出 $3.04 M 7 日主動買賣差額 -0.14M 7 日主動買入 $8.13 M 7 日主動賣出 $8.27 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 波場資金流向 淨流入 TRXUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.75 M 0.33 2026-08-14 -$3.74 M 0.33 2026-08-13 -$4.58 M 0.33 2026-08-12 $3.37 M 0.34 2026-08-11 $3.42 M 0.33 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。