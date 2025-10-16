TRWA 目前實時價格為 0.004235 USD。跟蹤 TRWA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TRWA 價格趨勢。TRWA 目前實時價格為 0.004235 USD。跟蹤 TRWA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TRWA 價格趨勢。

更多關於 TRWA

TRWA 價格資訊

TRWA 白皮書

TRWA 幣種官網

TRWA 代幣經濟

TRWA 價格預測

TRWA 價格歷史

TRWA 購買指南

TRWA 兌換法幣計算

TRWA 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

TRWA 圖標

TRWA實時價格 (TRWA)

1 TRWA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.004238
$0.004238$0.004238
-7.84%1D
USD
TRWA (TRWA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:48:09 (UTC+8)

TRWA（TRWA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.004234
$ 0.004234$ 0.004234
24H最低價
$ 0.004741
$ 0.004741$ 0.004741
24H最高價

$ 0.004234
$ 0.004234$ 0.004234

$ 0.004741
$ 0.004741$ 0.004741

$ 0.020769324352142213
$ 0.020769324352142213$ 0.020769324352142213

$ 0.000074877740838432
$ 0.000074877740838432$ 0.000074877740838432

-1.19%

-7.84%

-19.72%

-19.72%

TRWA（TRWA）目前實時價格為 $ 0.004235。過去 24 小時內，TRWA 的交易價格在 $ 0.004234$ 0.004741 之間波動，市場活躍度顯著。TRWA 的歷史最高價為 $ 0.020769324352142213，歷史最低價為 $ 0.000074877740838432

從短期表現來看，TRWA 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.19%，過去 24 小時內變動為 -7.84%，過去 7 天內累計變動為 -19.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TRWA（TRWA）市場資訊

No.716

$ 29.66M
$ 29.66M$ 29.66M

$ 82.06K
$ 82.06K$ 82.06K

$ 42.35M
$ 42.35M$ 42.35M

7.00B
7.00B 7.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

70.02%

ETH

TRWA 的目前市值為 $ 29.66M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 82.06K。TRWA 的流通量為 7.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.35M

TRWA（TRWA）價格歷史 USD

跟蹤 TRWA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00036052-7.84%
30天$ -0.004258-50.14%
60天$ -0.006961-62.18%
90天$ -0.002732-39.22%
TRWA 今日價格變化

今天，TRWA 記錄了 $ -0.00036052 (-7.84%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

TRWA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.004258 (-50.14%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

TRWA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TRWA 的變化為 $ -0.006961 (-62.18%)，從而更廣泛地了解其表現。

TRWA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.002732 (-39.22%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 TRWA（TRWA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 TRWA 價格歷史頁面

什麼是TRWA (TRWA)

TRWA 是一個基於以太坊鏈的代幣項目，其名稱可能源自某種戰略計劃或核心願景的縮寫。

TRWA在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 TRWA 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 TRWA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 TRWA 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 TRWA 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

TRWA 價格預測 (USD)

TRWA（TRWA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 TRWA（TRWA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 TRWA 的長期和短期價格預測。

現在就查看 TRWA 價格預測

TRWA（TRWA）代幣經濟

了解 TRWA（TRWA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TRWA 代幣的完整經濟學

如何購買TRWA (TRWA)

正在尋找如何購買 TRWA？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買TRWA。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

TRWA 兌換為當地貨幣

1 TRWA（TRWA）至 VND
111.444025
1 TRWA（TRWA）至 AUD
A$0.0064372
1 TRWA（TRWA）至 GBP
0.0031339
1 TRWA（TRWA）至 EUR
0.00359975
1 TRWA（TRWA）至 USD
$0.004235
1 TRWA（TRWA）至 MYR
RM0.017787
1 TRWA（TRWA）至 TRY
0.17748885
1 TRWA（TRWA）至 JPY
¥0.64372
1 TRWA（TRWA）至 ARS
ARS$6.32086455
1 TRWA（TRWA）至 RUB
0.33562375
1 TRWA（TRWA）至 INR
0.37365405
1 TRWA（TRWA）至 IDR
Rp70.5833051
1 TRWA（TRWA）至 PHP
0.24922975
1 TRWA（TRWA）至 EGP
￡E.0.200739
1 TRWA（TRWA）至 BRL
R$0.02274195
1 TRWA（TRWA）至 CAD
C$0.00588665
1 TRWA（TRWA）至 BDT
0.5179405
1 TRWA（TRWA）至 NGN
6.18246475
1 TRWA（TRWA）至 COP
$16.351335
1 TRWA（TRWA）至 ZAR
R.0.0729267
1 TRWA（TRWA）至 UAH
0.17825115
1 TRWA（TRWA）至 TZS
T.Sh.10.45676555
1 TRWA（TRWA）至 VES
Bs0.89782
1 TRWA（TRWA）至 CLP
$3.9809
1 TRWA（TRWA）至 PKR
Rs1.199352
1 TRWA（TRWA）至 KZT
2.27686305
1 TRWA（TRWA）至 THB
฿0.1383151
1 TRWA（TRWA）至 TWD
NT$0.12988745
1 TRWA（TRWA）至 AED
د.إ0.01554245
1 TRWA（TRWA）至 CHF
Fr0.00334565
1 TRWA（TRWA）至 HKD
HK$0.0328636
1 TRWA（TRWA）至 AMD
֏1.6263247
1 TRWA（TRWA）至 MAD
.د.م0.0390467
1 TRWA（TRWA）至 MXN
$0.07796635
1 TRWA（TRWA）至 SAR
ريال0.01588125
1 TRWA（TRWA）至 ETB
Br0.64731975
1 TRWA（TRWA）至 KES
KSh0.54720435
1 TRWA（TRWA）至 JOD
د.أ0.003002615
1 TRWA（TRWA）至 PLN
0.01537305
1 TRWA（TRWA）至 RON
лв0.0184646
1 TRWA（TRWA）至 SEK
kr0.03968195
1 TRWA（TRWA）至 BGN
лв0.0071148
1 TRWA（TRWA）至 HUF
Ft1.4163534
1 TRWA（TRWA）至 CZK
0.0884268
1 TRWA（TRWA）至 KWD
د.ك0.00129591
1 TRWA（TRWA）至 ILS
0.01376375
1 TRWA（TRWA）至 BOB
Bs0.0293062
1 TRWA（TRWA）至 AZN
0.0071995
1 TRWA（TRWA）至 TJS
SM0.03917375
1 TRWA（TRWA）至 GEL
0.01147685
1 TRWA（TRWA）至 AOA
Kz3.86049895
1 TRWA（TRWA）至 BHD
.د.ب0.001596595
1 TRWA（TRWA）至 BMD
$0.004235
1 TRWA（TRWA）至 DKK
kr0.02714635
1 TRWA（TRWA）至 HNL
L0.11142285
1 TRWA（TRWA）至 MUR
0.1926078
1 TRWA（TRWA）至 NAD
$0.07288435
1 TRWA（TRWA）至 NOK
kr0.04230765
1 TRWA（TRWA）至 NZD
$0.00732655
1 TRWA（TRWA）至 PAB
B/.0.004235
1 TRWA（TRWA）至 PGK
K0.01782935
1 TRWA（TRWA）至 QAR
ر.ق0.01545775
1 TRWA（TRWA）至 RSD
дин.0.42642215
1 TRWA（TRWA）至 UZS
soʻm51.02408465
1 TRWA（TRWA）至 ALL
L0.3521826
1 TRWA（TRWA）至 ANG
ƒ0.00758065
1 TRWA（TRWA）至 AWG
ƒ0.00758065
1 TRWA（TRWA）至 BBD
$0.00847
1 TRWA（TRWA）至 BAM
KM0.00707245
1 TRWA（TRWA）至 BIF
Fr12.455135
1 TRWA（TRWA）至 BND
$0.00546315
1 TRWA（TRWA）至 BSD
$0.004235
1 TRWA（TRWA）至 JMD
$0.67865875
1 TRWA（TRWA）至 KHR
17.0080141
1 TRWA（TRWA）至 KMF
Fr1.79564
1 TRWA（TRWA）至 LAK
92.06521555
1 TRWA（TRWA）至 LKR
රු1.28799055
1 TRWA（TRWA）至 MDL
L0.0721644
1 TRWA（TRWA）至 MGA
Ar19.0765575
1 TRWA（TRWA）至 MOP
P0.03388
1 TRWA（TRWA）至 MVR
0.0647955
1 TRWA（TRWA）至 MWK
MK7.3396785
1 TRWA（TRWA）至 MZN
MT0.2706165
1 TRWA（TRWA）至 NPR
रु0.5975585
1 TRWA（TRWA）至 PYG
30.03462
1 TRWA（TRWA）至 RWF
Fr6.153455
1 TRWA（TRWA）至 SBD
$0.0348964
1 TRWA（TRWA）至 SCR
0.06314385
1 TRWA（TRWA）至 SRD
$0.16825655
1 TRWA（TRWA）至 SVC
$0.03705625
1 TRWA（TRWA）至 SZL
L0.07288435
1 TRWA（TRWA）至 TMT
m0.01486485
1 TRWA（TRWA）至 TND
د.ت0.0124509
1 TRWA（TRWA）至 TTD
$0.0287133
1 TRWA（TRWA）至 UGX
Sh14.70392
1 TRWA（TRWA）至 XAF
Fr2.384305
1 TRWA（TRWA）至 XCD
$0.0114345
1 TRWA（TRWA）至 XOF
Fr2.384305
1 TRWA（TRWA）至 XPF
Fr0.43197
1 TRWA（TRWA）至 BWP
P0.0564949
1 TRWA（TRWA）至 BZD
$0.00851235
1 TRWA（TRWA）至 CVE
$0.4009698
1 TRWA（TRWA）至 DJF
Fr0.75383
1 TRWA（TRWA）至 DOP
$0.2711247
1 TRWA（TRWA）至 DZD
د.ج0.5504653
1 TRWA（TRWA）至 FJD
$0.00969815
1 TRWA（TRWA）至 GNF
Fr36.823325
1 TRWA（TRWA）至 GTQ
Q0.0324401
1 TRWA（TRWA）至 GYD
$0.885962
1 TRWA（TRWA）至 ISK
kr0.51667

TRWA資源

要更深入地瞭解 TRWA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方TRWA網站
區塊查詢

人們還問：關於TRWA的其他問題

TRWA（TRWA）今日價格是多少？
TRWA 實時價格為 0.004235 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 TRWA 兌 USD 的價格是多少？
目前 TRWA 兌 USD 的價格為 $ 0.004235。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
TRWA 的市值是多少？
TRWA 的市值為 $ 29.66M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
TRWA 的流通供應量是多少？
TRWA 的流通供應量為 7.00B USD
TRWA 的歷史最高價（ATH）是多少？
TRWA 的歷史最高價是 0.020769324352142213 USD
TRWA 的歷史最低價（ATL）是多少？
TRWA 的歷史最低價是 0.000074877740838432 USD
TRWA 的交易量是多少？
TRWA 的 24 小時實時交易量為 $ 82.06K USD
TRWA 今年會漲嗎？
TRWA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 TRWA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:48:09 (UTC+8)

TRWA（TRWA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TRWA 兌 USD 計算器

數量

TRWA
TRWA
USD
USD

1 TRWA = 0.004235 USD

交易 TRWA

TRWA/USDT
$0.004238
$0.004238$0.004238
-7.80%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,073.44
$115,073.44$115,073.44

+1.21%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,148.29
$4,148.29$4,148.29

+1.79%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05089
$0.05089$0.05089

+60.99%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.41
$199.41$199.41

-0.07%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5924
$5.5924$5.5924

-10.38%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,148.29
$4,148.29$4,148.29

+1.79%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,073.44
$115,073.44$115,073.44

+1.21%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.41
$199.41$199.41

-0.07%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6274
$2.6274$2.6274

-0.49%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20244
$0.20244$0.20244

-0.30%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2436
$0.2436$0.2436

+387.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000006655
$0.000000000000000000006655$0.000000000000000000006655

+786.15%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2436
$0.2436$0.2436

+387.20%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000001050
$0.0000001050$0.0000001050

+162.50%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04221
$0.04221$0.04221

+111.05%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003574
$0.0003574$0.0003574

+79.32%