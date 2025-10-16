Truvia 目前實時價格為 0.00000694 USD。跟蹤 TRUVIA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TRUVIA 價格趨勢。Truvia 目前實時價格為 0.00000694 USD。跟蹤 TRUVIA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TRUVIA 價格趨勢。

Truvia 圖標

Truvia實時價格 (TRUVIA)

1 TRUVIA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00000694
$0.00000694
-25.45%1D
USD
Truvia (TRUVIA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:33:37 (UTC+8)

Truvia（TRUVIA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00000674
$ 0.00000674
24H最低價
$ 0.00002185
$ 0.00002185
24H最高價

$ 0.00000674
$ 0.00000674

$ 0.00002185
$ 0.00002185

--
--

--
--

0.00%

-25.45%

-80.22%

-80.22%

Truvia（TRUVIA）目前實時價格為 $ 0.00000694。過去 24 小時內，TRUVIA 的交易價格在 $ 0.00000674$ 0.00002185 之間波動，市場活躍度顯著。TRUVIA 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，TRUVIA 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -25.45%，過去 7 天內累計變動為 -80.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Truvia（TRUVIA）市場資訊

--
--

$ 710.84K
$ 710.84K

$ 1.46M
$ 1.46M

--
--

210,000,000,000
210,000,000,000

BSC

Truvia 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 710.84K。TRUVIA 的流通量為 --，總供應量是 210000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.46M

Truvia（TRUVIA）價格歷史 USD

跟蹤 Truvia 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000023692-25.45%
30天$ -0.00000256-26.95%
60天$ -0.00000256-26.95%
90天$ -0.00000256-26.95%
Truvia 今日價格變化

今天，TRUVIA 記錄了 $ -0.0000023692 (-25.45%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Truvia 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00000256 (-26.95%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Truvia 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TRUVIA 的變化為 $ -0.00000256 (-26.95%)，從而更廣泛地了解其表現。

Truvia 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00000256 (-26.95%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Truvia（TRUVIA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Truvia 價格歷史頁面

什麼是Truvia (TRUVIA)

下一代區塊鏈支付解決方案

Truvia在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Truvia 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 TRUVIA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Truvia 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Truvia 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Truvia 價格預測 (USD)

Truvia（TRUVIA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Truvia（TRUVIA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Truvia 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Truvia 價格預測

Truvia（TRUVIA）代幣經濟

了解 Truvia（TRUVIA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TRUVIA 代幣的完整經濟學

如何購買Truvia (TRUVIA)

正在尋找如何購買 Truvia？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Truvia。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

TRUVIA 兌換為當地貨幣

1 Truvia（TRUVIA）至 VND
0.1826261
1 Truvia（TRUVIA）至 AUD
A$0.0000105488
1 Truvia（TRUVIA）至 GBP
0.0000051356
1 Truvia（TRUVIA）至 EUR
0.000005899
1 Truvia（TRUVIA）至 USD
$0.00000694
1 Truvia（TRUVIA）至 MYR
RM0.000029148
1 Truvia（TRUVIA）至 TRY
0.0002908554
1 Truvia（TRUVIA）至 JPY
¥0.00106182
1 Truvia（TRUVIA）至 ARS
ARS$0.0098300242
1 Truvia（TRUVIA）至 RUB
0.0005499256
1 Truvia（TRUVIA）至 INR
0.0006123162
1 Truvia（TRUVIA）至 IDR
Rp0.1156666204
1 Truvia（TRUVIA）至 PHP
0.0004086272
1 Truvia（TRUVIA）至 EGP
￡E.0.0003292336
1 Truvia（TRUVIA）至 BRL
R$0.0000372678
1 Truvia（TRUVIA）至 CAD
C$0.0000096466
1 Truvia（TRUVIA）至 BDT
0.0008493172
1 Truvia（TRUVIA）至 NGN
0.0101165768
1 Truvia（TRUVIA）至 COP
$0.02679534
1 Truvia（TRUVIA）至 ZAR
R.0.0001196456
1 Truvia（TRUVIA）至 UAH
0.0002923128
1 Truvia（TRUVIA）至 TZS
T.Sh.0.0171357622
1 Truvia（TRUVIA）至 VES
Bs0.00147822
1 Truvia（TRUVIA）至 CLP
$0.0065236
1 Truvia（TRUVIA）至 PKR
Rs0.0019499318
1 Truvia（TRUVIA）至 KZT
0.0037331648
1 Truvia（TRUVIA）至 THB
฿0.0002266604
1 Truvia（TRUVIA）至 TWD
NT$0.0002126416
1 Truvia（TRUVIA）至 AED
د.إ0.0000254698
1 Truvia（TRUVIA）至 CHF
Fr0.0000054826
1 Truvia（TRUVIA）至 HKD
HK$0.0000538544
1 Truvia（TRUVIA）至 AMD
֏0.0026671114
1 Truvia（TRUVIA）至 MAD
.د.م0.0000639868
1 Truvia（TRUVIA）至 MXN
$0.0001276266
1 Truvia（TRUVIA）至 SAR
ريال0.000026025
1 Truvia（TRUVIA）至 ETB
Br0.001050022
1 Truvia（TRUVIA）至 KES
KSh0.0008972032
1 Truvia（TRUVIA）至 JOD
د.أ0.00000492046
1 Truvia（TRUVIA）至 PLN
0.0000251922
1 Truvia（TRUVIA）至 RON
лв0.0000302584
1 Truvia（TRUVIA）至 SEK
kr0.0000651666
1 Truvia（TRUVIA）至 BGN
лв0.0000116592
1 Truvia（TRUVIA）至 HUF
Ft0.0023163638
1 Truvia（TRUVIA）至 CZK
0.0001451154
1 Truvia（TRUVIA）至 KWD
د.ك0.00000212364
1 Truvia（TRUVIA）至 ILS
0.000022555
1 Truvia（TRUVIA）至 BOB
Bs0.0000480248
1 Truvia（TRUVIA）至 AZN
0.000011798
1 Truvia（TRUVIA）至 TJS
SM0.000064195
1 Truvia（TRUVIA）至 GEL
0.0000188768
1 Truvia（TRUVIA）至 AOA
Kz0.0063611346
1 Truvia（TRUVIA）至 BHD
.د.ب0.00000260944
1 Truvia（TRUVIA）至 BMD
$0.00000694
1 Truvia（TRUVIA）至 DKK
kr0.0000444854
1 Truvia（TRUVIA）至 HNL
L0.0001829384
1 Truvia（TRUVIA）至 MUR
0.0003156312
1 Truvia（TRUVIA）至 NAD
$0.0001195762
1 Truvia（TRUVIA）至 NOK
kr0.0000693306
1 Truvia（TRUVIA）至 NZD
$0.0000120062
1 Truvia（TRUVIA）至 PAB
B/.0.00000694
1 Truvia（TRUVIA）至 PGK
K0.0000290786
1 Truvia（TRUVIA）至 QAR
ر.ق0.0000252616
1 Truvia（TRUVIA）至 RSD
дин.0.0006990662
1 Truvia（TRUVIA）至 UZS
soʻm0.0846341328
1 Truvia（TRUVIA）至 ALL
L0.0005765058
1 Truvia（TRUVIA）至 ANG
ƒ0.0000124226
1 Truvia（TRUVIA）至 AWG
ƒ0.000012492
1 Truvia（TRUVIA）至 BBD
$0.00001388
1 Truvia（TRUVIA）至 BAM
KM0.0000116592
1 Truvia（TRUVIA）至 BIF
Fr0.02059098
1 Truvia（TRUVIA）至 BND
$0.0000089526
1 Truvia（TRUVIA）至 BSD
$0.00000694
1 Truvia（TRUVIA）至 JMD
$0.001112829
1 Truvia（TRUVIA）至 KHR
0.027983815
1 Truvia（TRUVIA）至 KMF
Fr0.00293562
1 Truvia（TRUVIA）至 LAK
0.1508695622
1 Truvia（TRUVIA）至 LKR
රු0.0021112868
1 Truvia（TRUVIA）至 MDL
L0.0001175636
1 Truvia（TRUVIA）至 MGA
Ar0.0314026672
1 Truvia（TRUVIA）至 MOP
P0.00005552
1 Truvia（TRUVIA）至 MVR
0.000106182
1 Truvia（TRUVIA）至 MWK
MK0.0120486034
1 Truvia（TRUVIA）至 MZN
MT0.0004435354
1 Truvia（TRUVIA）至 NPR
रु0.0009797892
1 Truvia（TRUVIA）至 PYG
0.04921848
1 Truvia（TRUVIA）至 RWF
Fr0.01005606
1 Truvia（TRUVIA）至 SBD
$0.0000571162
1 Truvia（TRUVIA）至 SCR
0.000098895
1 Truvia（TRUVIA）至 SRD
$0.0002768366
1 Truvia（TRUVIA）至 SVC
$0.000060725
1 Truvia（TRUVIA）至 SZL
L0.0001195068
1 Truvia（TRUVIA）至 TMT
m0.0000243594
1 Truvia（TRUVIA）至 TND
د.ت0.00002024398
1 Truvia（TRUVIA）至 TTD
$0.0000471226
1 Truvia（TRUVIA）至 UGX
Sh0.02417896
1 Truvia（TRUVIA）至 XAF
Fr0.00390722
1 Truvia（TRUVIA）至 XCD
$0.000018738
1 Truvia（TRUVIA）至 XOF
Fr0.00390722
1 Truvia（TRUVIA）至 XPF
Fr0.00070788
1 Truvia（TRUVIA）至 BWP
P0.000092649
1 Truvia（TRUVIA）至 BZD
$0.0000139494
1 Truvia（TRUVIA）至 CVE
$0.000660688
1 Truvia（TRUVIA）至 DJF
Fr0.00122838
1 Truvia（TRUVIA）至 DOP
$0.0004444376
1 Truvia（TRUVIA）至 DZD
د.ج0.0009023388
1 Truvia（TRUVIA）至 FJD
$0.0000158926
1 Truvia（TRUVIA）至 GNF
Fr0.0603433
1 Truvia（TRUVIA）至 GTQ
Q0.0000531604
1 Truvia（TRUVIA）至 GYD
$0.0014530972
1 Truvia（TRUVIA）至 ISK
kr0.00084668

要更深入地瞭解 Truvia，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Truvia網站
區塊查詢

人們還問：關於Truvia的其他問題

Truvia（TRUVIA）今日價格是多少？
TRUVIA 實時價格為 0.00000694 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 TRUVIA 兌 USD 的價格是多少？
目前 TRUVIA 兌 USD 的價格為 $ 0.00000694。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Truvia 的市值是多少？
TRUVIA 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
TRUVIA 的流通供應量是多少？
TRUVIA 的流通供應量為 -- USD
TRUVIA 的歷史最高價（ATH）是多少？
TRUVIA 的歷史最高價是 -- USD
TRUVIA 的歷史最低價（ATL）是多少？
TRUVIA 的歷史最低價是 -- USD
TRUVIA 的交易量是多少？
TRUVIA 的 24 小時實時交易量為 $ 710.84K USD
TRUVIA 今年會漲嗎？
TRUVIA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 TRUVIA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:33:37 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TRUVIA 兌 USD 計算器

數量

TRUVIA
TRUVIA
USD
USD

1 TRUVIA = 0.00000694 USD

交易 TRUVIA

TRUVIA/USDT
$0.00000694
$0.00000694
-25.45%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,446.39

$4,206.86

$0.06090

$202.07

$5.5094

$4,206.86

$115,446.39

$202.07

$2.6826

$0.20454

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001362

$0.02085

