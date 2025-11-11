Tren Finance 是首個完全自主的 AI 穩定幣借貸協議，20 多個專業 AI 代理無需人工幹預即可管理所有操作，支持以 LP 代幣、貨幣市場存款和重新質押的倉位進行借貸，從而釋放數十億美元的閒置流動性。 Tren 的點對點代理貸款模型 Malone 允許用戶以個人化條款直接借貸，並根據用戶歷史記錄提供以任何鏈上資產（包括 NFT、既得代幣和新上線資產）為抵押的即時貸款，並提供個人化條款。