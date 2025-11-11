Towns Protocol 是一個通訊基礎架構項目，旨在幫助開發者建立即時訊息應用程式。它由兼容 EVM 的 Layer 2 區塊鏈、用於訊息傳遞的去中心化流節點以及部署在以太坊 Layer 2 上的智能合約組成。