Alt.town 是一個虛擬明星價值增值平台。 Alt.town 提供一項服務，允許使用者以數位資產形式交易虛擬創作者的價值。創作者的價值是基於其創作內容和粉絲群。加入 Alt.town 的虛擬明星（例如 VTuber、虛擬網紅和虛擬偶像）將發行一種名為 DNA 的數位資產，象徵其價值。包括粉絲和 Web3 支持者在內的用戶可以購買自己喜愛的虛擬明星的 DNA，期待其價值增長，並享受明星創作的內容。這些數位資產的價格由用戶間交易決定，並由基於鏈上訂單簿的交易支援。