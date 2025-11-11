Torum 是一個獲牌照的數位資產交易所，並搭載 Visa 功能的加密貨幣錢包，專為日常用戶設計。身為馬來西亞首家加密貨幣電子錢包，Torum 讓您可以安全地交易、存儲和使用您的數位資產。不論是日常消費還是長期持有，Torum 都讓加密貨幣如現金般簡單、方便、易用。