Tokabu 的當前價格是多少？

Tokabu（TOKABU）的即時價格為 NT$ TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

Tokabu 在市場上的定位如何？

Tokabu 目前位居市場排名第 #9171，其市值達 NT$494454.6545037380064000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

TOKABU 的流通供應量是多少？

TOKABU 的流通供應量為 4.2e+17 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

Tokabu 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，Tokabu 的交易價格在 NT$（24 小時低點）與 NT$（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

Tokabu 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

Tokabu 曾達到歷史最高價 NT$，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 TOKABU 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 Tokabu 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 -24.73% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 Ethereum Ecosystem 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。