The Top Floor Boss 今日價格

The Top Floor Boss (TJR) 今日實時價格為 NT$ 0.0001408，過去 24 小時內變化了 12.25%。目前 TJR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001408 每 TJR。

The Top Floor Boss 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- TJR。過去 24 小時內，TJR 的交易價格在 NT$ 0.0001241（低點）和 NT$ 0.0001591（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，TJR 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +7.39%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.64K。

The Top Floor Boss（TJR）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 56.64KNT$ 56.64K NT$ 56.64K 完全稀釋市值 NT$ 140.80KNT$ 140.80K NT$ 140.80K 流通量 ---- -- 總供應量 999,999,733 999,999,733 999,999,733 所屬公鏈 SOL

The Top Floor Boss 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.64K。TJR 的流通量為 --，總供應量是 999999733，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 140.80K。