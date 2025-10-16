THINK Token實時價格 (THINK)
THINK Token（THINK）目前實時價格為 $ 0.00663。過去 24 小時內，THINK 的交易價格在 $ 0.006 至 $ 0.00686 之間波動，市場活躍度顯著。THINK 的歷史最高價為 $ 0.09159672574773454，歷史最低價為 $ 0.004525510452854356。
從短期表現來看，THINK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 +9.07%，過去 7 天內累計變動為 +36.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
THINK Token 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 78.88K。THINK 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.63M。
跟蹤 THINK Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0005497
|+9.07%
|30天
|$ -0.00285
|-30.07%
|60天
|$ -0.01226
|-64.91%
|90天
|$ -0.00337
|-33.70%
今天，THINK 記錄了 $ +0.0005497 (+9.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00285 (-30.07%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，THINK 的變化為 $ -0.01226 (-64.91%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00337 (-33.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 THINK Token（THINK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 THINK Token 價格歷史頁面
THINK Token在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。
此外，您還可以：
- 檢查 THINK 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 THINK Token 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。
我們全面的資源旨在讓您的 THINK Token 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。
THINK Token（THINK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 THINK Token（THINK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 THINK Token 的長期和短期價格預測。
現在就查看 THINK Token 價格預測！
了解 THINK Token（THINK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 THINK 代幣的完整經濟學！
正在尋找如何購買 THINK Token？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買THINK Token。
要更深入地瞭解 THINK Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|10-26 23:17:37
|行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
|10-26 19:10:22
|行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
|10-25 15:47:08
|行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
|10-25 13:34:16
|行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
|10-25 06:10:28
|行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
|10-24 21:49:00
|行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
數量
1 THINK = 0.00663 USD
現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--
