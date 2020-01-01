TENDIES (TENDIES) 今日技術分析
TENDIES 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 TENDIES 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 TENDIES 分析的信息。
TENDIES (TENDIES) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.01565
|--
|-9.12%
|+291.25%
|+291.25%
TENDIES 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 TENDIES 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
賣出
賣出 16
中立 1
買入 9
|移動平均線:
|強烈賣出
|賣出 12
|中立 0
|買入 2
|技術指標:
|買入
|賣出 4
|中立 1
|買入 7
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
0.0156
0.01558
R2
0.01558
0.01556
R1
0.01555
0.01555
PP
0.01553
0.01553
S1
0.0155
0.01551
S2
0.01548
0.0155
S3
0.01545
0.01548
TENDIES 市場信號
目前淨掛單量
-0.02M
$0.05 M
$0.07 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.00M
3 日主動買入
$0.00 M
3 日主動賣出
$0.00 M
7 日主動買賣差額
0.00M
7 日主動買入
$0.02 M
7 日主動賣出
$0.02 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
TENDIES資金流向
淨流入TENDIESUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
探索有關 TENDIES 的更多資訊
在 MEXC 上交易 TENDIES (TENDIES) 盤口
探索現貨和合約市場，查看 TENDIES 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$0.01571
$0.01571$0.01571
-1.13%
3.10M (USDT)
$0.01566
$0.01566$0.01566
-2.23%
3.96M (USDT)
免責聲明
本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。