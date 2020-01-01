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Tagger (TAG) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.0012251 -- +1.22% +42.45% +7.92%

Tagger 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Tagger 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 11 中立 7 買入 8 移動平均線 : 中立 賣出 6 中立 2 買入 6 技術指標 : 賣出 賣出 5 中立 5 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.001233 0.001232 R2 0.001232 0.001231 R1 0.001231 0.001231 PP 0.00123 0.00123 S1 0.001229 0.001229 S2 0.001228 0.001229 S3 0.001227 0.001228

Tagger 市場信號 目前淨掛單量 -0.08M $3.66 M $3.74 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.20 M 3 日主動賣出 $0.20 M 7 日主動買賣差額 -0.02M 7 日主動買入 $0.62 M 7 日主動賣出 $0.64 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Tagger資金流向 淨流入 TAGUSDT價格 時間 淨流入 價格 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Tagger (TAG) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Tagger 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 TAG / USDT $0.0012251 $0.0012251 $0.0012251 -1.77% 50.29M (USDT) 去交易 TAG / USD1 $0.001225 $0.001225 $0.001225 -1.55% 43.56M (USDT) 去交易