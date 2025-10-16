Syndicate 目前實時價格為 0.2328 USD。跟蹤 SYND 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SYND 價格趨勢。Syndicate 目前實時價格為 0.2328 USD。跟蹤 SYND 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SYND 價格趨勢。

Syndicate實時價格 (SYND)

1 SYND 兌換為 USD 的實時價格：

+14.54%1D
USD
Syndicate (SYND) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:23:50 (UTC+8)

Syndicate（SYND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

+0.38%

+14.54%

-8.28%

-8.28%

Syndicate（SYND）目前實時價格為 $ 0.2328。過去 24 小時內，SYND 的交易價格在 $ 0.1924$ 0.2638 之間波動，市場活躍度顯著。SYND 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，SYND 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +14.54%，過去 7 天內累計變動為 -8.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Syndicate（SYND）市場資訊

ETH

Syndicate 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 200.80K。SYND 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 232.80M

Syndicate（SYND）價格歷史 USD

跟蹤 Syndicate 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.029489+14.54%
30天$ -0.2963-56.01%
60天$ -0.0272-10.47%
90天$ -0.0272-10.47%
Syndicate 今日價格變化

今天，SYND 記錄了 $ +0.029489 (+14.54%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Syndicate 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.2963 (-56.01%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Syndicate 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SYND 的變化為 $ -0.0272 (-10.47%)，從而更廣泛地了解其表現。

Syndicate 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0272 (-10.47%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Syndicate（SYND）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Syndicate 價格歷史頁面

什麼是Syndicate (SYND)

Syndicate 使開發人員能夠創建可編程、原子可組合的應用鏈，並完全控制網路、排序器和經濟。

Syndicate在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Syndicate 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SYND 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Syndicate 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Syndicate 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Syndicate 價格預測 (USD)

Syndicate（SYND）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Syndicate（SYND）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Syndicate 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Syndicate 價格預測

Syndicate（SYND）代幣經濟

了解 Syndicate（SYND）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SYND 代幣的完整經濟學

如何購買Syndicate (SYND)

正在尋找如何購買 Syndicate？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Syndicate。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SYND 兌換為當地貨幣

1 Syndicate（SYND）至 VND
6,126.132
1 Syndicate（SYND）至 AUD
A$0.353856
1 Syndicate（SYND）至 GBP
0.172272
1 Syndicate（SYND）至 EUR
0.19788
1 Syndicate（SYND）至 USD
$0.2328
1 Syndicate（SYND）至 MYR
RM0.97776
1 Syndicate（SYND）至 TRY
9.756648
1 Syndicate（SYND）至 JPY
¥35.3856
1 Syndicate（SYND）至 ARS
ARS$347.460984
1 Syndicate（SYND）至 RUB
18.4494
1 Syndicate（SYND）至 INR
20.537616
1 Syndicate（SYND）至 IDR
Rp3,879.998448
1 Syndicate（SYND）至 PHP
13.695624
1 Syndicate（SYND）至 EGP
￡E.11.044032
1 Syndicate（SYND）至 BRL
R$1.247808
1 Syndicate（SYND）至 CAD
C$0.323592
1 Syndicate（SYND）至 BDT
28.48308
1 Syndicate（SYND）至 NGN
339.357216
1 Syndicate（SYND）至 COP
$902.323488
1 Syndicate（SYND）至 ZAR
R.4.00416
1 Syndicate（SYND）至 UAH
9.775272
1 Syndicate（SYND）至 TZS
T.Sh.574.813464
1 Syndicate（SYND）至 VES
Bs49.3536
1 Syndicate（SYND）至 CLP
$218.5992
1 Syndicate（SYND）至 PKR
Rs65.854464
1 Syndicate（SYND）至 KZT
125.160264
1 Syndicate（SYND）至 THB
฿7.605576
1 Syndicate（SYND）至 TWD
NT$7.142304
1 Syndicate（SYND）至 AED
د.إ0.854376
1 Syndicate（SYND）至 CHF
Fr0.183912
1 Syndicate（SYND）至 HKD
HK$1.806528
1 Syndicate（SYND）至 AMD
֏88.922616
1 Syndicate（SYND）至 MAD
.د.م2.144088
1 Syndicate（SYND）至 MXN
$4.281192
1 Syndicate（SYND）至 SAR
ريال0.873
1 Syndicate（SYND）至 ETB
Br35.58348
1 Syndicate（SYND）至 KES
KSh30.075432
1 Syndicate（SYND）至 JOD
د.أ0.1650552
1 Syndicate（SYND）至 PLN
0.845064
1 Syndicate（SYND）至 RON
лв1.015008
1 Syndicate（SYND）至 SEK
kr2.179008
1 Syndicate（SYND）至 BGN
лв0.391104
1 Syndicate（SYND）至 HUF
Ft77.806416
1 Syndicate（SYND）至 CZK
4.858536
1 Syndicate（SYND）至 KWD
د.ك0.0712368
1 Syndicate（SYND）至 ILS
0.758928
1 Syndicate（SYND）至 BOB
Bs1.603992
1 Syndicate（SYND）至 AZN
0.39576
1 Syndicate（SYND）至 TJS
SM2.167368
1 Syndicate（SYND）至 GEL
0.630888
1 Syndicate（SYND）至 AOA
Kz212.213496
1 Syndicate（SYND）至 BHD
.د.ب0.0877656
1 Syndicate（SYND）至 BMD
$0.2328
1 Syndicate（SYND）至 DKK
kr1.492248
1 Syndicate（SYND）至 HNL
L6.106344
1 Syndicate（SYND）至 MUR
10.587744
1 Syndicate（SYND）至 NAD
$4.032096
1 Syndicate（SYND）至 NOK
kr2.325672
1 Syndicate（SYND）至 NZD
$0.402744
1 Syndicate（SYND）至 PAB
B/.0.2328
1 Syndicate（SYND）至 PGK
K0.991728
1 Syndicate（SYND）至 QAR
ر.ق0.847392
1 Syndicate（SYND）至 RSD
дин.23.426664
1 Syndicate（SYND）至 UZS
soʻm2,804.818632
1 Syndicate（SYND）至 ALL
L19.343352
1 Syndicate（SYND）至 ANG
ƒ0.416712
1 Syndicate（SYND）至 AWG
ƒ0.416712
1 Syndicate（SYND）至 BBD
$0.4656
1 Syndicate（SYND）至 BAM
KM0.391104
1 Syndicate（SYND）至 BIF
Fr684.6648
1 Syndicate（SYND）至 BND
$0.300312
1 Syndicate（SYND）至 BSD
$0.2328
1 Syndicate（SYND）至 JMD
$37.275936
1 Syndicate（SYND）至 KHR
934.938768
1 Syndicate（SYND）至 KMF
Fr98.7072
1 Syndicate（SYND）至 LAK
5,060.869464
1 Syndicate（SYND）至 LKR
රු70.587288
1 Syndicate（SYND）至 MDL
L3.966912
1 Syndicate（SYND）至 MGA
Ar1,048.6476
1 Syndicate（SYND）至 MOP
P1.860072
1 Syndicate（SYND）至 MVR
3.56184
1 Syndicate（SYND）至 MWK
MK402.76728
1 Syndicate（SYND）至 MZN
MT14.87592
1 Syndicate（SYND）至 NPR
रु32.636232
1 Syndicate（SYND）至 PYG
1,639.3776
1 Syndicate（SYND）至 RWF
Fr337.3272
1 Syndicate（SYND）至 SBD
$1.918272
1 Syndicate（SYND）至 SCR
3.226608
1 Syndicate（SYND）至 SRD
$9.249144
1 Syndicate（SYND）至 SVC
$2.032344
1 Syndicate（SYND）至 SZL
L4.032096
1 Syndicate（SYND）至 TMT
m0.817128
1 Syndicate（SYND）至 TND
د.ت0.6830352
1 Syndicate（SYND）至 TTD
$1.576056
1 Syndicate（SYND）至 UGX
Sh808.2816
1 Syndicate（SYND）至 XAF
Fr131.0664
1 Syndicate（SYND）至 XCD
$0.62856
1 Syndicate（SYND）至 XOF
Fr131.0664
1 Syndicate（SYND）至 XPF
Fr23.7456
1 Syndicate（SYND）至 BWP
P3.3174
1 Syndicate（SYND）至 BZD
$0.4656
1 Syndicate（SYND）至 CVE
$22.071768
1 Syndicate（SYND）至 DJF
Fr41.2056
1 Syndicate（SYND）至 DOP
$14.892216
1 Syndicate（SYND）至 DZD
د.ج30.259344
1 Syndicate（SYND）至 FJD
$0.533112
1 Syndicate（SYND）至 GNF
Fr2,024.196
1 Syndicate（SYND）至 GTQ
Q1.778592
1 Syndicate（SYND）至 GYD
$48.629592
1 Syndicate（SYND）至 ISK
kr28.4016

Syndicate資源

要更深入地瞭解 Syndicate，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Syndicate網站
區塊查詢

人們還問：關於Syndicate的其他問題

Syndicate（SYND）今日價格是多少？
SYND 實時價格為 0.2328 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SYND 兌 USD 的價格是多少？
目前 SYND 兌 USD 的價格為 $ 0.2328。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Syndicate 的市值是多少？
SYND 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SYND 的流通供應量是多少？
SYND 的流通供應量為 -- USD
SYND 的歷史最高價（ATH）是多少？
SYND 的歷史最高價是 -- USD
SYND 的歷史最低價（ATL）是多少？
SYND 的歷史最低價是 -- USD
SYND 的交易量是多少？
SYND 的 24 小時實時交易量為 $ 200.80K USD
SYND 今年會漲嗎？
SYND 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SYND 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:23:50 (UTC+8)

Syndicate（SYND）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

