Supra (SUPRA) 今日技術分析 Supra 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 SUPRA 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Supra 分析的信息。 註 冊

Supra (SUPRA) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.0001756 -- -4.88% -15.91% -66.46%

Supra 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Supra 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 8 中立 1 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.0001771 0.000177 R2 0.000177 0.0001769 R1 0.0001769 0.0001769 PP 0.0001768 0.0001768 S1 0.0001767 0.0001767 S2 0.0001766 0.0001767 S3 0.0001765 0.0001766

Supra 市場信號 目前淨掛單量 -0.21M $0.31 M $0.52 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.02 M 3 日主動賣出 $0.02 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $0.04 M 7 日主動賣出 $0.05 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Supra資金流向 淨流入 SUPRAUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 $0.00 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Supra (SUPRA) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Supra 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 SUPRA / USDT $0.0001757 $0.0001757 $0.0001757 -3.30% 504.79M (USDT) 去交易 SUPRA / USDC $0.0001755 $0.0001755 $0.0001755 -3.19% 313.86M (USDT) 去交易