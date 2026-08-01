Superform 今日價格

Superform (SUPERFORM) 今日實時價格為 NT$ 0.05274，過去 24 小時內變化了 0.95%。目前 SUPERFORM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05274 每 SUPERFORM。

Superform 目前市值在 NT$ 10.12M 排名第 #870，流通供應量為 191.88M SUPERFORM。過去 24 小時內，SUPERFORM 的交易價格在 NT$ 0.05124（低點）和 NT$ 0.05499（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.599222515353525318，而歷史最低價為 NT$ 0.8839289910468984087。

短期表現方面，SUPERFORM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -8.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.02K。

Superform（SUPERFORM）市場資訊

排名 No.870 市值 NT$ 10.12MNT$ 10.12M NT$ 10.12M 成交量（24H） NT$ 54.02KNT$ 54.02K NT$ 54.02K 完全稀釋市值 NT$ 52.74MNT$ 52.74M NT$ 52.74M 流通量 191.88M 191.88M 191.88M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 19.18% 所屬公鏈 BASE

Superform 的目前市值為 NT$ 10.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.02K。SUPERFORM 的流通量為 191.88M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 52.74M。