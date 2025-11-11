《StarHeroes》由 STAR Studio 推出，旨在打造超越傳統太空射擊遊戲的開創性 Web3 遊戲體驗。 憑藉著 GameSwift 的支持、微軟的資助及 Cyberpunk2077、The Witcher 和 Ubisoft 等頂級產業領導者的支持，《StarHeroes》成為了有史以來第一款專為電競設計的多人太空射擊遊戲。