StarHeroes 目前實時價格為 0.004671 USD。跟蹤 STARHEROES 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 STARHEROES 價格趨勢。

StarHeroes 圖標

StarHeroes實時價格 (STARHEROES)

1 STARHEROES 兌換為 USD 的實時價格：

$0.004654
$0.004654$0.004654
-7.34%1D
USD
StarHeroes (STARHEROES) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:46:36 (UTC+8)

StarHeroes（STARHEROES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.004527
$ 0.004527$ 0.004527
24H最低價
$ 0.005025
$ 0.005025$ 0.005025
24H最高價

$ 0.004527
$ 0.004527$ 0.004527

$ 0.005025
$ 0.005025$ 0.005025

$ 1.3053024632863512
$ 1.3053024632863512$ 1.3053024632863512

$ 0.00283335761097623
$ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623

+0.12%

-7.34%

-11.97%

-11.97%

StarHeroes（STARHEROES）目前實時價格為 $ 0.004671。過去 24 小時內，STARHEROES 的交易價格在 $ 0.004527$ 0.005025 之間波動，市場活躍度顯著。STARHEROES 的歷史最高價為 $ 1.3053024632863512，歷史最低價為 $ 0.00283335761097623

從短期表現來看，STARHEROES 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.12%，過去 24 小時內變動為 -7.34%，過去 7 天內累計變動為 -11.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

StarHeroes（STARHEROES）市場資訊

No.2171

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 81.75K
$ 81.75K$ 81.75K

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

220.51M
220.51M 220.51M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

567,716,432.1615223
567,716,432.1615223 567,716,432.1615223

31.50%

ARB

StarHeroes 的目前市值為 $ 1.03M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 81.75K。STARHEROES 的流通量為 220.51M，總供應量是 567716432.1615223，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.27M

StarHeroes（STARHEROES）價格歷史 USD

跟蹤 StarHeroes 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00036866-7.34%
30天$ -0.001145-19.69%
60天$ +0.001006+27.44%
90天$ -0.00301-39.19%
StarHeroes 今日價格變化

今天，STARHEROES 記錄了 $ -0.00036866 (-7.34%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

StarHeroes 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.001145 (-19.69%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

StarHeroes 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，STARHEROES 的變化為 $ +0.001006 (+27.44%)，從而更廣泛地了解其表現。

StarHeroes 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00301 (-39.19%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 StarHeroes（STARHEROES）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 StarHeroes 價格歷史頁面

什麼是StarHeroes (STARHEROES)

《StarHeroes》由 STAR Studio 推出，旨在打造超越傳統太空射擊遊戲的開創性 Web3 遊戲體驗。 憑藉著 GameSwift 的支持、微軟的資助及 Cyberpunk2077、The Witcher 和 Ubisoft 等頂級產業領導者的支持，《StarHeroes》成為了有史以來第一款專為電競設計的多人太空射擊遊戲。

StarHeroes在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 StarHeroes 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 STARHEROES 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 StarHeroes 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 StarHeroes 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

StarHeroes 價格預測 (USD)

StarHeroes（STARHEROES）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 StarHeroes（STARHEROES）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 StarHeroes 的長期和短期價格預測。

現在就查看 StarHeroes 價格預測

StarHeroes（STARHEROES）代幣經濟

了解 StarHeroes（STARHEROES）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 STARHEROES 代幣的完整經濟學

如何購買StarHeroes (STARHEROES)

正在尋找如何購買 StarHeroes？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買StarHeroes。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

STARHEROES 兌換為當地貨幣

1 StarHeroes（STARHEROES）至 VND
122.917365
1 StarHeroes（STARHEROES）至 AUD
A$0.00709992
1 StarHeroes（STARHEROES）至 GBP
0.00345654
1 StarHeroes（STARHEROES）至 EUR
0.00397035
1 StarHeroes（STARHEROES）至 USD
$0.004671
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MYR
RM0.0196182
1 StarHeroes（STARHEROES）至 TRY
0.19576161
1 StarHeroes（STARHEROES）至 JPY
¥0.709992
1 StarHeroes（STARHEROES）至 ARS
ARS$6.97160763
1 StarHeroes（STARHEROES）至 RUB
0.37017675
1 StarHeroes（STARHEROES）至 INR
0.41212233
1 StarHeroes（STARHEROES）至 IDR
Rp77.84996886
1 StarHeroes（STARHEROES）至 PHP
0.27488835
1 StarHeroes（STARHEROES）至 EGP
￡E.0.2214054
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BRL
R$0.02508327
1 StarHeroes（STARHEROES）至 CAD
C$0.00649269
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BDT
0.5712633
1 StarHeroes（STARHEROES）至 NGN
6.81895935
1 StarHeroes（STARHEROES）至 COP
$18.034731
1 StarHeroes（STARHEROES）至 ZAR
R.0.08043462
1 StarHeroes（STARHEROES）至 UAH
0.19660239
1 StarHeroes（STARHEROES）至 TZS
T.Sh.11.53330623
1 StarHeroes（STARHEROES）至 VES
Bs0.990252
1 StarHeroes（STARHEROES）至 CLP
$4.39074
1 StarHeroes（STARHEROES）至 PKR
Rs1.3228272
1 StarHeroes（STARHEROES）至 KZT
2.51126973
1 StarHeroes（STARHEROES）至 THB
฿0.15255486
1 StarHeroes（STARHEROES）至 TWD
NT$0.14325957
1 StarHeroes（STARHEROES）至 AED
د.إ0.01714257
1 StarHeroes（STARHEROES）至 CHF
Fr0.00369009
1 StarHeroes（STARHEROES）至 HKD
HK$0.03624696
1 StarHeroes（STARHEROES）至 AMD
֏1.79375742
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MAD
.د.م0.04306662
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MXN
$0.08599311
1 StarHeroes（STARHEROES）至 SAR
ريال0.01751625
1 StarHeroes（STARHEROES）至 ETB
Br0.71396235
1 StarHeroes（STARHEROES）至 KES
KSh0.60353991
1 StarHeroes（STARHEROES）至 JOD
د.أ0.003311739
1 StarHeroes（STARHEROES）至 PLN
0.01695573
1 StarHeroes（STARHEROES）至 RON
лв0.02036556
1 StarHeroes（STARHEROES）至 SEK
kr0.04376727
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BGN
лв0.00784728
1 StarHeroes（STARHEROES）至 HUF
Ft1.56216924
1 StarHeroes（STARHEROES）至 CZK
0.09753048
1 StarHeroes（STARHEROES）至 KWD
د.ك0.001429326
1 StarHeroes（STARHEROES）至 ILS
0.01518075
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BOB
Bs0.03232332
1 StarHeroes（STARHEROES）至 AZN
0.0079407
1 StarHeroes（STARHEROES）至 TJS
SM0.04320675
1 StarHeroes（STARHEROES）至 GEL
0.01265841
1 StarHeroes（STARHEROES）至 AOA
Kz4.25794347
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BHD
.د.ب0.001760967
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BMD
$0.004671
1 StarHeroes（STARHEROES）至 DKK
kr0.02994111
1 StarHeroes（STARHEROES）至 HNL
L0.12289401
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MUR
0.21243708
1 StarHeroes（STARHEROES）至 NAD
$0.08038791
1 StarHeroes（STARHEROES）至 NOK
kr0.04666329
1 StarHeroes（STARHEROES）至 NZD
$0.00808083
1 StarHeroes（STARHEROES）至 PAB
B/.0.004671
1 StarHeroes（STARHEROES）至 PGK
K0.01966491
1 StarHeroes（STARHEROES）至 QAR
ر.ق0.01704915
1 StarHeroes（STARHEROES）至 RSD
дин.0.47032299
1 StarHeroes（STARHEROES）至 UZS
soʻm56.27709549
1 StarHeroes（STARHEROES）至 ALL
L0.38844036
1 StarHeroes（STARHEROES）至 ANG
ƒ0.00836109
1 StarHeroes（STARHEROES）至 AWG
ƒ0.00836109
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BBD
$0.009342
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BAM
KM0.00780057
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BIF
Fr13.737411
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BND
$0.00602559
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BSD
$0.004671
1 StarHeroes（STARHEROES）至 JMD
$0.74852775
1 StarHeroes（STARHEROES）至 KHR
18.75901626
1 StarHeroes（STARHEROES）至 KMF
Fr1.980504
1 StarHeroes（STARHEROES）至 LAK
101.54347623
1 StarHeroes（STARHEROES）至 LKR
රු1.42059123
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MDL
L0.07959384
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MGA
Ar21.0405195
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MOP
P0.037368
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MVR
0.0714663
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MWK
MK8.0953101
1 StarHeroes（STARHEROES）至 MZN
MT0.2984769
1 StarHeroes（STARHEROES）至 NPR
रु0.6590781
1 StarHeroes（STARHEROES）至 PYG
33.126732
1 StarHeroes（STARHEROES）至 RWF
Fr6.786963
1 StarHeroes（STARHEROES）至 SBD
$0.03848904
1 StarHeroes（STARHEROES）至 SCR
0.06964461
1 StarHeroes（STARHEROES）至 SRD
$0.18557883
1 StarHeroes（STARHEROES）至 SVC
$0.04087125
1 StarHeroes（STARHEROES）至 SZL
L0.08038791
1 StarHeroes（STARHEROES）至 TMT
m0.01639521
1 StarHeroes（STARHEROES）至 TND
د.ت0.01373274
1 StarHeroes（STARHEROES）至 TTD
$0.03166938
1 StarHeroes（STARHEROES）至 UGX
Sh16.217712
1 StarHeroes（STARHEROES）至 XAF
Fr2.629773
1 StarHeroes（STARHEROES）至 XCD
$0.0126117
1 StarHeroes（STARHEROES）至 XOF
Fr2.629773
1 StarHeroes（STARHEROES）至 XPF
Fr0.476442
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BWP
P0.06231114
1 StarHeroes（STARHEROES）至 BZD
$0.00938871
1 StarHeroes（STARHEROES）至 CVE
$0.44225028
1 StarHeroes（STARHEROES）至 DJF
Fr0.831438
1 StarHeroes（STARHEROES）至 DOP
$0.29903742
1 StarHeroes（STARHEROES）至 DZD
د.ج0.60713658
1 StarHeroes（STARHEROES）至 FJD
$0.01069659
1 StarHeroes（STARHEROES）至 GNF
Fr40.614345
1 StarHeroes（STARHEROES）至 GTQ
Q0.03577986
1 StarHeroes（STARHEROES）至 GYD
$0.9771732
1 StarHeroes（STARHEROES）至 ISK
kr0.569862

要更深入地瞭解 StarHeroes，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方StarHeroes網站
區塊查詢

人們還問：關於StarHeroes的其他問題

StarHeroes（STARHEROES）今日價格是多少？
STARHEROES 實時價格為 0.004671 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 STARHEROES 兌 USD 的價格是多少？
目前 STARHEROES 兌 USD 的價格為 $ 0.004671。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
StarHeroes 的市值是多少？
STARHEROES 的市值為 $ 1.03M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
STARHEROES 的流通供應量是多少？
STARHEROES 的流通供應量為 220.51M USD
STARHEROES 的歷史最高價（ATH）是多少？
STARHEROES 的歷史最高價是 1.3053024632863512 USD
STARHEROES 的歷史最低價（ATL）是多少？
STARHEROES 的歷史最低價是 0.00283335761097623 USD
STARHEROES 的交易量是多少？
STARHEROES 的 24 小時實時交易量為 $ 81.75K USD
STARHEROES 今年會漲嗎？
STARHEROES 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 STARHEROES 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:46:36 (UTC+8)

StarHeroes（STARHEROES）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

