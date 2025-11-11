SP500 xStock (SPYx) 是一種以 Solana SPL 和 ERC-20 代幣形式發行的追蹤憑證。 SPYx 追蹤 SPDR S&P 500 ETF Trust（標的）的價格。 SPYx 旨在為符合條件的加密貨幣市場參與者提供符合監管要求的 SPDR S&P 500 ETF Trust 的 ETF 價格，同時保留區塊鏈技術的優勢。