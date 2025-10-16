SPDR S P 500 ETF 目前實時價格為 683.35 USD。跟蹤 SPYON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SPYON 價格趨勢。SPDR S P 500 ETF 目前實時價格為 683.35 USD。跟蹤 SPYON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SPYON 價格趨勢。

SPDR S P 500 ETF 圖標

SPDR S P 500 ETF實時價格 (SPYON)

1 SPYON 兌換為 USD 的實時價格：

$683.42
$683.42$683.42
+0.28%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:46:21 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF（SPYON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 672.97
$ 672.97$ 672.97
24H最低價
$ 685.15
$ 685.15$ 685.15
24H最高價

$ 672.97
$ 672.97$ 672.97

$ 685.15
$ 685.15$ 685.15

$ 681.3143954147592
$ 681.3143954147592$ 681.3143954147592

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

-0.17%

+0.28%

+2.29%

+2.29%

SPDR S P 500 ETF（SPYON）目前實時價格為 $ 683.35。過去 24 小時內，SPYON 的交易價格在 $ 672.97$ 685.15 之間波動，市場活躍度顯著。SPYON 的歷史最高價為 $ 681.3143954147592，歷史最低價為 $ 640.4052156827559

從短期表現來看，SPYON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.17%，過去 24 小時內變動為 +0.28%，過去 7 天內累計變動為 +2.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SPDR S P 500 ETF（SPYON）市場資訊

No.781

$ 25.09M
$ 25.09M$ 25.09M

$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K

$ 25.09M
$ 25.09M$ 25.09M

36.71K
36.71K 36.71K

36,711.30090456
36,711.30090456 36,711.30090456

ETH

SPDR S P 500 ETF 的目前市值為 $ 25.09M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.56K。SPYON 的流通量為 36.71K，總供應量是 36711.30090456，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.09M

SPDR S P 500 ETF（SPYON）價格歷史 USD

跟蹤 SPDR S P 500 ETF 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +1.9082+0.28%
30天$ +23.15+3.50%
60天$ +83.35+13.89%
90天$ +83.35+13.89%
SPDR S P 500 ETF 今日價格變化

今天，SPYON 記錄了 $ +1.9082 (+0.28%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SPDR S P 500 ETF 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +23.15 (+3.50%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SPDR S P 500 ETF 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SPYON 的變化為 $ +83.35 (+13.89%)，從而更廣泛地了解其表現。

SPDR S P 500 ETF 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +83.35 (+13.89%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SPDR S P 500 ETF（SPYON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SPDR S P 500 ETF 價格歷史頁面

什麼是SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

SPDR S P 500 ETF在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 SPDR S P 500 ETF 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SPYON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 SPDR S P 500 ETF 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 SPDR S P 500 ETF 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

SPDR S P 500 ETF 價格預測 (USD)

SPDR S P 500 ETF（SPYON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 SPDR S P 500 ETF（SPYON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 SPDR S P 500 ETF 的長期和短期價格預測。

現在就查看 SPDR S P 500 ETF 價格預測

SPDR S P 500 ETF（SPYON）代幣經濟

了解 SPDR S P 500 ETF（SPYON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SPYON 代幣的完整經濟學

如何購買SPDR S P 500 ETF (SPYON)

正在尋找如何購買 SPDR S P 500 ETF？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買SPDR S P 500 ETF。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

要更深入地瞭解 SPDR S P 500 ETF，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於SPDR S P 500 ETF的其他問題

SPDR S P 500 ETF（SPYON）今日價格是多少？
SPYON 實時價格為 683.35 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SPYON 兌 USD 的價格是多少？
目前 SPYON 兌 USD 的價格為 $ 683.35。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
SPDR S P 500 ETF 的市值是多少？
SPYON 的市值為 $ 25.09M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SPYON 的流通供應量是多少？
SPYON 的流通供應量為 36.71K USD
SPYON 的歷史最高價（ATH）是多少？
SPYON 的歷史最高價是 681.3143954147592 USD
SPYON 的歷史最低價（ATL）是多少？
SPYON 的歷史最低價是 640.4052156827559 USD
SPYON 的交易量是多少？
SPYON 的 24 小時實時交易量為 $ 56.56K USD
SPYON 今年會漲嗎？
SPYON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SPYON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:46:21 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF（SPYON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

