Spotify 目前實時價格為 649.64 USD。跟蹤 SPOTON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SPOTON 價格趨勢。

Spotify 圖標

Spotify實時價格 (SPOTON)

1 SPOTON 兌換為 USD 的實時價格：

$649.59
$649.59
+0.48%1D
USD
Spotify (SPOTON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:15:52 (UTC+8)

Spotify（SPOTON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 646.46
$ 646.46
24H最低價
$ 658.64
$ 658.64
24H最高價

$ 646.46
$ 646.46

$ 658.64
$ 658.64

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033

$ 645.8203626811269
$ 645.8203626811269

-0.18%

+0.48%

-3.00%

-3.00%

Spotify（SPOTON）目前實時價格為 $ 649.64。過去 24 小時內，SPOTON 的交易價格在 $ 646.46$ 658.64 之間波動，市場活躍度顯著。SPOTON 的歷史最高價為 $ 743.2286807442033，歷史最低價為 $ 645.8203626811269

從短期表現來看，SPOTON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.18%，過去 24 小時內變動為 +0.48%，過去 7 天內累計變動為 -3.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Spotify（SPOTON）市場資訊

No.2387

$ 689.58K
$ 689.58K

$ 56.92K
$ 56.92K

$ 689.58K
$ 689.58K

1.06K
1.06K

1,061.48462228
1,061.48462228

ETH

Spotify 的目前市值為 $ 689.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.92K。SPOTON 的流通量為 1.06K，總供應量是 1061.48462228，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 689.58K

Spotify（SPOTON）價格歷史 USD

跟蹤 Spotify 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +3.1031+0.48%
30天$ -68.4-9.53%
60天$ -0.36-0.06%
90天$ -0.36-0.06%
Spotify 今日價格變化

今天，SPOTON 記錄了 $ +3.1031 (+0.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Spotify 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -68.4 (-9.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Spotify 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SPOTON 的變化為 $ -0.36 (-0.06%)，從而更廣泛地了解其表現。

Spotify 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.36 (-0.06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Spotify（SPOTON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Spotify 價格歷史頁面

什麼是Spotify (SPOTON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Spotify在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Spotify 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SPOTON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Spotify 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Spotify 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Spotify 價格預測 (USD)

Spotify（SPOTON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Spotify（SPOTON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Spotify 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Spotify 價格預測

Spotify（SPOTON）代幣經濟

了解 Spotify（SPOTON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SPOTON 代幣的完整經濟學

如何購買Spotify (SPOTON)

正在尋找如何購買 Spotify？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Spotify。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SPOTON 兌換為當地貨幣

1 Spotify（SPOTON）至 VND
17,095,276.6
1 Spotify（SPOTON）至 AUD
A$987.4528
1 Spotify（SPOTON）至 GBP
480.7336
1 Spotify（SPOTON）至 EUR
552.194
1 Spotify（SPOTON）至 USD
$649.64
1 Spotify（SPOTON）至 MYR
RM2,728.488
1 Spotify（SPOTON）至 TRY
27,226.4124
1 Spotify（SPOTON）至 JPY
¥98,745.28
1 Spotify（SPOTON）至 ARS
ARS$969,607.1892
1 Spotify（SPOTON）至 RUB
51,483.97
1 Spotify（SPOTON）至 INR
57,330.73
1 Spotify（SPOTON）至 IDR
Rp10,827,329.0024
1 Spotify（SPOTON）至 PHP
38,250.8032
1 Spotify（SPOTON）至 EGP
￡E.30,818.9216
1 Spotify（SPOTON）至 BRL
R$3,482.0704
1 Spotify（SPOTON）至 CAD
C$902.9996
1 Spotify（SPOTON）至 BDT
79,450.972
1 Spotify（SPOTON）至 NGN
946,993.2208
1 Spotify（SPOTON）至 COP
$2,508,260.04
1 Spotify（SPOTON）至 ZAR
R.11,167.3116
1 Spotify（SPOTON）至 UAH
27,343.3476
1 Spotify（SPOTON）至 TZS
T.Sh.1,604,045.6132
1 Spotify（SPOTON）至 VES
Bs137,723.68
1 Spotify（SPOTON）至 CLP
$610,011.96
1 Spotify（SPOTON）至 PKR
Rs183,978.048
1 Spotify（SPOTON）至 KZT
349,265.9532
1 Spotify（SPOTON）至 THB
฿21,230.2352
1 Spotify（SPOTON）至 TWD
NT$19,924.4588
1 Spotify（SPOTON）至 AED
د.إ2,384.1788
1 Spotify（SPOTON）至 CHF
Fr513.2156
1 Spotify（SPOTON）至 HKD
HK$5,041.2064
1 Spotify（SPOTON）至 AMD
֏249,474.7528
1 Spotify（SPOTON）至 MAD
.د.م5,989.6808
1 Spotify（SPOTON）至 MXN
$11,953.376
1 Spotify（SPOTON）至 SAR
ريال2,436.15
1 Spotify（SPOTON）至 ETB
Br99,297.474
1 Spotify（SPOTON）至 KES
KSh83,939.9844
1 Spotify（SPOTON）至 JOD
د.أ460.59476
1 Spotify（SPOTON）至 PLN
2,358.1932
1 Spotify（SPOTON）至 RON
лв2,832.4304
1 Spotify（SPOTON）至 SEK
kr6,087.1268
1 Spotify（SPOTON）至 BGN
лв1,091.3952
1 Spotify（SPOTON）至 HUF
Ft217,194.1412
1 Spotify（SPOTON）至 CZK
13,564.4832
1 Spotify（SPOTON）至 KWD
د.ك198.78984
1 Spotify（SPOTON）至 ILS
2,111.33
1 Spotify（SPOTON）至 BOB
Bs4,495.5088
1 Spotify（SPOTON）至 AZN
1,104.388
1 Spotify（SPOTON）至 TJS
SM6,009.17
1 Spotify（SPOTON）至 GEL
1,760.5244
1 Spotify（SPOTON）至 AOA
Kz592,192.3348
1 Spotify（SPOTON）至 BHD
.د.ب244.91428
1 Spotify（SPOTON）至 BMD
$649.64
1 Spotify（SPOTON）至 DKK
kr4,164.1924
1 Spotify（SPOTON）至 HNL
L17,092.0284
1 Spotify（SPOTON）至 MUR
29,545.6272
1 Spotify（SPOTON）至 NAD
$11,180.3044
1 Spotify（SPOTON）至 NOK
kr6,496.4
1 Spotify（SPOTON）至 NZD
$1,123.8772
1 Spotify（SPOTON）至 PAB
B/.649.64
1 Spotify（SPOTON）至 PGK
K2,734.9844
1 Spotify（SPOTON）至 QAR
ر.ق2,371.186
1 Spotify（SPOTON）至 RSD
дин.65,431.7408
1 Spotify（SPOTON）至 UZS
soʻm7,826,986.1516
1 Spotify（SPOTON）至 ALL
L54,024.0624
1 Spotify（SPOTON）至 ANG
ƒ1,162.8556
1 Spotify（SPOTON）至 AWG
ƒ1,162.8556
1 Spotify（SPOTON）至 BBD
$1,299.28
1 Spotify（SPOTON）至 BAM
KM1,084.8988
1 Spotify（SPOTON）至 BIF
Fr1,910,591.24
1 Spotify（SPOTON）至 BND
$838.0356
1 Spotify（SPOTON）至 BSD
$649.64
1 Spotify（SPOTON）至 JMD
$104,104.81
1 Spotify（SPOTON）至 KHR
2,608,993.2184
1 Spotify（SPOTON）至 KMF
Fr275,447.36
1 Spotify（SPOTON）至 LAK
14,122,608.4132
1 Spotify（SPOTON）至 LKR
රු197,575.0132
1 Spotify（SPOTON）至 MDL
L11,004.9016
1 Spotify（SPOTON）至 MGA
Ar2,926,303.38
1 Spotify（SPOTON）至 MOP
P5,197.12
1 Spotify（SPOTON）至 MVR
9,939.492
1 Spotify（SPOTON）至 MWK
MK1,125,891.084
1 Spotify（SPOTON）至 MZN
MT41,511.996
1 Spotify（SPOTON）至 NPR
रु91,664.204
1 Spotify（SPOTON）至 PYG
4,607,246.88
1 Spotify（SPOTON）至 RWF
Fr943,926.92
1 Spotify（SPOTON）至 SBD
$5,353.0336
1 Spotify（SPOTON）至 SCR
9,686.1324
1 Spotify（SPOTON）至 SRD
$25,810.1972
1 Spotify（SPOTON）至 SVC
$5,684.35
1 Spotify（SPOTON）至 SZL
L11,180.3044
1 Spotify（SPOTON）至 TMT
m2,280.2364
1 Spotify（SPOTON）至 TND
د.ت1,909.9416
1 Spotify（SPOTON）至 TTD
$4,404.5592
1 Spotify（SPOTON）至 UGX
Sh2,255,550.08
1 Spotify（SPOTON）至 XAF
Fr365,747.32
1 Spotify（SPOTON）至 XCD
$1,754.028
1 Spotify（SPOTON）至 XOF
Fr365,747.32
1 Spotify（SPOTON）至 XPF
Fr66,263.28
1 Spotify（SPOTON）至 BWP
P8,666.1976
1 Spotify（SPOTON）至 BZD
$1,305.7764
1 Spotify（SPOTON）至 CVE
$61,507.9152
1 Spotify（SPOTON）至 DJF
Fr115,635.92
1 Spotify（SPOTON）至 DOP
$41,589.9528
1 Spotify（SPOTON）至 DZD
د.ج84,440.2072
1 Spotify（SPOTON）至 FJD
$1,487.6756
1 Spotify（SPOTON）至 GNF
Fr5,648,619.8
1 Spotify（SPOTON）至 GTQ
Q4,976.2424
1 Spotify（SPOTON）至 GYD
$135,904.688
1 Spotify（SPOTON）至 ISK
kr79,256.08

Spotify資源

要更深入地瞭解 Spotify，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Spotify網站
區塊查詢

人們還問：關於Spotify的其他問題

Spotify（SPOTON）今日價格是多少？
SPOTON 實時價格為 649.64 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SPOTON 兌 USD 的價格是多少？
目前 SPOTON 兌 USD 的價格為 $ 649.64。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Spotify 的市值是多少？
SPOTON 的市值為 $ 689.58K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SPOTON 的流通供應量是多少？
SPOTON 的流通供應量為 1.06K USD
SPOTON 的歷史最高價（ATH）是多少？
SPOTON 的歷史最高價是 743.2286807442033 USD
SPOTON 的歷史最低價（ATL）是多少？
SPOTON 的歷史最低價是 645.8203626811269 USD
SPOTON 的交易量是多少？
SPOTON 的 24 小時實時交易量為 $ 56.92K USD
SPOTON 今年會漲嗎？
SPOTON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SPOTON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:15:52 (UTC+8)

Spotify（SPOTON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SPOTON 兌 USD 計算器

數量

SPOTON
SPOTON
USD
USD

1 SPOTON = 649.64 USD

交易 SPOTON

SPOTON/USDT
$649.59
$649.59
+0.47%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

