Spendler 目前實時價格為 0.00000059 USD。跟蹤 SPDL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SPDL 價格趨勢。

Spendler 圖標

Spendler實時價格 (SPDL)

1 SPDL 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00000059
+3.50%1D
USD
Spendler (SPDL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:46:06 (UTC+8)

Spendler（SPDL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000005
24H最低價
$ 0.0000012
24H最高價

$ 0.0000005
$ 0.0000012
--
--
0.00%

+3.50%

+22.91%

+22.91%

Spendler（SPDL）目前實時價格為 $ 0.00000059。過去 24 小時內，SPDL 的交易價格在 $ 0.0000005$ 0.0000012 之間波動，市場活躍度顯著。SPDL 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，SPDL 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +3.50%，過去 7 天內累計變動為 +22.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Spendler（SPDL）市場資訊

--
$ 7.07K
$ 5.90K
--
10,000,000,000
BSC

Spendler 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.07K。SPDL 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.90K

Spendler（SPDL）價格歷史 USD

跟蹤 Spendler 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00000002+3.50%
30天$ -0.00004217-98.63%
60天$ -0.01249941-100.00%
90天$ -0.01249941-100.00%
Spendler 今日價格變化

今天，SPDL 記錄了 $ +0.00000002 (+3.50%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Spendler 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00004217 (-98.63%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Spendler 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SPDL 的變化為 $ -0.01249941 (-100.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Spendler 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.01249941 (-100.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Spendler（SPDL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Spendler 價格歷史頁面

什麼是Spendler (SPDL)

Spendler 是一個由 AI 驅動的支付基礎設施，允許使用者透過加密貨幣與法幣來管理並自動化日常消費。透過串聯線下商戶、Web2 卡片網路以及鏈上資產，Spendler 為 Web3 帶來了實際可行的應用場景。

Spendler在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Spendler 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SPDL 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Spendler 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Spendler 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Spendler 價格預測 (USD)

Spendler（SPDL）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Spendler（SPDL）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Spendler 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Spendler 價格預測

Spendler（SPDL）代幣經濟

了解 Spendler（SPDL）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SPDL 代幣的完整經濟學

如何購買Spendler (SPDL)

正在尋找如何購買 Spendler？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Spendler。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SPDL 兌換為當地貨幣

1 Spendler（SPDL）至 VND
0.01552585
1 Spendler（SPDL）至 AUD
A$0.0000008968
1 Spendler（SPDL）至 GBP
0.0000004366
1 Spendler（SPDL）至 EUR
0.0000005015
1 Spendler（SPDL）至 USD
$0.00000059
1 Spendler（SPDL）至 MYR
RM0.000002478
1 Spendler（SPDL）至 TRY
0.0000247269
1 Spendler（SPDL）至 JPY
¥0.00008968
1 Spendler（SPDL）至 ARS
ARS$0.0008805927
1 Spendler（SPDL）至 RUB
0.0000467575
1 Spendler（SPDL）至 INR
0.0000520557
1 Spendler（SPDL）至 IDR
Rp0.0098333294
1 Spendler（SPDL）至 PHP
0.0000347215
1 Spendler（SPDL）至 EGP
￡E.0.000027966
1 Spendler（SPDL）至 BRL
R$0.0000031683
1 Spendler（SPDL）至 CAD
C$0.0000008201
1 Spendler（SPDL）至 BDT
0.000072157
1 Spendler（SPDL）至 NGN
0.0008613115
1 Spendler（SPDL）至 COP
$0.00227799
1 Spendler（SPDL）至 ZAR
R.0.0000101598
1 Spendler（SPDL）至 UAH
0.0000248331
1 Spendler（SPDL）至 TZS
T.Sh.0.0014567867
1 Spendler（SPDL）至 VES
Bs0.00012508
1 Spendler（SPDL）至 CLP
$0.0005546
1 Spendler（SPDL）至 PKR
Rs0.000167088
1 Spendler（SPDL）至 KZT
0.0003172017
1 Spendler（SPDL）至 THB
฿0.0000192694
1 Spendler（SPDL）至 TWD
NT$0.0000180953
1 Spendler（SPDL）至 AED
د.إ0.0000021653
1 Spendler（SPDL）至 CHF
Fr0.0000004661
1 Spendler（SPDL）至 HKD
HK$0.0000045784
1 Spendler（SPDL）至 AMD
֏0.0002265718
1 Spendler（SPDL）至 MAD
.د.م0.0000054398
1 Spendler（SPDL）至 MXN
$0.0000108619
1 Spendler（SPDL）至 SAR
ريال0.0000022125
1 Spendler（SPDL）至 ETB
Br0.0000901815
1 Spendler（SPDL）至 KES
KSh0.0000762339
1 Spendler（SPDL）至 JOD
د.أ0.00000041831
1 Spendler（SPDL）至 PLN
0.0000021417
1 Spendler（SPDL）至 RON
лв0.0000025724
1 Spendler（SPDL）至 SEK
kr0.0000055283
1 Spendler（SPDL）至 BGN
лв0.0000009912
1 Spendler（SPDL）至 HUF
Ft0.0001973196
1 Spendler（SPDL）至 CZK
0.0000123192
1 Spendler（SPDL）至 KWD
د.ك0.00000018054
1 Spendler（SPDL）至 ILS
0.0000019175
1 Spendler（SPDL）至 BOB
Bs0.0000040828
1 Spendler（SPDL）至 AZN
0.000001003
1 Spendler（SPDL）至 TJS
SM0.0000054575
1 Spendler（SPDL）至 GEL
0.0000015989
1 Spendler（SPDL）至 AOA
Kz0.0005378263
1 Spendler（SPDL）至 BHD
.د.ب0.00000022243
1 Spendler（SPDL）至 BMD
$0.00000059
1 Spendler（SPDL）至 DKK
kr0.0000037819
1 Spendler（SPDL）至 HNL
L0.0000155229
1 Spendler（SPDL）至 MUR
0.0000268332
1 Spendler（SPDL）至 NAD
$0.0000101539
1 Spendler（SPDL）至 NOK
kr0.0000058941
1 Spendler（SPDL）至 NZD
$0.0000010207
1 Spendler（SPDL）至 PAB
B/.0.00000059
1 Spendler（SPDL）至 PGK
K0.0000024839
1 Spendler（SPDL）至 QAR
ر.ق0.0000021535
1 Spendler（SPDL）至 RSD
дин.0.0000594071
1 Spendler（SPDL）至 UZS
soʻm0.0071084321
1 Spendler（SPDL）至 ALL
L0.0000490644
1 Spendler（SPDL）至 ANG
ƒ0.0000010561
1 Spendler（SPDL）至 AWG
ƒ0.0000010561
1 Spendler（SPDL）至 BBD
$0.00000118
1 Spendler（SPDL）至 BAM
KM0.0000009853
1 Spendler（SPDL）至 BIF
Fr0.00173519
1 Spendler（SPDL）至 BND
$0.0000007611
1 Spendler（SPDL）至 BSD
$0.00000059
1 Spendler（SPDL）至 JMD
$0.0000945475
1 Spendler（SPDL）至 KHR
0.0023694754
1 Spendler（SPDL）至 KMF
Fr0.00025016
1 Spendler（SPDL）至 LAK
0.0128260867
1 Spendler（SPDL）至 LKR
රු0.0001794367
1 Spendler（SPDL）至 MDL
L0.0000100536
1 Spendler（SPDL）至 MGA
Ar0.002657655
1 Spendler（SPDL）至 MOP
P0.00000472
1 Spendler（SPDL）至 MVR
0.000009027
1 Spendler（SPDL）至 MWK
MK0.001022529
1 Spendler（SPDL）至 MZN
MT0.000037701
1 Spendler（SPDL）至 NPR
रु0.000083249
1 Spendler（SPDL）至 PYG
0.00418428
1 Spendler（SPDL）至 RWF
Fr0.00085727
1 Spendler（SPDL）至 SBD
$0.0000048616
1 Spendler（SPDL）至 SCR
0.0000087969
1 Spendler（SPDL）至 SRD
$0.0000234407
1 Spendler（SPDL）至 SVC
$0.0000051625
1 Spendler（SPDL）至 SZL
L0.0000101539
1 Spendler（SPDL）至 TMT
m0.0000020709
1 Spendler（SPDL）至 TND
د.ت0.0000017346
1 Spendler（SPDL）至 TTD
$0.0000040002
1 Spendler（SPDL）至 UGX
Sh0.00204848
1 Spendler（SPDL）至 XAF
Fr0.00033217
1 Spendler（SPDL）至 XCD
$0.000001593
1 Spendler（SPDL）至 XOF
Fr0.00033217
1 Spendler（SPDL）至 XPF
Fr0.00006018
1 Spendler（SPDL）至 BWP
P0.0000078706
1 Spendler（SPDL）至 BZD
$0.0000011859
1 Spendler（SPDL）至 CVE
$0.0000558612
1 Spendler（SPDL）至 DJF
Fr0.00010502
1 Spendler（SPDL）至 DOP
$0.0000377718
1 Spendler（SPDL）至 DZD
د.ج0.0000766882
1 Spendler（SPDL）至 FJD
$0.0000013511
1 Spendler（SPDL）至 GNF
Fr0.00513005
1 Spendler（SPDL）至 GTQ
Q0.0000045194
1 Spendler（SPDL）至 GYD
$0.000123428
1 Spendler（SPDL）至 ISK
kr0.00007198

Spendler資源

要更深入地瞭解 Spendler，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Spendler網站
區塊查詢

人們還問：關於Spendler的其他問題

Spendler（SPDL）今日價格是多少？
SPDL 實時價格為 0.00000059 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SPDL 兌 USD 的價格是多少？
目前 SPDL 兌 USD 的價格為 $ 0.00000059。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Spendler 的市值是多少？
SPDL 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SPDL 的流通供應量是多少？
SPDL 的流通供應量為 -- USD
SPDL 的歷史最高價（ATH）是多少？
SPDL 的歷史最高價是 -- USD
SPDL 的歷史最低價（ATL）是多少？
SPDL 的歷史最低價是 -- USD
SPDL 的交易量是多少？
SPDL 的 24 小時實時交易量為 $ 7.07K USD
SPDL 今年會漲嗎？
SPDL 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SPDL 價格預測 獲取更深入的分析。
Spendler（SPDL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SPDL 兌 USD 計算器

數量

SPDL
SPDL
USD
USD

1 SPDL = 0.0000 USD

交易 SPDL

SPDL/USDT
$0.00000059
+3.50%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

