SoulLayer 目前實時價格為 0.003977 USD。跟蹤 SOULLAYER 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SOULLAYER 價格趨勢。

SoulLayer 圖標

SoulLayer實時價格 (SOULLAYER)

1 SOULLAYER 兌換為 USD 的實時價格：

$0.004041
+34.20%1D
USD
SoulLayer (SOULLAYER) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:23:22 (UTC+8)

SoulLayer（SOULLAYER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.002146
24H最低價
$ 0.013119
24H最高價

$ 0.002146
$ 0.013119
--
--
+7.74%

+34.20%

-59.68%

-59.68%

SoulLayer（SOULLAYER）目前實時價格為 $ 0.003977。過去 24 小時內，SOULLAYER 的交易價格在 $ 0.002146$ 0.013119 之間波動，市場活躍度顯著。SOULLAYER 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，SOULLAYER 在過去 1 小時內的價格變動為 +7.74%，過去 24 小時內變動為 +34.20%，過去 7 天內累計變動為 -59.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SoulLayer（SOULLAYER）市場資訊

--
$ 429.82K
$ 79.54M
--
20,000,000,000
BASE

SoulLayer 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 429.82K。SOULLAYER 的流通量為 --，總供應量是 20000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 79.54M

SoulLayer（SOULLAYER）價格歷史 USD

跟蹤 SoulLayer 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00102982+34.20%
30天$ -0.067703-94.46%
60天$ -0.008523-68.19%
90天$ -0.008523-68.19%
SoulLayer 今日價格變化

今天，SOULLAYER 記錄了 $ +0.00102982 (+34.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SoulLayer 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.067703 (-94.46%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SoulLayer 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SOULLAYER 的變化為 $ -0.008523 (-68.19%)，從而更廣泛地了解其表現。

SoulLayer 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.008523 (-68.19%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SoulLayer（SOULLAYER）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SoulLayer 價格歷史頁面

什麼是SoulLayer (SOULLAYER)

透過將先進的 AI 個性建模與 Web3 基礎設施相結合，SoulLayer 讓用戶可以創建、擁有和發展個人化的數位靈魂。

SoulLayer在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 SoulLayer 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SOULLAYER 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 SoulLayer 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 SoulLayer 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

SoulLayer 價格預測 (USD)

SoulLayer（SOULLAYER）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 SoulLayer（SOULLAYER）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 SoulLayer 的長期和短期價格預測。

現在就查看 SoulLayer 價格預測

SoulLayer（SOULLAYER）代幣經濟

了解 SoulLayer（SOULLAYER）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SOULLAYER 代幣的完整經濟學

如何購買SoulLayer (SOULLAYER)

正在尋找如何購買 SoulLayer？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買SoulLayer。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SOULLAYER 兌換為當地貨幣

1 SoulLayer（SOULLAYER）至 VND
104.654755
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 AUD
A$0.00604504
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 GBP
0.00294298
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 EUR
0.00338045
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 USD
$0.003977
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MYR
RM0.0167034
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 TRY
0.16667607
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 JPY
¥0.604504
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 ARS
ARS$5.93579181
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 RUB
0.31517725
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 INR
0.35085094
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 IDR
Rp66.28330682
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 PHP
0.23396691
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 EGP
￡E.0.18866888
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BRL
R$0.02131672
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 CAD
C$0.00552803
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BDT
0.48658595
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 NGN
5.79735244
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 COP
$15.41469292
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 ZAR
R.0.0684044
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 UAH
0.16699423
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 TZS
T.Sh.9.81973001
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 VES
Bs0.843124
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 CLP
$3.734403
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 PKR
Rs1.12501376
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 KZT
2.13815451
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 THB
฿0.12992859
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 TWD
NT$0.12201436
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 AED
د.إ0.01459559
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 CHF
Fr0.00314183
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 HKD
HK$0.03086152
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 AMD
֏1.51909469
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MAD
.د.م0.03662817
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MXN
$0.07313703
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 SAR
ريال0.01491375
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 ETB
Br0.60788445
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 KES
KSh0.51378863
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 JOD
د.أ0.002819693
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 PLN
0.01443651
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 RON
лв0.01733972
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 SEK
kr0.03722472
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BGN
лв0.00668136
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 HUF
Ft1.32919294
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 CZK
0.08299999
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 KWD
د.ك0.001216962
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 ILS
0.01296502
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BOB
Bs0.02740153
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 AZN
0.0067609
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 TJS
SM0.03702587
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 GEL
0.01077767
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 AOA
Kz3.62531389
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BHD
.د.ب0.001499329
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BMD
$0.003977
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 DKK
kr0.02549257
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 HNL
L0.10431671
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MUR
0.18087396
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 NAD
$0.06888164
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 NOK
kr0.03973023
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 NZD
$0.00688021
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 PAB
B/.0.003977
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 PGK
K0.01694202
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 QAR
ر.ق0.01447628
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 RSD
дин.0.40020551
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 UZS
soʻm47.91565163
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 ALL
L0.33044893
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 ANG
ƒ0.00711883
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 AWG
ƒ0.00711883
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BBD
$0.007954
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BAM
KM0.00668136
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BIF
Fr11.696357
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BND
$0.00513033
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BSD
$0.003977
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 JMD
$0.63679724
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 KHR
15.97187062
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 KMF
Fr1.686248
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 LAK
86.45652001
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 LKR
රු1.20586617
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MDL
L0.06776808
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MGA
Ar17.9143965
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MOP
P0.03177623
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MVR
0.0608481
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MWK
MK6.8806077
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 MZN
MT0.2541303
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 NPR
रु0.55753563
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 PYG
28.006034
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 RWF
Fr5.762673
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 SBD
$0.03277048
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 SCR
0.05512122
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 SRD
$0.15800621
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 SVC
$0.03471921
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 SZL
L0.06888164
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 TMT
m0.01395927
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 TND
د.ت0.011668518
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 TTD
$0.02692429
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 UGX
Sh13.808144
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 XAF
Fr2.239051
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 XCD
$0.0107379
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 XOF
Fr2.239051
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 XPF
Fr0.405654
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BWP
P0.05667225
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 BZD
$0.007954
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 CVE
$0.37705937
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 DJF
Fr0.703929
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 DOP
$0.25440869
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 DZD
د.ج0.51693046
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 FJD
$0.00910733
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 GNF
Fr34.580015
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 GTQ
Q0.03038428
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 GYD
$0.83075553
1 SoulLayer（SOULLAYER）至 ISK
kr0.485194

SoulLayer資源

要更深入地瞭解 SoulLayer，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SoulLayer網站
區塊查詢

人們還問：關於SoulLayer的其他問題

SoulLayer（SOULLAYER）今日價格是多少？
SOULLAYER 實時價格為 0.003977 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SOULLAYER 兌 USD 的價格是多少？
目前 SOULLAYER 兌 USD 的價格為 $ 0.003977。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
SoulLayer 的市值是多少？
SOULLAYER 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SOULLAYER 的流通供應量是多少？
SOULLAYER 的流通供應量為 -- USD
SOULLAYER 的歷史最高價（ATH）是多少？
SOULLAYER 的歷史最高價是 -- USD
SOULLAYER 的歷史最低價（ATL）是多少？
SOULLAYER 的歷史最低價是 -- USD
SOULLAYER 的交易量是多少？
SOULLAYER 的 24 小時實時交易量為 $ 429.82K USD
SOULLAYER 今年會漲嗎？
SOULLAYER 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SOULLAYER 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:23:22 (UTC+8)

SoulLayer（SOULLAYER）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

