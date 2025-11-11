Somnia 是速度最快、性價比最高的 EVM Layer-1 區塊鏈，每秒能夠處理超過 100 萬筆交易，並實現亞秒級最終確認和低於美分的手續費。憑藉如此卓越的性能，Somnia 能夠提供超越金融應用的即時、完全鏈上體驗。它是建立大型遊戲、社交平台、元宇宙經濟體和 AI 應用的理想基礎。 Somnia 的架構支援完全可組合的系統，使開發者能夠創建可擴展至數百萬用戶的沉浸式、智慧且互動的數位體驗。