Snowflake 目前實時價格為 261.93 USD。跟蹤 SNOWON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SNOWON 價格趨勢。Snowflake 目前實時價格為 261.93 USD。跟蹤 SNOWON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SNOWON 價格趨勢。

更多關於 SNOWON

SNOWON 價格資訊

SNOWON 幣種官網

SNOWON 代幣經濟

SNOWON 價格預測

SNOWON 價格歷史

SNOWON 購買指南

SNOWON 兌換法幣計算

SNOWON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Snowflake 圖標

Snowflake實時價格 (SNOWON)

1 SNOWON 兌換為 USD 的實時價格：

$261.97
$261.97$261.97
+1.79%1D
USD
Snowflake (SNOWON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:15:10 (UTC+8)

Snowflake（SNOWON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 256.73
$ 256.73$ 256.73
24H最低價
$ 267.12
$ 267.12$ 267.12
24H最高價

$ 256.73
$ 256.73$ 256.73

$ 267.12
$ 267.12$ 267.12

$ 260.1996362533011
$ 260.1996362533011$ 260.1996362533011

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774$ 214.69891424490774

+0.07%

+1.79%

+7.86%

+7.86%

Snowflake（SNOWON）目前實時價格為 $ 261.93。過去 24 小時內，SNOWON 的交易價格在 $ 256.73$ 267.12 之間波動，市場活躍度顯著。SNOWON 的歷史最高價為 $ 260.1996362533011，歷史最低價為 $ 214.69891424490774

從短期表現來看，SNOWON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.07%，過去 24 小時內變動為 +1.79%，過去 7 天內累計變動為 +7.86%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Snowflake（SNOWON）市場資訊

No.2278

$ 863.78K
$ 863.78K$ 863.78K

$ 56.75K
$ 56.75K$ 56.75K

$ 863.78K
$ 863.78K$ 863.78K

3.30K
3.30K 3.30K

3,297.758597
3,297.758597 3,297.758597

ETH

Snowflake 的目前市值為 $ 863.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.75K。SNOWON 的流通量為 3.30K，總供應量是 3297.758597，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 863.78K

Snowflake（SNOWON）價格歷史 USD

跟蹤 Snowflake 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +4.6068+1.79%
30天$ +37.26+16.58%
60天$ +81.93+45.51%
90天$ +81.93+45.51%
Snowflake 今日價格變化

今天，SNOWON 記錄了 $ +4.6068 (+1.79%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Snowflake 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +37.26 (+16.58%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Snowflake 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SNOWON 的變化為 $ +81.93 (+45.51%)，從而更廣泛地了解其表現。

Snowflake 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +81.93 (+45.51%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Snowflake（SNOWON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Snowflake 價格歷史頁面

什麼是Snowflake (SNOWON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Snowflake在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Snowflake 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SNOWON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Snowflake 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Snowflake 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Snowflake 價格預測 (USD)

Snowflake（SNOWON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Snowflake（SNOWON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Snowflake 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Snowflake 價格預測

Snowflake（SNOWON）代幣經濟

了解 Snowflake（SNOWON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SNOWON 代幣的完整經濟學

如何購買Snowflake (SNOWON)

正在尋找如何購買 Snowflake？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Snowflake。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SNOWON 兌換為當地貨幣

1 Snowflake（SNOWON）至 VND
6,892,687.95
1 Snowflake（SNOWON）至 AUD
A$398.1336
1 Snowflake（SNOWON）至 GBP
193.8282
1 Snowflake（SNOWON）至 EUR
222.6405
1 Snowflake（SNOWON）至 USD
$261.93
1 Snowflake（SNOWON）至 MYR
RM1,100.106
1 Snowflake（SNOWON）至 TRY
10,977.4863
1 Snowflake（SNOWON）至 JPY
¥39,813.36
1 Snowflake（SNOWON）至 ARS
ARS$390,938.3829
1 Snowflake（SNOWON）至 RUB
20,755.3332
1 Snowflake（SNOWON）至 INR
23,115.3225
1 Snowflake（SNOWON）至 IDR
Rp4,365,498.2538
1 Snowflake（SNOWON）至 PHP
15,422.4384
1 Snowflake（SNOWON）至 EGP
￡E.12,418.1013
1 Snowflake（SNOWON）至 BRL
R$1,406.5641
1 Snowflake（SNOWON）至 CAD
C$364.0827
1 Snowflake（SNOWON）至 BDT
32,034.039
1 Snowflake（SNOWON）至 NGN
382,378.5105
1 Snowflake（SNOWON）至 COP
$1,011,311.73
1 Snowflake（SNOWON）至 ZAR
R.4,502.5767
1 Snowflake（SNOWON）至 UAH
11,024.6337
1 Snowflake（SNOWON）至 TZS
T.Sh.646,739.2209
1 Snowflake（SNOWON）至 VES
Bs55,529.16
1 Snowflake（SNOWON）至 CLP
$245,952.27
1 Snowflake（SNOWON）至 PKR
Rs74,178.576
1 Snowflake（SNOWON）至 KZT
140,821.4259
1 Snowflake（SNOWON）至 THB
฿8,559.8724
1 Snowflake（SNOWON）至 TWD
NT$8,033.3931
1 Snowflake（SNOWON）至 AED
د.إ961.2831
1 Snowflake（SNOWON）至 CHF
Fr206.9247
1 Snowflake（SNOWON）至 HKD
HK$2,032.5768
1 Snowflake（SNOWON）至 AMD
֏100,586.3586
1 Snowflake（SNOWON）至 MAD
.د.م2,414.9946
1 Snowflake（SNOWON）至 MXN
$4,819.512
1 Snowflake（SNOWON）至 SAR
ريال982.2375
1 Snowflake（SNOWON）至 ETB
Br40,036.0005
1 Snowflake（SNOWON）至 KES
KSh33,843.9753
1 Snowflake（SNOWON）至 JOD
د.أ185.70837
1 Snowflake（SNOWON）至 PLN
950.8059
1 Snowflake（SNOWON）至 RON
лв1,142.0148
1 Snowflake（SNOWON）至 SEK
kr2,454.2841
1 Snowflake（SNOWON）至 BGN
лв440.0424
1 Snowflake（SNOWON）至 HUF
Ft87,571.0569
1 Snowflake（SNOWON）至 CZK
5,469.0984
1 Snowflake（SNOWON）至 KWD
د.ك80.15058
1 Snowflake（SNOWON）至 ILS
851.2725
1 Snowflake（SNOWON）至 BOB
Bs1,812.5556
1 Snowflake（SNOWON）至 AZN
445.281
1 Snowflake（SNOWON）至 TJS
SM2,422.8525
1 Snowflake（SNOWON）至 GEL
709.8303
1 Snowflake（SNOWON）至 AOA
Kz238,767.5301
1 Snowflake（SNOWON）至 BHD
.د.ب98.74761
1 Snowflake（SNOWON）至 BMD
$261.93
1 Snowflake（SNOWON）至 DKK
kr1,678.9713
1 Snowflake（SNOWON）至 HNL
L6,891.3783
1 Snowflake（SNOWON）至 MUR
11,912.5764
1 Snowflake（SNOWON）至 NAD
$4,507.8153
1 Snowflake（SNOWON）至 NOK
kr2,619.3
1 Snowflake（SNOWON）至 NZD
$453.1389
1 Snowflake（SNOWON）至 PAB
B/.261.93
1 Snowflake（SNOWON）至 PGK
K1,102.7253
1 Snowflake（SNOWON）至 QAR
ر.ق956.0445
1 Snowflake（SNOWON）至 RSD
дин.26,381.5896
1 Snowflake（SNOWON）至 UZS
soʻm3,155,782.4067
1 Snowflake（SNOWON）至 ALL
L21,782.0988
1 Snowflake（SNOWON）至 ANG
ƒ468.8547
1 Snowflake（SNOWON）至 AWG
ƒ468.8547
1 Snowflake（SNOWON）至 BBD
$523.86
1 Snowflake（SNOWON）至 BAM
KM437.4231
1 Snowflake（SNOWON）至 BIF
Fr770,336.13
1 Snowflake（SNOWON）至 BND
$337.8897
1 Snowflake（SNOWON）至 BSD
$261.93
1 Snowflake（SNOWON）至 JMD
$41,974.2825
1 Snowflake（SNOWON）至 KHR
1,051,926.5958
1 Snowflake（SNOWON）至 KMF
Fr111,058.32
1 Snowflake（SNOWON）至 LAK
5,694,130.3209
1 Snowflake（SNOWON）至 LKR
රු79,660.7709
1 Snowflake（SNOWON）至 MDL
L4,437.0942
1 Snowflake（SNOWON）至 MGA
Ar1,179,863.685
1 Snowflake（SNOWON）至 MOP
P2,095.44
1 Snowflake（SNOWON）至 MVR
4,007.529
1 Snowflake（SNOWON）至 MWK
MK453,950.883
1 Snowflake（SNOWON）至 MZN
MT16,737.327
1 Snowflake（SNOWON）至 NPR
रु36,958.323
1 Snowflake（SNOWON）至 PYG
1,857,607.56
1 Snowflake（SNOWON）至 RWF
Fr380,584.29
1 Snowflake（SNOWON）至 SBD
$2,158.3032
1 Snowflake（SNOWON）至 SCR
3,905.3763
1 Snowflake（SNOWON）至 SRD
$10,406.4789
1 Snowflake（SNOWON）至 SVC
$2,291.8875
1 Snowflake（SNOWON）至 SZL
L4,507.8153
1 Snowflake（SNOWON）至 TMT
m919.3743
1 Snowflake（SNOWON）至 TND
د.ت770.0742
1 Snowflake（SNOWON）至 TTD
$1,775.8854
1 Snowflake（SNOWON）至 UGX
Sh909,420.96
1 Snowflake（SNOWON）至 XAF
Fr147,466.59
1 Snowflake（SNOWON）至 XCD
$707.211
1 Snowflake（SNOWON）至 XOF
Fr147,466.59
1 Snowflake（SNOWON）至 XPF
Fr26,716.86
1 Snowflake（SNOWON）至 BWP
P3,494.1462
1 Snowflake（SNOWON）至 BZD
$526.4793
1 Snowflake（SNOWON）至 CVE
$24,799.5324
1 Snowflake（SNOWON）至 DJF
Fr46,623.54
1 Snowflake（SNOWON）至 DOP
$16,768.7586
1 Snowflake（SNOWON）至 DZD
د.ج34,045.6614
1 Snowflake（SNOWON）至 FJD
$599.8197
1 Snowflake（SNOWON）至 GNF
Fr2,277,481.35
1 Snowflake（SNOWON）至 GTQ
Q2,006.3838
1 Snowflake（SNOWON）至 GYD
$54,795.756
1 Snowflake（SNOWON）至 ISK
kr31,955.46

Snowflake資源

要更深入地瞭解 Snowflake，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Snowflake網站
區塊查詢

人們還問：關於Snowflake的其他問題

Snowflake（SNOWON）今日價格是多少？
SNOWON 實時價格為 261.93 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SNOWON 兌 USD 的價格是多少？
目前 SNOWON 兌 USD 的價格為 $ 261.93。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Snowflake 的市值是多少？
SNOWON 的市值為 $ 863.78K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SNOWON 的流通供應量是多少？
SNOWON 的流通供應量為 3.30K USD
SNOWON 的歷史最高價（ATH）是多少？
SNOWON 的歷史最高價是 260.1996362533011 USD
SNOWON 的歷史最低價（ATL）是多少？
SNOWON 的歷史最低價是 214.69891424490774 USD
SNOWON 的交易量是多少？
SNOWON 的 24 小時實時交易量為 $ 56.75K USD
SNOWON 今年會漲嗎？
SNOWON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SNOWON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:15:10 (UTC+8)

Snowflake（SNOWON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SNOWON 兌 USD 計算器

數量

SNOWON
SNOWON
USD
USD

1 SNOWON = 261.93 USD

交易 SNOWON

SNOWON/USDT
$261.97
$261.97$261.97
+1.83%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,123.41
$115,123.41$115,123.41

+1.25%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,161.13
$4,161.13$4,161.13

+2.10%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04931
$0.04931$0.04931

+55.99%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.03
$200.03$200.03

+0.23%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.6372
$5.6372$5.6372

-9.66%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,161.13
$4,161.13$4,161.13

+2.10%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,123.41
$115,123.41$115,123.41

+1.25%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.03
$200.03$200.03

+0.23%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6370
$2.6370$2.6370

-0.13%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20304
$0.20304$0.20304

0.00%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02745
$0.02745$0.02745

+174.50%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2286
$0.2286$0.2286

+357.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005000
$0.000000000000000000005000$0.000000000000000000005000

+565.77%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2286
$0.2286$0.2286

+357.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.03903
$0.03903$0.03903

+95.15%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003566
$0.0003566$0.0003566

+78.92%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000236
$0.0000000000000000236$0.0000000000000000236

+57.33%