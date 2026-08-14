SN51 今日價格

SN51 (SN51) 今日實時價格為 NT$ 14.78，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 SN51 兌 TWD 的匯率為 NT$ 14.78 每 SN51。

SN51 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SN51。過去 24 小時內，SN51 的交易價格在 NT$ 14.75（低點）和 NT$ 15.04（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SN51 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +6.48%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.78K。

SN51（SN51）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 3.78KNT$ 3.78K NT$ 3.78K 完全稀釋市值 NT$ 310.38MNT$ 310.38M NT$ 310.38M 流通量 ---- -- 總供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所屬公鏈 TAO

SN51 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.78K。SN51 的流通量為 --，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 310.38M。