什麼是SumatiWorld (SMAT)

SUMAT IWORLD 是一款融合 AI、放置類、動作類、DeFi 和社交系統的 3D 區塊鏈遊戲。玩家可以探索、戰鬥、冥想、建立領地，並透過 NFT 和 DAO 治理參與遊戲生態系統。

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SumatiWorld價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如SumatiWorld、比特幣或以太坊。 SMAT未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的SumatiWorld價格預測頁面。

SumatiWorld價格歷史

追蹤SMAT的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估SMAT的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的SumatiWorld價格歷史頁面。

SumatiWorld（SMAT）代幣經濟

了解 SumatiWorld（SMAT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SMAT 代幣的完整經濟學！

如何購買SumatiWorld (SMAT)

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SMAT 兌換爲當地貨幣

1 SMAT 兌換 VND ₫ 3,802.5175 1 SMAT 兌換 AUD A$ 0.221085 1 SMAT 兌換 GBP ￡ 0.105485 1 SMAT 兌換 EUR € 0.12427 1 SMAT 兌換 USD $ 0.1445 1 SMAT 兌換 MYR RM 0.61268 1 SMAT 兌換 TRY ₺ 5.726535 1 SMAT 兌換 JPY ¥ 20.94383 1 SMAT 兌換 RUB ₽ 11.34614 1 SMAT 兌換 INR ₹ 12.43278 1 SMAT 兌換 IDR Rp 2,368.85208 1 SMAT 兌換 KRW ₩ 196.330705 1 SMAT 兌換 PHP ₱ 8.232165 1 SMAT 兌換 EGP ￡E. 7.232225 1 SMAT 兌換 BRL R$ 0.793305 1 SMAT 兌換 CAD C$ 0.197965 1 SMAT 兌換 BDT ৳ 17.659345 1 SMAT 兌換 NGN ₦ 224.02991 1 SMAT 兌換 UAH ₴ 6.02854 1 SMAT 兌換 VES Bs 14.8835 1 SMAT 兌換 PKR Rs 41.143485 1 SMAT 兌換 KZT ₸ 74.71517 1 SMAT 兌換 THB ฿ 4.71937 1 SMAT 兌換 TWD NT$ 4.264195 1 SMAT 兌換 AED د.إ 0.530315 1 SMAT 兌換 CHF Fr 0.1156 1 SMAT 兌換 HKD HK$ 1.13288 1 SMAT 兌換 MAD .د.م 1.313505 1 SMAT 兌換 MXN $ 2.749835

SumatiWorld資源

要更深入地瞭解 SumatiWorld，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於SumatiWorld的其他問題 SumatiWorld (SMAT)今天的價格是多少？ SumatiWorld (SMAT) 的實時價格爲 0.1445 USD 。 SumatiWorld (SMAT)的市值是多少？ SumatiWorld 目前的市值爲 -- USD 。它的計算方法是將 SMAT 的目前供應量乘以 0.1445 USD 的實時市場價格。 SumatiWorld (SMAT) 的流通量是多少？ SumatiWorld (SMAT) 目前的流通供應量爲 -- USD 。 SumatiWorld (SMAT) 的最高價格是多少？ 截至 2025-06-24 ，SumatiWorld (SMAT) 的最高價格爲 3.19 USD 。 SumatiWorld (SMAT) 的24小時交易量是多少？ SumatiWorld (SMAT) 的 24 小時交易量爲 $ 6.18K USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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