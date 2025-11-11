建構於比特幣之上的全新金融體系：SatLayer 是比特幣的經濟層，使這項最佳資產如今完全可編程。比特幣不再是閒置的黃金。 SatLayer 利用再抵押原語，將比特幣發展成為一種主動儲備資產，錨定安全、資本高效的 DeFi 和風險加權資產 (RWA) 系統。作為 Sui 和 Berachain 的比特幣再抵押合作夥伴，以及 Babylon Labs 的獨家再抵押合作夥伴，SatLayer 與頂級創收項目合作，開發鏈上保險和流動性浮動等用例，從而推動真實且可持續的收益。