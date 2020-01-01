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SkyAI (SKYAI) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.07488 -- -38.42% +144.46% -76.30%

SkyAI 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 SkyAI 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 2 中立 6 買入 18 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 1 買入 13 技術指標 : 買入 賣出 2 中立 5 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.0755 0.07541 R2 0.07541 0.07536 R1 0.07537 0.07533 PP 0.07528 0.07528 S1 0.07524 0.07523 S2 0.07515 0.0752 S3 0.07511 0.07515

SkyAI 市場信號 目前淨掛單量 -0.76M $7.36 M $8.12 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.11M 3 日主動買入 $10.68 M 3 日主動賣出 $10.57 M 7 日主動買賣差額 0.35M 7 日主動買入 $77.37 M 7 日主動賣出 $77.02 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 SkyAI資金流向 淨流入 SKYAIUSDT價格 時間 淨流入 價格 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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