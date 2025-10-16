SKX實時價格 (SKX)
SKX（SKX）目前實時價格為 $ 0.47068。過去 24 小時內，SKX 的交易價格在 $ 0.36666 至 $ 0.59958 之間波動，市場活躍度顯著。SKX 的歷史最高價為 $ 2.9071059942900916，歷史最低價為 $ 0.012645799433479828。
從短期表現來看，SKX 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.48%，過去 24 小時內變動為 -0.25%，過去 7 天內累計變動為 -31.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
SKX 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 893.48K。SKX 的流通量為 0.00，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 47.07M。
跟蹤 SKX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0011796
|-0.25%
|30天
|$ +0.01529
|+3.35%
|60天
|$ +0.45267
|+2,513.43%
|90天
|$ +0.44636
|+1,835.36%
今天，SKX 記錄了 $ -0.0011796 (-0.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.01529 (+3.35%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，SKX 的變化為 $ +0.45267 (+2,513.43%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.44636 (+1,835.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 SKX（SKX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 SKX 價格歷史頁面
S&PanaX Co., Ltd.發行的SKX代幣作為SKX平台上使用的原生貨幣。平台主要分為交流空間和購物中心，提供使用者交流、分享資訊、參與各種活動的空間。具體來說，在SKX購物中心，用戶透過貢獻資訊或參與活動獲得獎勵，這些獎勵以SKX代幣形式提供。然後，這些代幣可以在購物中心內用於購買商品和服務，作為一種支付方式。此外，透過與附屬企業合作，該平台旨在擴大 SKX 代幣的效用，為用戶提供額外的好處和機會。
SKX在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 SKX 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。
此外，您還可以：
- 檢查 SKX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 SKX 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。
我們全面的資源旨在讓您的 SKX 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。
SKX（SKX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 SKX（SKX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 SKX 的長期和短期價格預測。
現在就查看 SKX 價格預測！
了解 SKX（SKX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SKX 代幣的完整經濟學！
正在尋找如何購買 SKX？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買SKX。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。
要更深入地瞭解 SKX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
數量
1 SKX = 0.47068 USD
現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--