ShredN 是什麼？

ShredN 是一種旨在解決 NFT 市場流動性不足問題的協議。與其他 NFT 分割或 AMM 協議不同，ShredN 為各種類型的 NFT 提供量身打造的流動性解決方案，包括 ERC-721 和 ERC-1155。該協議會區分 ERC-721 ID，讓具有獨特屬性的 NFT 根據其稀有度獲得公平的估值。

ShredN 有何獨特之處？

1. 專門化解決方案：ShredN 提供多種流動性解決方案，例如分割、NFT AMM 和基於 NFT 特性的交易策略，讓用戶能根據自身需求選擇最合適的選項。 2. 多鏈支援：該協議支援所有存在 NFT 的主要公鏈，致力於提升整個 NFT 生態系統的流動性存取。 3. 社區共同治理：持有 SHRED 代幣的用戶可參與投票，管理 NFT 項目並決定協議的發展方向。 4. 聚合功能：ShredN 會聚合現有的 NFT 流動性平台，以促進更順暢的價格發現和提升整體流動性。

ShredN 可用於哪些方面？

社區治理：SHRED 代幣持有者可對 ShredN 的發展進行投票，並管理平台上架的 NFT 項目。 降低手續費：持有 SHRED 代幣的用戶在平台上交易 NFT 時可享有更低的手續費。 提供流動性獎勵：平台的佣金費用會以 SHRED 代幣的形式分配給 NFT 流動性提供者。

ShredN 的當前價格是多少？

ShredN（SHRED）的即時價格為 NT$0.0365713656430575816000 TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

ShredN 在市場上的定位如何？

ShredN 目前位居市場排名第 #9858，其市值達 NT$365713.656430575816000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

SHRED 的流通供應量是多少？

SHRED 的流通供應量為 10000000.0 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

ShredN 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，ShredN 的交易價格在 NT$0.0365534691308823888000（24 小時低點）與 NT$0.0400674649951763856000（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

ShredN 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

ShredN 曾達到歷史最高價 NT$449.2966477666824000，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$0.0329509326274058592000。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 SHRED 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 ShredN 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 -4.54% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 BNB Chain Ecosystem 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。