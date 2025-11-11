Shping 是一款 Web3 通用獎勵應用，透過獎勵代幣化顛覆了零售業。它是 DeFi 區塊鏈技術賦能日常活動的少數真實案例之一，它獎勵購物者上傳收據、發現產品、撰寫評論以及與品牌互動。以澳洲作為概念驗證市場，該應用程式已發展到近 30 萬用戶，這清楚地展現了區塊鏈在非加密貨幣社群中的大規模應用。大多數用戶每天都與 Shping 互動，甚至沒有意識到它是由區塊鏈驅動的。 SHPING 代幣為這個生態系統注入了活力，獎勵消費者，並在所有零售環境中實現品牌與購物者的直接聯繫。 Shping 整合了便利的兌換功能，確保獎勵可以輕鬆兌換成現金或加密貨幣。 Shping 證明了區塊鏈可以無縫融入消費者行為，並為未來的零售互動鋪平道路。