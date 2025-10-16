Shping 目前實時價格為 0.003717 USD。跟蹤 SHPING 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SHPING 價格趨勢。Shping 目前實時價格為 0.003717 USD。跟蹤 SHPING 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SHPING 價格趨勢。

$0.003717
$0.003717$0.003717
-0.02%1D
USD
Shping (SHPING) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:45:24 (UTC+8)

Shping（SHPING）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.003697
$ 0.003697$ 0.003697
24H最低價
$ 0.003764
$ 0.003764$ 0.003764
24H最高價

$ 0.003697
$ 0.003697$ 0.003697

$ 0.003764
$ 0.003764$ 0.003764

$ 0.09883818226512335
$ 0.09883818226512335$ 0.09883818226512335

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.02%

+0.40%

+0.40%

Shping（SHPING）目前實時價格為 $ 0.003717。過去 24 小時內，SHPING 的交易價格在 $ 0.003697$ 0.003764 之間波動，市場活躍度顯著。SHPING 的歷史最高價為 $ 0.09883818226512335，歷史最低價為 $ 0

從短期表現來看，SHPING 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.02%，過去 7 天內累計變動為 +0.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Shping（SHPING）市場資訊

No.1228

$ 8.50M
$ 8.50M$ 8.50M

$ 3.74K
$ 3.74K$ 3.74K

$ 37.17M
$ 37.17M$ 37.17M

2.29B
2.29B 2.29B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.86%

ETH

Shping 的目前市值為 $ 8.50M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.74K。SHPING 的流通量為 2.29B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.17M

Shping（SHPING）價格歷史 USD

跟蹤 Shping 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00000074-0.02%
30天$ -0.00042-10.16%
60天$ +0.001717+85.85%
90天$ +0.001717+85.85%
Shping 今日價格變化

今天，SHPING 記錄了 $ -0.00000074 (-0.02%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Shping 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00042 (-10.16%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Shping 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SHPING 的變化為 $ +0.001717 (+85.85%)，從而更廣泛地了解其表現。

Shping 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.001717 (+85.85%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Shping（SHPING）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Shping 價格歷史頁面

什麼是Shping (SHPING)

Shping 是一款 Web3 通用獎勵應用，透過獎勵代幣化顛覆了零售業。它是 DeFi 區塊鏈技術賦能日常活動的少數真實案例之一，它獎勵購物者上傳收據、發現產品、撰寫評論以及與品牌互動。以澳洲作為概念驗證市場，該應用程式已發展到近 30 萬用戶，這清楚地展現了區塊鏈在非加密貨幣社群中的大規模應用。大多數用戶每天都與 Shping 互動，甚至沒有意識到它是由區塊鏈驅動的。 SHPING 代幣為這個生態系統注入了活力，獎勵消費者，並在所有零售環境中實現品牌與購物者的直接聯繫。 Shping 整合了便利的兌換功能，確保獎勵可以輕鬆兌換成現金或加密貨幣。 Shping 證明了區塊鏈可以無縫融入消費者行為，並為未來的零售互動鋪平道路。

Shping在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Shping 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SHPING 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Shping 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Shping 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Shping 價格預測 (USD)

Shping（SHPING）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Shping（SHPING）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Shping 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Shping 價格預測

Shping（SHPING）代幣經濟

了解 Shping（SHPING）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SHPING 代幣的完整經濟學

如何購買Shping (SHPING)

正在尋找如何購買 Shping？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Shping。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SHPING 兌換為當地貨幣

要更深入地瞭解 Shping，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Shping網站
區塊查詢

人們還問：關於Shping的其他問題

Shping（SHPING）今日價格是多少？
SHPING 實時價格為 0.003717 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SHPING 兌 USD 的價格是多少？
目前 SHPING 兌 USD 的價格為 $ 0.003717。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Shping 的市值是多少？
SHPING 的市值為 $ 8.50M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SHPING 的流通供應量是多少？
SHPING 的流通供應量為 2.29B USD
SHPING 的歷史最高價（ATH）是多少？
SHPING 的歷史最高價是 0.09883818226512335 USD
SHPING 的歷史最低價（ATL）是多少？
SHPING 的歷史最低價是 0 USD
SHPING 的交易量是多少？
SHPING 的 24 小時實時交易量為 $ 3.74K USD
SHPING 今年會漲嗎？
SHPING 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SHPING 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:45:24 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

