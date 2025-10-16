Shopify 目前實時價格為 176.67 USD。跟蹤 SHOPON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SHOPON 價格趨勢。Shopify 目前實時價格為 176.67 USD。跟蹤 SHOPON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SHOPON 價格趨勢。

Shopify 圖標

Shopify實時價格 (SHOPON)

1 SHOPON 兌換為 USD 的實時價格：

$176.57
$176.57
-0.57%1D
USD
Shopify (SHOPON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:45:17 (UTC+8)

Shopify（SHOPON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 170.5
$ 170.5
24H最低價
$ 180.39
$ 180.39
24H最高價

$ 170.5
$ 170.5

$ 180.39
$ 180.39

$ 180.4000668050079
$ 180.4000668050079

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193

+0.52%

-0.57%

+10.74%

+10.74%

Shopify（SHOPON）目前實時價格為 $ 176.67。過去 24 小時內，SHOPON 的交易價格在 $ 170.5$ 180.39 之間波動，市場活躍度顯著。SHOPON 的歷史最高價為 $ 180.4000668050079，歷史最低價為 $ 138.6031384583193

從短期表現來看，SHOPON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.52%，過去 24 小時內變動為 -0.57%，過去 7 天內累計變動為 +10.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Shopify（SHOPON）市場資訊

No.2452

$ 624.46K
$ 624.46K

$ 56.52K
$ 56.52K

$ 624.46K
$ 624.46K

3.53K
3.53K

3,534.59276035
3,534.59276035

ETH

Shopify 的目前市值為 $ 624.46K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.52K。SHOPON 的流通量為 3.53K，總供應量是 3534.59276035，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 624.46K

Shopify（SHOPON）價格歷史 USD

跟蹤 Shopify 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.0122-0.57%
30天$ +36.6+26.12%
60天$ +76.67+76.67%
90天$ +76.67+76.67%
Shopify 今日價格變化

今天，SHOPON 記錄了 $ -1.0122 (-0.57%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Shopify 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +36.6 (+26.12%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Shopify 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SHOPON 的變化為 $ +76.67 (+76.67%)，從而更廣泛地了解其表現。

Shopify 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +76.67 (+76.67%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Shopify（SHOPON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Shopify 價格歷史頁面

什麼是Shopify (SHOPON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Shopify在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Shopify 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SHOPON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Shopify 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Shopify 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Shopify 價格預測 (USD)

Shopify（SHOPON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Shopify（SHOPON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Shopify 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Shopify 價格預測

Shopify（SHOPON）代幣經濟

了解 Shopify（SHOPON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SHOPON 代幣的完整經濟學

如何購買Shopify (SHOPON)

正在尋找如何購買 Shopify？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Shopify。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SHOPON 兌換為當地貨幣

1 Shopify（SHOPON）至 VND
4,649,071.05
1 Shopify（SHOPON）至 AUD
A$268.5384
1 Shopify（SHOPON）至 GBP
130.7358
1 Shopify（SHOPON）至 EUR
150.1695
1 Shopify（SHOPON）至 USD
$176.67
1 Shopify（SHOPON）至 MYR
RM742.014
1 Shopify（SHOPON）至 TRY
7,404.2397
1 Shopify（SHOPON）至 JPY
¥26,853.84
1 Shopify（SHOPON）至 ARS
ARS$263,685.2751
1 Shopify（SHOPON）至 RUB
14,001.0975
1 Shopify（SHOPON）至 INR
15,587.5941
1 Shopify（SHOPON）至 IDR
Rp2,944,498.8222
1 Shopify（SHOPON）至 PHP
10,397.0295
1 Shopify（SHOPON）至 EGP
￡E.8,374.158
1 Shopify（SHOPON）至 BRL
R$948.7179
1 Shopify（SHOPON）至 CAD
C$245.5713
1 Shopify（SHOPON）至 BDT
21,606.741
1 Shopify（SHOPON）至 NGN
257,911.6995
1 Shopify（SHOPON）至 COP
$682,122.87
1 Shopify（SHOPON）至 ZAR
R.3,042.2574
1 Shopify（SHOPON）至 UAH
7,436.0403
1 Shopify（SHOPON）至 TZS
T.Sh.436,221.1971
1 Shopify（SHOPON）至 VES
Bs37,454.04
1 Shopify（SHOPON）至 CLP
$166,069.8
1 Shopify（SHOPON）至 PKR
Rs50,032.944
1 Shopify（SHOPON）至 KZT
94,983.0921
1 Shopify（SHOPON）至 THB
฿5,770.0422
1 Shopify（SHOPON）至 TWD
NT$5,418.4689
1 Shopify（SHOPON）至 AED
د.إ648.3789
1 Shopify（SHOPON）至 CHF
Fr139.5693
1 Shopify（SHOPON）至 HKD
HK$1,370.9592
1 Shopify（SHOPON）至 AMD
֏67,844.8134
1 Shopify（SHOPON）至 MAD
.د.م1,628.8974
1 Shopify（SHOPON）至 MXN
$3,252.4947
1 Shopify（SHOPON）至 SAR
ريال662.5125
1 Shopify（SHOPON）至 ETB
Br27,004.0095
1 Shopify（SHOPON）至 KES
KSh22,827.5307
1 Shopify（SHOPON）至 JOD
د.أ125.25903
1 Shopify（SHOPON）至 PLN
641.3121
1 Shopify（SHOPON）至 RON
лв770.2812
1 Shopify（SHOPON）至 SEK
kr1,655.3979
1 Shopify（SHOPON）至 BGN
лв296.8056
1 Shopify（SHOPON）至 HUF
Ft59,085.5148
1 Shopify（SHOPON）至 CZK
3,688.8696
1 Shopify（SHOPON）至 KWD
د.ك54.06102
1 Shopify（SHOPON）至 ILS
574.1775
1 Shopify（SHOPON）至 BOB
Bs1,222.5564
1 Shopify（SHOPON）至 AZN
300.339
1 Shopify（SHOPON）至 TJS
SM1,634.1975
1 Shopify（SHOPON）至 GEL
478.7757
1 Shopify（SHOPON）至 AOA
Kz161,047.0719
1 Shopify（SHOPON）至 BHD
.د.ب66.60459
1 Shopify（SHOPON）至 BMD
$176.67
1 Shopify（SHOPON）至 DKK
kr1,132.4547
1 Shopify（SHOPON）至 HNL
L4,648.1877
1 Shopify（SHOPON）至 MUR
8,034.9516
1 Shopify（SHOPON）至 NAD
$3,040.4907
1 Shopify（SHOPON）至 NOK
kr1,764.9333
1 Shopify（SHOPON）至 NZD
$305.6391
1 Shopify（SHOPON）至 PAB
B/.176.67
1 Shopify（SHOPON）至 PGK
K743.7807
1 Shopify（SHOPON）至 QAR
ر.ق644.8455
1 Shopify（SHOPON）至 RSD
дин.17,788.9023
1 Shopify（SHOPON）至 UZS
soʻm2,128,553.7273
1 Shopify（SHOPON）至 ALL
L14,691.8772
1 Shopify（SHOPON）至 ANG
ƒ316.2393
1 Shopify（SHOPON）至 AWG
ƒ316.2393
1 Shopify（SHOPON）至 BBD
$353.34
1 Shopify（SHOPON）至 BAM
KM295.0389
1 Shopify（SHOPON）至 BIF
Fr519,586.47
1 Shopify（SHOPON）至 BND
$227.9043
1 Shopify（SHOPON）至 BSD
$176.67
1 Shopify（SHOPON）至 JMD
$28,311.3675
1 Shopify（SHOPON）至 KHR
709,517.3202
1 Shopify（SHOPON）至 KMF
Fr74,908.08
1 Shopify（SHOPON）至 LAK
3,840,652.0971
1 Shopify（SHOPON）至 LKR
රු53,730.6471
1 Shopify（SHOPON）至 MDL
L3,010.4568
1 Shopify（SHOPON）至 MGA
Ar795,810.015
1 Shopify（SHOPON）至 MOP
P1,413.36
1 Shopify（SHOPON）至 MVR
2,703.051
1 Shopify（SHOPON）至 MWK
MK306,186.777
1 Shopify（SHOPON）至 MZN
MT11,289.213
1 Shopify（SHOPON）至 NPR
रु24,928.137
1 Shopify（SHOPON）至 PYG
1,252,943.64
1 Shopify（SHOPON）至 RWF
Fr256,701.51
1 Shopify（SHOPON）至 SBD
$1,455.7608
1 Shopify（SHOPON）至 SCR
2,634.1497
1 Shopify（SHOPON）至 SRD
$7,019.0991
1 Shopify（SHOPON）至 SVC
$1,545.8625
1 Shopify（SHOPON）至 SZL
L3,040.4907
1 Shopify（SHOPON）至 TMT
m620.1117
1 Shopify（SHOPON）至 TND
د.ت519.4098
1 Shopify（SHOPON）至 TTD
$1,197.8226
1 Shopify（SHOPON）至 UGX
Sh613,398.24
1 Shopify（SHOPON）至 XAF
Fr99,465.21
1 Shopify（SHOPON）至 XCD
$477.009
1 Shopify（SHOPON）至 XOF
Fr99,465.21
1 Shopify（SHOPON）至 XPF
Fr18,020.34
1 Shopify（SHOPON）至 BWP
P2,356.7778
1 Shopify（SHOPON）至 BZD
$355.1067
1 Shopify（SHOPON）至 CVE
$16,727.1156
1 Shopify（SHOPON）至 DJF
Fr31,447.26
1 Shopify（SHOPON）至 DOP
$11,310.4134
1 Shopify（SHOPON）至 DZD
د.ج22,963.5666
1 Shopify（SHOPON）至 FJD
$404.5743
1 Shopify（SHOPON）至 GNF
Fr1,536,145.65
1 Shopify（SHOPON）至 GTQ
Q1,353.2922
1 Shopify（SHOPON）至 GYD
$36,959.364
1 Shopify（SHOPON）至 ISK
kr21,553.74

Shopify資源

要更深入地瞭解 Shopify，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Shopify網站
區塊查詢

人們還問：關於Shopify的其他問題

Shopify（SHOPON）今日價格是多少？
SHOPON 實時價格為 176.67 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SHOPON 兌 USD 的價格是多少？
目前 SHOPON 兌 USD 的價格為 $ 176.67。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Shopify 的市值是多少？
SHOPON 的市值為 $ 624.46K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SHOPON 的流通供應量是多少？
SHOPON 的流通供應量為 3.53K USD
SHOPON 的歷史最高價（ATH）是多少？
SHOPON 的歷史最高價是 180.4000668050079 USD
SHOPON 的歷史最低價（ATL）是多少？
SHOPON 的歷史最低價是 138.6031384583193 USD
SHOPON 的交易量是多少？
SHOPON 的 24 小時實時交易量為 $ 56.52K USD
SHOPON 今年會漲嗎？
SHOPON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SHOPON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:45:17 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SHOPON 兌 USD 計算器

數量

SHOPON
SHOPON
USD
USD

1 SHOPON = 176.67 USD

交易 SHOPON

SHOPON/USDT
$176.57
$176.57
-0.61%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,078.33
$115,078.33

