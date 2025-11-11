SHARDS 是 Shards 協議的原生實用型代幣。它為 Web3 上的可驗證身份、基於聲譽的獎勵和用戶導向治理的基礎設施提供支援。SHARDS 不僅是一種交換媒介，更是全新基於認可的經濟體系的驅動力。在這個經濟體系中，你的參與度和利益取決於你的貢獻，而不是你所獲得的關注。