SHARDS 目前實時價格為 0.003541 USD。跟蹤 SHARD 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SHARD 價格趨勢。SHARDS 目前實時價格為 0.003541 USD。跟蹤 SHARD 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SHARD 價格趨勢。

更多關於 SHARD

SHARD 價格資訊

SHARD 白皮書

SHARD 幣種官網

SHARD 代幣經濟

SHARD 價格預測

SHARD 價格歷史

SHARD 購買指南

SHARD 兌換法幣計算

SHARD 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

SHARDS 圖標

SHARDS實時價格 (SHARD)

1 SHARD 兌換為 USD 的實時價格：

$0.003541
$0.003541$0.003541
+0.48%1D
USD
SHARDS (SHARD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:45:10 (UTC+8)

SHARDS（SHARD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.003516
$ 0.003516$ 0.003516
24H最低價
$ 0.003558
$ 0.003558$ 0.003558
24H最高價

$ 0.003516
$ 0.003516$ 0.003516

$ 0.003558
$ 0.003558$ 0.003558

--
----

--
----

+0.05%

+0.48%

-13.64%

-13.64%

SHARDS（SHARD）目前實時價格為 $ 0.003541。過去 24 小時內，SHARD 的交易價格在 $ 0.003516$ 0.003558 之間波動，市場活躍度顯著。SHARD 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，SHARD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 +0.48%，過去 7 天內累計變動為 -13.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SHARDS（SHARD）市場資訊

--
----

$ 55.87K
$ 55.87K$ 55.87K

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

SHARDS 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.87K。SHARD 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.54M

SHARDS（SHARD）價格歷史 USD

跟蹤 SHARDS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00001692+0.48%
30天$ -0.00216-37.89%
60天$ -0.002245-38.81%
90天$ -0.002989-45.78%
SHARDS 今日價格變化

今天，SHARD 記錄了 $ +0.00001692 (+0.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SHARDS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00216 (-37.89%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SHARDS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SHARD 的變化為 $ -0.002245 (-38.81%)，從而更廣泛地了解其表現。

SHARDS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.002989 (-45.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SHARDS（SHARD）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SHARDS 價格歷史頁面

什麼是SHARDS (SHARD)

SHARDS 是 Shards 協議的原生實用型代幣。它為 Web3 上的可驗證身份、基於聲譽的獎勵和用戶導向治理的基礎設施提供支援。SHARDS 不僅是一種交換媒介，更是全新基於認可的經濟體系的驅動力。在這個經濟體系中，你的參與度和利益取決於你的貢獻，而不是你所獲得的關注。

SHARDS在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 SHARDS 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SHARD 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 SHARDS 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 SHARDS 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

SHARDS 價格預測 (USD)

SHARDS（SHARD）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 SHARDS（SHARD）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 SHARDS 的長期和短期價格預測。

現在就查看 SHARDS 價格預測

SHARDS（SHARD）代幣經濟

了解 SHARDS（SHARD）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SHARD 代幣的完整經濟學

如何購買SHARDS (SHARD)

正在尋找如何購買 SHARDS？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買SHARDS。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SHARD 兌換為當地貨幣

1 SHARDS（SHARD）至 VND
93.181415
1 SHARDS（SHARD）至 AUD
A$0.00538232
1 SHARDS（SHARD）至 GBP
0.00262034
1 SHARDS（SHARD）至 EUR
0.00300985
1 SHARDS（SHARD）至 USD
$0.003541
1 SHARDS（SHARD）至 MYR
RM0.0148722
1 SHARDS（SHARD）至 TRY
0.14840331
1 SHARDS（SHARD）至 JPY
¥0.538232
1 SHARDS（SHARD）至 ARS
ARS$5.28504873
1 SHARDS（SHARD）至 RUB
0.28062425
1 SHARDS（SHARD）至 INR
0.31242243
1 SHARDS（SHARD）至 IDR
Rp59.01664306
1 SHARDS（SHARD）至 PHP
0.20838785
1 SHARDS（SHARD）至 EGP
￡E.0.1678434
1 SHARDS（SHARD）至 BRL
R$0.01901517
1 SHARDS（SHARD）至 CAD
C$0.00492199
1 SHARDS（SHARD）至 BDT
0.4330643
1 SHARDS（SHARD）至 NGN
5.16932885
1 SHARDS（SHARD）至 COP
$13.671801
1 SHARDS（SHARD）至 ZAR
R.0.06097602
1 SHARDS（SHARD）至 UAH
0.14904069
1 SHARDS（SHARD）至 TZS
T.Sh.8.74318933
1 SHARDS（SHARD）至 VES
Bs0.750692
1 SHARDS（SHARD）至 CLP
$3.32854
1 SHARDS（SHARD）至 PKR
Rs1.0028112
1 SHARDS（SHARD）至 KZT
1.90374783
1 SHARDS（SHARD）至 THB
฿0.11564906
1 SHARDS（SHARD）至 TWD
NT$0.10860247
1 SHARDS（SHARD）至 AED
د.إ0.01299547
1 SHARDS（SHARD）至 CHF
Fr0.00279739
1 SHARDS（SHARD）至 HKD
HK$0.02747816
1 SHARDS（SHARD）至 AMD
֏1.35981482
1 SHARDS（SHARD）至 MAD
.د.م0.03264802
1 SHARDS（SHARD）至 MXN
$0.06518981
1 SHARDS（SHARD）至 SAR
ريال0.01327875
1 SHARDS（SHARD）至 ETB
Br0.54124185
1 SHARDS（SHARD）至 KES
KSh0.45753261
1 SHARDS（SHARD）至 JOD
د.أ0.002510569
1 SHARDS（SHARD）至 PLN
0.01285383
1 SHARDS（SHARD）至 RON
лв0.01543876
1 SHARDS（SHARD）至 SEK
kr0.03317917
1 SHARDS（SHARD）至 BGN
лв0.00594888
1 SHARDS（SHARD）至 HUF
Ft1.18425204
1 SHARDS（SHARD）至 CZK
0.07393608
1 SHARDS（SHARD）至 KWD
د.ك0.001083546
1 SHARDS（SHARD）至 ILS
0.01150825
1 SHARDS（SHARD）至 BOB
Bs0.02450372
1 SHARDS（SHARD）至 AZN
0.0060197
1 SHARDS（SHARD）至 TJS
SM0.03275425
1 SHARDS（SHARD）至 GEL
0.00959611
1 SHARDS（SHARD）至 AOA
Kz3.22786937
1 SHARDS（SHARD）至 BHD
.د.ب0.001334957
1 SHARDS（SHARD）至 BMD
$0.003541
1 SHARDS（SHARD）至 DKK
kr0.02269781
1 SHARDS（SHARD）至 HNL
L0.09316371
1 SHARDS（SHARD）至 MUR
0.16104468
1 SHARDS（SHARD）至 NAD
$0.06094061
1 SHARDS（SHARD）至 NOK
kr0.03537459
1 SHARDS（SHARD）至 NZD
$0.00612593
1 SHARDS（SHARD）至 PAB
B/.0.003541
1 SHARDS（SHARD）至 PGK
K0.01490761
1 SHARDS（SHARD）至 QAR
ر.ق0.01292465
1 SHARDS（SHARD）至 RSD
дин.0.35654329
1 SHARDS（SHARD）至 UZS
soʻm42.66264079
1 SHARDS（SHARD）至 ALL
L0.29446956
1 SHARDS（SHARD）至 ANG
ƒ0.00633839
1 SHARDS（SHARD）至 AWG
ƒ0.00633839
1 SHARDS（SHARD）至 BBD
$0.007082
1 SHARDS（SHARD）至 BAM
KM0.00591347
1 SHARDS（SHARD）至 BIF
Fr10.414081
1 SHARDS（SHARD）至 BND
$0.00456789
1 SHARDS（SHARD）至 BSD
$0.003541
1 SHARDS（SHARD）至 JMD
$0.56744525
1 SHARDS（SHARD）至 KHR
14.22086846
1 SHARDS（SHARD）至 KMF
Fr1.501384
1 SHARDS（SHARD）至 LAK
76.97825933
1 SHARDS（SHARD）至 LKR
රු1.07692433
1 SHARDS（SHARD）至 MDL
L0.06033864
1 SHARDS（SHARD）至 MGA
Ar15.9504345
1 SHARDS（SHARD）至 MOP
P0.028328
1 SHARDS（SHARD）至 MVR
0.0541773
1 SHARDS（SHARD）至 MWK
MK6.1369071
1 SHARDS（SHARD）至 MZN
MT0.2262699
1 SHARDS（SHARD）至 NPR
रु0.4996351
1 SHARDS（SHARD）至 PYG
25.112772
1 SHARDS（SHARD）至 RWF
Fr5.145073
1 SHARDS（SHARD）至 SBD
$0.02917784
1 SHARDS（SHARD）至 SCR
0.05279631
1 SHARDS（SHARD）至 SRD
$0.14068393
1 SHARDS（SHARD）至 SVC
$0.03098375
1 SHARDS（SHARD）至 SZL
L0.06094061
1 SHARDS（SHARD）至 TMT
m0.01242891
1 SHARDS（SHARD）至 TND
د.ت0.01041054
1 SHARDS（SHARD）至 TTD
$0.02400798
1 SHARDS（SHARD）至 UGX
Sh12.294352
1 SHARDS（SHARD）至 XAF
Fr1.993583
1 SHARDS（SHARD）至 XCD
$0.0095607
1 SHARDS（SHARD）至 XOF
Fr1.993583
1 SHARDS（SHARD）至 XPF
Fr0.361182
1 SHARDS（SHARD）至 BWP
P0.04723694
1 SHARDS（SHARD）至 BZD
$0.00711741
1 SHARDS（SHARD）至 CVE
$0.33526188
1 SHARDS（SHARD）至 DJF
Fr0.630298
1 SHARDS（SHARD）至 DOP
$0.22669482
1 SHARDS（SHARD）至 DZD
د.ج0.46025918
1 SHARDS（SHARD）至 FJD
$0.00810889
1 SHARDS（SHARD）至 GNF
Fr30.788995
1 SHARDS（SHARD）至 GTQ
Q0.02712406
1 SHARDS（SHARD）至 GYD
$0.7407772
1 SHARDS（SHARD）至 ISK
kr0.432002

SHARDS資源

要更深入地瞭解 SHARDS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SHARDS網站
區塊查詢

人們還問：關於SHARDS的其他問題

SHARDS（SHARD）今日價格是多少？
SHARD 實時價格為 0.003541 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SHARD 兌 USD 的價格是多少？
目前 SHARD 兌 USD 的價格為 $ 0.003541。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
SHARDS 的市值是多少？
SHARD 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SHARD 的流通供應量是多少？
SHARD 的流通供應量為 -- USD
SHARD 的歷史最高價（ATH）是多少？
SHARD 的歷史最高價是 -- USD
SHARD 的歷史最低價（ATL）是多少？
SHARD 的歷史最低價是 -- USD
SHARD 的交易量是多少？
SHARD 的 24 小時實時交易量為 $ 55.87K USD
SHARD 今年會漲嗎？
SHARD 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SHARD 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:45:10 (UTC+8)

SHARDS（SHARD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SHARD 兌 USD 計算器

數量

SHARD
SHARD
USD
USD

1 SHARD = 0.003541 USD

交易 SHARD

SHARD/USDT
$0.003541
$0.003541$0.003541
+0.45%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,078.33
$115,078.33$115,078.33

+1.21%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,147.66
$4,147.66$4,147.66

+1.77%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05015
$0.05015$0.05015

+58.65%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.37
$199.37$199.37

-0.09%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.6264
$5.6264$5.6264

-9.84%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,147.66
$4,147.66$4,147.66

+1.77%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,078.33
$115,078.33$115,078.33

+1.21%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.37
$199.37$199.37

-0.09%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6218
$2.6218$2.6218

-0.71%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20232
$0.20232$0.20232

-0.35%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2272
$0.2272$0.2272

+354.40%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000006658
$0.000000000000000000006658$0.000000000000000000006658

+786.55%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2272
$0.2272$0.2272

+354.40%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000001030
$0.0000001030$0.0000001030

+157.50%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04350
$0.04350$0.04350

+117.50%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003508
$0.0003508$0.0003508

+76.01%