Songbird 今日價格

Songbird (SGB) 今日實時價格為 NT$ 0.0009535，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 SGB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0009535 每 SGB。

Songbird 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4034，流通供應量為 0.00 SGB。過去 24 小時內，SGB 的交易價格在 NT$ 0.0009336（低點）和 NT$ 0.0009612（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 22.9788390304777041225，而歷史最低價為 NT$ 0.0205826962457643075。

短期表現方面，SGB 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -6.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.29K。

Songbird（SGB）市場資訊

排名 No.4034 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 58.29KNT$ 58.29K NT$ 58.29K 完全稀釋市值 NT$ 15.34MNT$ 15.34M NT$ 15.34M 流通量 0.00 0.00 0.00 總供應量 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 所屬公鏈 SGB

Songbird 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.29K。SGB 的流通量為 0.00，總供應量是 16089041095.890411，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15.34M。