Sentism 今日價格

Sentism (SENTIS) 今日實時價格為 NT$ 0.22151，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 SENTIS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.22151 每 SENTIS。

Sentism 目前市值在 NT$ 43.42M 排名第 #-，流通供應量為 196.00M SENTIS。過去 24 小時內，SENTIS 的交易價格在 NT$ 0.21842（低點）和 NT$ 0.22605（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SENTIS 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 +4.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 35.22K。

Sentism（SENTIS）市場資訊

市值 NT$ 43.42MNT$ 43.42M NT$ 43.42M 成交量（24H） NT$ 35.22KNT$ 35.22K NT$ 35.22K 完全稀釋市值 NT$ 221.51MNT$ 221.51M NT$ 221.51M 流通量 196.00M 196.00M 196.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 19.60% 所屬公鏈 BSC

Sentism 的目前市值為 NT$ 43.42M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 35.22K。SENTIS 的流通量為 196.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 221.51M。