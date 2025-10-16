SharpLink Gaming 目前實時價格為 14.73 USD。跟蹤 SBETON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SBETON 價格趨勢。SharpLink Gaming 目前實時價格為 14.73 USD。跟蹤 SBETON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SBETON 價格趨勢。

SharpLink Gaming 圖標

SharpLink Gaming實時價格 (SBETON)

1 SBETON 兌換為 USD 的實時價格：

$14.73
$14.73$14.73
+4.91%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:23:08 (UTC+8)

SharpLink Gaming（SBETON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 13.93
$ 13.93$ 13.93
24H最低價
$ 15.06
$ 15.06$ 15.06
24H最高價

$ 13.93
$ 13.93$ 13.93

$ 15.06
$ 15.06$ 15.06

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.90058678956203
$ 12.90058678956203$ 12.90058678956203

-0.48%

+4.91%

-1.15%

-1.15%

SharpLink Gaming（SBETON）目前實時價格為 $ 14.73。過去 24 小時內，SBETON 的交易價格在 $ 13.93$ 15.06 之間波動，市場活躍度顯著。SBETON 的歷史最高價為 $ 19.465904770814774，歷史最低價為 $ 12.90058678956203

從短期表現來看，SBETON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.48%，過去 24 小時內變動為 +4.91%，過去 7 天內累計變動為 -1.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SharpLink Gaming（SBETON）市場資訊

No.2818

$ 262.65K
$ 262.65K$ 262.65K

$ 59.87K
$ 59.87K$ 59.87K

$ 262.65K
$ 262.65K$ 262.65K

17.83K
17.83K 17.83K

17,831.24765632
17,831.24765632 17,831.24765632

ETH

SharpLink Gaming 的目前市值為 $ 262.65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 59.87K。SBETON 的流通量為 17.83K，總供應量是 17831.24765632，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 262.65K

SharpLink Gaming（SBETON）價格歷史 USD

跟蹤 SharpLink Gaming 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.6894+4.91%
30天$ -1.32-8.23%
60天$ +4.73+47.30%
90天$ +4.73+47.30%
SharpLink Gaming 今日價格變化

今天，SBETON 記錄了 $ +0.6894 (+4.91%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SharpLink Gaming 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -1.32 (-8.23%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SharpLink Gaming 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SBETON 的變化為 $ +4.73 (+47.30%)，從而更廣泛地了解其表現。

SharpLink Gaming 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +4.73 (+47.30%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SharpLink Gaming（SBETON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SharpLink Gaming 價格歷史頁面

什麼是SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

SharpLink Gaming在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 SharpLink Gaming 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SBETON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 SharpLink Gaming 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 SharpLink Gaming 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

SharpLink Gaming 價格預測 (USD)

SharpLink Gaming（SBETON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 SharpLink Gaming（SBETON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 SharpLink Gaming 的長期和短期價格預測。

現在就查看 SharpLink Gaming 價格預測

SharpLink Gaming（SBETON）代幣經濟

了解 SharpLink Gaming（SBETON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SBETON 代幣的完整經濟學

如何購買SharpLink Gaming (SBETON)

正在尋找如何購買 SharpLink Gaming？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買SharpLink Gaming。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SBETON 兌換為當地貨幣

1 SharpLink Gaming（SBETON）至 VND
387,619.95
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 AUD
A$22.3896
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 GBP
10.9002
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 EUR
12.5205
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 USD
$14.73
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MYR
RM61.866
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 TRY
617.3343
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 JPY
¥2,238.96
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 ARS
ARS$21,984.9669
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 RUB
1,167.3525
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 INR
1,299.4806
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 IDR
Rp245,499.9018
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 PHP
866.5659
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 EGP
￡E.698.7912
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BRL
R$78.9528
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 CAD
C$20.4747
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BDT
1,802.2155
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 NGN
21,472.2156
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 COP
$57,092.8908
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 ZAR
R.253.356
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 UAH
618.5127
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 TZS
T.Sh.36,370.2849
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 VES
Bs3,122.76
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 CLP
$13,831.47
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 PKR
Rs4,166.8224
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 KZT
7,919.2899
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 THB
฿481.2291
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 TWD
NT$451.9164
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 AED
د.إ54.0591
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 CHF
Fr11.6367
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 HKD
HK$114.3048
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 AMD
֏5,626.4181
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MAD
.د.م135.6633
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MXN
$270.8847
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 SAR
ريال55.2375
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 ETB
Br2,251.4805
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 KES
KSh1,902.9687
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 JOD
د.أ10.44357
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 PLN
53.4699
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 RON
лв64.2228
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 SEK
kr137.8728
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BGN
лв24.7464
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 HUF
Ft4,923.0606
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 CZK
307.4151
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 KWD
د.ك4.50738
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 ILS
48.0198
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BOB
Bs101.4897
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 AZN
25.041
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 TJS
SM137.1363
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 GEL
39.9183
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 AOA
Kz13,427.4261
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BHD
.د.ب5.55321
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BMD
$14.73
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 DKK
kr94.4193
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 HNL
L386.3679
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MUR
669.9204
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 NAD
$255.1236
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 NOK
kr147.1527
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 NZD
$25.4829
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 PAB
B/.14.73
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 PGK
K62.7498
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 QAR
ر.ق53.6172
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 RSD
дин.1,482.2799
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 UZS
soʻm177,469.8387
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 ALL
L1,223.9157
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 ANG
ƒ26.3667
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 AWG
ƒ26.3667
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BBD
$29.46
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BAM
KM24.7464
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BIF
Fr43,320.93
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BND
$19.0017
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BSD
$14.73
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 JMD
$2,358.5676
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 KHR
59,156.5638
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 KMF
Fr6,245.52
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 LAK
320,217.3849
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 LKR
රු4,466.2833
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MDL
L250.9992
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MGA
Ar66,351.285
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MOP
P117.6927
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MVR
225.369
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MWK
MK25,484.373
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 MZN
MT941.247
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 NPR
रु2,064.9987
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 PYG
103,728.66
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 RWF
Fr21,343.77
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 SBD
$121.3752
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 SCR
204.1578
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 SRD
$585.2229
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 SVC
$128.5929
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 SZL
L255.1236
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 TMT
m51.7023
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 TND
د.ت43.21782
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 TTD
$99.7221
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 UGX
Sh51,142.56
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 XAF
Fr8,292.99
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 XCD
$39.771
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 XOF
Fr8,292.99
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 XPF
Fr1,502.46
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BWP
P209.9025
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 BZD
$29.46
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 CVE
$1,396.5513
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 DJF
Fr2,607.21
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 DOP
$942.2781
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 DZD
د.ج1,914.6054
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 FJD
$33.7317
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 GNF
Fr128,077.35
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 GTQ
Q112.5372
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 GYD
$3,076.9497
1 SharpLink Gaming（SBETON）至 ISK
kr1,797.06

要更深入地瞭解 SharpLink Gaming，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方SharpLink Gaming網站
區塊查詢

人們還問：關於SharpLink Gaming的其他問題

SharpLink Gaming（SBETON）今日價格是多少？
SBETON 實時價格為 14.73 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SBETON 兌 USD 的價格是多少？
目前 SBETON 兌 USD 的價格為 $ 14.73。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
SharpLink Gaming 的市值是多少？
SBETON 的市值為 $ 262.65K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SBETON 的流通供應量是多少？
SBETON 的流通供應量為 17.83K USD
SBETON 的歷史最高價（ATH）是多少？
SBETON 的歷史最高價是 19.465904770814774 USD
SBETON 的歷史最低價（ATL）是多少？
SBETON 的歷史最低價是 12.90058678956203 USD
SBETON 的交易量是多少？
SBETON 的 24 小時實時交易量為 $ 59.87K USD
SBETON 今年會漲嗎？
SBETON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SBETON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:23:08 (UTC+8)

SharpLink Gaming（SBETON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SBETON 兌 USD 計算器

數量

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 14.73 USD

交易 SBETON

SBETON/USDT
$14.73
$14.73$14.73
+5.06%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

