Salary 目前實時價格為 0.0005038 USD。跟蹤 SALARY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SALARY 價格趨勢。

Salary 圖標

Salary實時價格 (SALARY)

1 SALARY 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0005045
$0.0005045$0.0005045
+15.92%1D
USD
Salary (SALARY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:14:21 (UTC+8)

Salary（SALARY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0004288
$ 0.0004288$ 0.0004288
24H最低價
$ 0.000526
$ 0.000526$ 0.000526
24H最高價

$ 0.0004288
$ 0.0004288$ 0.0004288

$ 0.000526
$ 0.000526$ 0.000526

--
----

--
----

-0.77%

+15.92%

-32.64%

-32.64%

Salary（SALARY）目前實時價格為 $ 0.0005038。過去 24 小時內，SALARY 的交易價格在 $ 0.0004288$ 0.000526 之間波動，市場活躍度顯著。SALARY 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，SALARY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.77%，過去 24 小時內變動為 +15.92%，過去 7 天內累計變動為 -32.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Salary（SALARY）市場資訊

--
----

$ 53.74K
$ 53.74K$ 53.74K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Salary 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 53.74K。SALARY 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Salary（SALARY）價格歷史 USD

跟蹤 Salary 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000069286+15.92%
30天$ -0.0024692-83.06%
60天$ -0.0073522-93.59%
90天$ -0.0068422-93.15%
Salary 今日價格變化

今天，SALARY 記錄了 $ +0.000069286 (+15.92%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Salary 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0024692 (-83.06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Salary 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SALARY 的變化為 $ -0.0073522 (-93.59%)，從而更廣泛地了解其表現。

Salary 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0068422 (-93.15%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Salary（SALARY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Salary 價格歷史頁面

什麼是Salary (SALARY)

Salary 是一款基於 Solana 的 Meme 幣，以「給自己加薪」為核心概念，透過 $SALARY 傳遞「給自己發薪水」的敘事。

Salary在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Salary 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SALARY 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Salary 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Salary 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Salary 價格預測 (USD)

Salary（SALARY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Salary（SALARY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Salary 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Salary 價格預測

Salary（SALARY）代幣經濟

了解 Salary（SALARY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SALARY 代幣的完整經濟學

如何購買Salary (SALARY)

正在尋找如何購買 Salary？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Salary。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SALARY 兌換為當地貨幣

1 Salary（SALARY）至 VND
13.257497
1 Salary（SALARY）至 AUD
A$0.000765776
1 Salary（SALARY）至 GBP
0.000372812
1 Salary（SALARY）至 EUR
0.00042823
1 Salary（SALARY）至 USD
$0.0005038
1 Salary（SALARY）至 MYR
RM0.00211596
1 Salary（SALARY）至 TRY
0.021114258
1 Salary（SALARY）至 JPY
¥0.0765776
1 Salary（SALARY）至 ARS
ARS$0.751936614
1 Salary（SALARY）至 RUB
0.039921112
1 Salary（SALARY）至 INR
0.04446035
1 Salary（SALARY）至 IDR
Rp8.396663308
1 Salary（SALARY）至 PHP
0.029663744
1 Salary（SALARY）至 EGP
￡E.0.023885158
1 Salary（SALARY）至 BRL
R$0.002705406
1 Salary（SALARY）至 CAD
C$0.000700282
1 Salary（SALARY）至 BDT
0.06161474
1 Salary（SALARY）至 NGN
0.73547243
1 Salary（SALARY）至 COP
$1.9451718
1 Salary（SALARY）至 ZAR
R.0.008660322
1 Salary（SALARY）至 UAH
0.021204942
1 Salary（SALARY）至 TZS
T.Sh.1.243947694
1 Salary（SALARY）至 VES
Bs0.1068056
1 Salary（SALARY）至 CLP
$0.4730682
1 Salary（SALARY）至 PKR
Rs0.14267616
1 Salary（SALARY）至 KZT
0.270857994
1 Salary（SALARY）至 THB
฿0.016464184
1 Salary（SALARY）至 TWD
NT$0.015451546
1 Salary（SALARY）至 AED
د.إ0.001848946
1 Salary（SALARY）至 CHF
Fr0.000398002
1 Salary（SALARY）至 HKD
HK$0.003909488
1 Salary（SALARY）至 AMD
֏0.193469276
1 Salary（SALARY）至 MAD
.د.م0.004645036
1 Salary（SALARY）至 MXN
$0.00926992
1 Salary（SALARY）至 SAR
ريال0.00188925
1 Salary（SALARY）至 ETB
Br0.07700583
1 Salary（SALARY）至 KES
KSh0.065095998
1 Salary（SALARY）至 JOD
د.أ0.0003571942
1 Salary（SALARY）至 PLN
0.001828794
1 Salary（SALARY）至 RON
лв0.002196568
1 Salary（SALARY）至 SEK
kr0.004720606
1 Salary（SALARY）至 BGN
лв0.000846384
1 Salary（SALARY）至 HUF
Ft0.168435454
1 Salary（SALARY）至 CZK
0.010519344
1 Salary（SALARY）至 KWD
د.ك0.0001541628
1 Salary（SALARY）至 ILS
0.00163735
1 Salary（SALARY）至 BOB
Bs0.003486296
1 Salary（SALARY）至 AZN
0.00085646
1 Salary（SALARY）至 TJS
SM0.00466015
1 Salary（SALARY）至 GEL
0.001365298
1 Salary（SALARY）至 AOA
Kz0.459248966
1 Salary（SALARY）至 BHD
.د.ب0.0001899326
1 Salary（SALARY）至 BMD
$0.0005038
1 Salary（SALARY）至 DKK
kr0.003229358
1 Salary（SALARY）至 HNL
L0.013254978
1 Salary（SALARY）至 MUR
0.022912824
1 Salary（SALARY）至 NAD
$0.008670398
1 Salary（SALARY）至 NOK
kr0.005038
1 Salary（SALARY）至 NZD
$0.000871574
1 Salary（SALARY）至 PAB
B/.0.0005038
1 Salary（SALARY）至 PGK
K0.002120998
1 Salary（SALARY）至 QAR
ر.ق0.00183887
1 Salary（SALARY）至 RSD
дин.0.050742736
1 Salary（SALARY）至 UZS
soʻm6.069878122
1 Salary（SALARY）至 ALL
L0.041896008
1 Salary（SALARY）至 ANG
ƒ0.000901802
1 Salary（SALARY）至 AWG
ƒ0.000901802
1 Salary（SALARY）至 BBD
$0.0010076
1 Salary（SALARY）至 BAM
KM0.000841346
1 Salary（SALARY）至 BIF
Fr1.4816758
1 Salary（SALARY）至 BND
$0.000649902
1 Salary（SALARY）至 BSD
$0.0005038
1 Salary（SALARY）至 JMD
$0.08073395
1 Salary（SALARY）至 KHR
2.023291028
1 Salary（SALARY）至 KMF
Fr0.2136112
1 Salary（SALARY）至 LAK
10.952173694
1 Salary（SALARY）至 LKR
රු0.153220694
1 Salary（SALARY）至 MDL
L0.008534372
1 Salary（SALARY）至 MGA
Ar2.2693671
1 Salary（SALARY）至 MOP
P0.0040304
1 Salary（SALARY）至 MVR
0.00770814
1 Salary（SALARY）至 MWK
MK0.87313578
1 Salary（SALARY）至 MZN
MT0.03219282
1 Salary（SALARY）至 NPR
रु0.07108618
1 Salary（SALARY）至 PYG
3.5729496
1 Salary（SALARY）至 RWF
Fr0.7320214
1 Salary（SALARY）至 SBD
$0.004151312
1 Salary（SALARY）至 SCR
0.007511658
1 Salary（SALARY）至 SRD
$0.020015974
1 Salary（SALARY）至 SVC
$0.00440825
1 Salary（SALARY）至 SZL
L0.008670398
1 Salary（SALARY）至 TMT
m0.001768338
1 Salary（SALARY）至 TND
د.ت0.001481172
1 Salary（SALARY）至 TTD
$0.003415764
1 Salary（SALARY）至 UGX
Sh1.7491936
1 Salary（SALARY）至 XAF
Fr0.2836394
1 Salary（SALARY）至 XCD
$0.00136026
1 Salary（SALARY）至 XOF
Fr0.2836394
1 Salary（SALARY）至 XPF
Fr0.0513876
1 Salary（SALARY）至 BWP
P0.006720692
1 Salary（SALARY）至 BZD
$0.001012638
1 Salary（SALARY）至 CVE
$0.047699784
1 Salary（SALARY）至 DJF
Fr0.0896764
1 Salary（SALARY）至 DOP
$0.032253276
1 Salary（SALARY）至 DZD
د.ج0.065483924
1 Salary（SALARY）至 FJD
$0.001153702
1 Salary（SALARY）至 GNF
Fr4.380541
1 Salary（SALARY）至 GTQ
Q0.003859108
1 Salary（SALARY）至 GYD
$0.10539496
1 Salary（SALARY）至 ISK
kr0.0614636

Salary資源

要更深入地瞭解 Salary，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Salary的其他問題

Salary（SALARY）今日價格是多少？
SALARY 實時價格為 0.0005038 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SALARY 兌 USD 的價格是多少？
目前 SALARY 兌 USD 的價格為 $ 0.0005038。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Salary 的市值是多少？
SALARY 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SALARY 的流通供應量是多少？
SALARY 的流通供應量為 -- USD
SALARY 的歷史最高價（ATH）是多少？
SALARY 的歷史最高價是 -- USD
SALARY 的歷史最低價（ATL）是多少？
SALARY 的歷史最低價是 -- USD
SALARY 的交易量是多少？
SALARY 的 24 小時實時交易量為 $ 53.74K USD
SALARY 今年會漲嗎？
SALARY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SALARY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:14:21 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SALARY 兌 USD 計算器

數量

SALARY
SALARY
USD
USD

1 SALARY = 0.0005038 USD

交易 SALARY

SALARY/USDT
$0.0005045
$0.0005045$0.0005045
+15.73%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

