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S (S) 今日技術分析

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S 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 S 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 S 分析的信息。

S (S) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.02194---0.14%-14.27%-51.82%
了解更多關於 S 價格

S 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 S 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
強烈賣出
賣出 20
中立 6
買入 0
移動平均線:強烈賣出賣出 13中立 1買入 0
技術指標:強烈賣出賣出 7中立 5買入 0
名稱
經典
斐波那契
R3
0.02193
0.02192
R2
0.02192
0.02192
R1
0.02192
0.02191
PP
0.02191
0.02191
S1
0.0219
0.0219
S2
0.02189
0.02189
S3
0.02188
0.02189

S 市場信號

目前淨掛單量
-0.34M
$1.49 M
$1.83 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.01M
3 日主動買入
$0.21 M
3 日主動賣出
$0.20 M
7 日主動買賣差額
-0.01M
7 日主動買入
$0.73 M
7 日主動賣出
$0.74 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

S資金流向

淨流入SUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-15-$0.02 M0.02
2026-08-14-$0.01 M0.02
2026-08-13$0.03 M0.02
2026-08-12-$0.07 M0.02
2026-08-11$0.03 M0.02

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
S/USDT
$0.02195
$0.02195$0.02195
-1.39%
3.68M (USDT)
S/USDC
$0.02194
$0.02194$0.02194
-1.30%
2.51M (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

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S
USD
USD

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