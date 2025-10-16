Lendr.fi 目前實時價格為 0.006465 USD。跟蹤 RWAL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 RWAL 價格趨勢。Lendr.fi 目前實時價格為 0.006465 USD。跟蹤 RWAL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 RWAL 價格趨勢。

Lendr.fi 圖標

Lendr.fi實時價格 (RWAL)

1 RWAL 兌換為 USD 的實時價格：

$0.006465
$0.006465$0.006465
-10.77%1D
USD
Lendr.fi (RWAL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:22:53 (UTC+8)

Lendr.fi（RWAL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00476
$ 0.00476$ 0.00476
24H最低價
$ 0.008097
$ 0.008097$ 0.008097
24H最高價

$ 0.00476
$ 0.00476$ 0.00476

$ 0.008097
$ 0.008097$ 0.008097

--
----

--
----

0.00%

-10.77%

-30.00%

-30.00%

Lendr.fi（RWAL）目前實時價格為 $ 0.006465。過去 24 小時內，RWAL 的交易價格在 $ 0.00476$ 0.008097 之間波動，市場活躍度顯著。RWAL 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，RWAL 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -10.77%，過去 7 天內累計變動為 -30.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Lendr.fi（RWAL）市場資訊

--
----

$ 3.33K
$ 3.33K$ 3.33K

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Lendr.fi 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.33K。RWAL 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.47M

Lendr.fi（RWAL）價格歷史 USD

跟蹤 Lendr.fi 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00078032-10.77%
30天$ -0.005375-45.40%
60天$ -0.013535-67.68%
90天$ -0.013535-67.68%
Lendr.fi 今日價格變化

今天，RWAL 記錄了 $ -0.00078032 (-10.77%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Lendr.fi 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.005375 (-45.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Lendr.fi 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RWAL 的變化為 $ -0.013535 (-67.68%)，從而更廣泛地了解其表現。

Lendr.fi 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.013535 (-67.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Lendr.fi（RWAL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Lendr.fi 價格歷史頁面

什麼是Lendr.fi (RWAL)

Lendr 將全球最熟悉的投資——股票、ETF、黃金、房地產等等——以代幣形式直接連接區塊鏈，並透過市場中性交易策略獲得額外收益。 Lendr 實現了這一目標，它創建了全球首個流動性質押的現實世界資產代幣，涵蓋所有資產類別，並可在 DeFi 的任何地方使用。

Lendr.fi在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Lendr.fi 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 RWAL 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Lendr.fi 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Lendr.fi 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Lendr.fi 價格預測 (USD)

Lendr.fi（RWAL）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Lendr.fi（RWAL）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Lendr.fi 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Lendr.fi 價格預測

Lendr.fi（RWAL）代幣經濟

了解 Lendr.fi（RWAL）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 RWAL 代幣的完整經濟學

如何購買Lendr.fi (RWAL)

正在尋找如何購買 Lendr.fi？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Lendr.fi。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

RWAL 兌換為當地貨幣

1 Lendr.fi（RWAL）至 VND
170.126475
1 Lendr.fi（RWAL）至 AUD
A$0.0098268
1 Lendr.fi（RWAL）至 GBP
0.0047841
1 Lendr.fi（RWAL）至 EUR
0.00549525
1 Lendr.fi（RWAL）至 USD
$0.006465
1 Lendr.fi（RWAL）至 MYR
RM0.027153
1 Lendr.fi（RWAL）至 TRY
0.27094815
1 Lendr.fi（RWAL）至 JPY
¥0.98268
1 Lendr.fi（RWAL）至 ARS
ARS$9.64920645
1 Lendr.fi（RWAL）至 RUB
0.51235125
1 Lendr.fi（RWAL）至 INR
0.5703423
1 Lendr.fi（RWAL）至 IDR
Rp107.7499569
1 Lendr.fi（RWAL）至 PHP
0.38033595
1 Lendr.fi（RWAL）至 EGP
￡E.0.3066996
1 Lendr.fi（RWAL）至 BRL
R$0.0346524
1 Lendr.fi（RWAL）至 CAD
C$0.00898635
1 Lendr.fi（RWAL）至 BDT
0.79099275
1 Lendr.fi（RWAL）至 NGN
9.4241598
1 Lendr.fi（RWAL）至 COP
$25.0580814
1 Lendr.fi（RWAL）至 ZAR
R.0.111198
1 Lendr.fi（RWAL）至 UAH
0.27146535
1 Lendr.fi（RWAL）至 TZS
T.Sh.15.96292545
1 Lendr.fi（RWAL）至 VES
Bs1.37058
1 Lendr.fi（RWAL）至 CLP
$6.070635
1 Lendr.fi（RWAL）至 PKR
Rs1.8288192
1 Lendr.fi（RWAL）至 KZT
3.47577795
1 Lendr.fi（RWAL）至 THB
฿0.21121155
1 Lendr.fi（RWAL）至 TWD
NT$0.1983462
1 Lendr.fi（RWAL）至 AED
د.إ0.02372655
1 Lendr.fi（RWAL）至 CHF
Fr0.00510735
1 Lendr.fi（RWAL）至 HKD
HK$0.0501684
1 Lendr.fi（RWAL）至 AMD
֏2.46943605
1 Lendr.fi（RWAL）至 MAD
.د.م0.05954265
1 Lendr.fi（RWAL）至 MXN
$0.11889135
1 Lendr.fi（RWAL）至 SAR
ريال0.02424375
1 Lendr.fi（RWAL）至 ETB
Br0.98817525
1 Lendr.fi（RWAL）至 KES
KSh0.83521335
1 Lendr.fi（RWAL）至 JOD
د.أ0.004583685
1 Lendr.fi（RWAL）至 PLN
0.02346795
1 Lendr.fi（RWAL）至 RON
лв0.0281874
1 Lendr.fi（RWAL）至 SEK
kr0.0605124
1 Lendr.fi（RWAL）至 BGN
лв0.0108612
1 Lendr.fi（RWAL）至 HUF
Ft2.1607323
1 Lendr.fi（RWAL）至 CZK
0.13492455
1 Lendr.fi（RWAL）至 KWD
د.ك0.00197829
1 Lendr.fi（RWAL）至 ILS
0.0210759
1 Lendr.fi（RWAL）至 BOB
Bs0.04454385
1 Lendr.fi（RWAL）至 AZN
0.0109905
1 Lendr.fi（RWAL）至 TJS
SM0.06018915
1 Lendr.fi（RWAL）至 GEL
0.01752015
1 Lendr.fi（RWAL）至 AOA
Kz5.89330005
1 Lendr.fi（RWAL）至 BHD
.د.ب0.002437305
1 Lendr.fi（RWAL）至 BMD
$0.006465
1 Lendr.fi（RWAL）至 DKK
kr0.04144065
1 Lendr.fi（RWAL）至 HNL
L0.16957695
1 Lendr.fi（RWAL）至 MUR
0.2940282
1 Lendr.fi（RWAL）至 NAD
$0.1119738
1 Lendr.fi（RWAL）至 NOK
kr0.06458535
1 Lendr.fi（RWAL）至 NZD
$0.01118445
1 Lendr.fi（RWAL）至 PAB
B/.0.006465
1 Lendr.fi（RWAL）至 PGK
K0.0275409
1 Lendr.fi（RWAL）至 QAR
ر.ق0.0235326
1 Lendr.fi（RWAL）至 RSD
дин.0.65057295
1 Lendr.fi（RWAL）至 UZS
soʻm77.89154835
1 Lendr.fi（RWAL）至 ALL
L0.53717685
1 Lendr.fi（RWAL）至 ANG
ƒ0.01157235
1 Lendr.fi（RWAL）至 AWG
ƒ0.01157235
1 Lendr.fi（RWAL）至 BBD
$0.01293
1 Lendr.fi（RWAL）至 BAM
KM0.0108612
1 Lendr.fi（RWAL）至 BIF
Fr19.013565
1 Lendr.fi（RWAL）至 BND
$0.00833985
1 Lendr.fi（RWAL）至 BSD
$0.006465
1 Lendr.fi（RWAL）至 JMD
$1.0351758
1 Lendr.fi（RWAL）至 KHR
25.9638279
1 Lendr.fi（RWAL）至 KMF
Fr2.74116
1 Lendr.fi（RWAL）至 LAK
140.54347545
1 Lendr.fi（RWAL）至 LKR
රු1.96025265
1 Lendr.fi（RWAL）至 MDL
L0.1101636
1 Lendr.fi（RWAL）至 MGA
Ar29.1215925
1 Lendr.fi（RWAL）至 MOP
P0.05165535
1 Lendr.fi（RWAL）至 MVR
0.0989145
1 Lendr.fi（RWAL）至 MWK
MK11.1850965
1 Lendr.fi（RWAL）至 MZN
MT0.4131135
1 Lendr.fi（RWAL）至 NPR
रु0.90632835
1 Lendr.fi（RWAL）至 PYG
45.52653
1 Lendr.fi（RWAL）至 RWF
Fr9.367785
1 Lendr.fi（RWAL）至 SBD
$0.0532716
1 Lendr.fi（RWAL）至 SCR
0.0896049
1 Lendr.fi（RWAL）至 SRD
$0.25685445
1 Lendr.fi（RWAL）至 SVC
$0.05643945
1 Lendr.fi（RWAL）至 SZL
L0.1119738
1 Lendr.fi（RWAL）至 TMT
m0.02269215
1 Lendr.fi（RWAL）至 TND
د.ت0.01896831
1 Lendr.fi（RWAL）至 TTD
$0.04376805
1 Lendr.fi（RWAL）至 UGX
Sh22.44648
1 Lendr.fi（RWAL）至 XAF
Fr3.639795
1 Lendr.fi（RWAL）至 XCD
$0.0174555
1 Lendr.fi（RWAL）至 XOF
Fr3.639795
1 Lendr.fi（RWAL）至 XPF
Fr0.65943
1 Lendr.fi（RWAL）至 BWP
P0.09212625
1 Lendr.fi（RWAL）至 BZD
$0.01293
1 Lendr.fi（RWAL）至 CVE
$0.61294665
1 Lendr.fi（RWAL）至 DJF
Fr1.144305
1 Lendr.fi（RWAL）至 DOP
$0.41356605
1 Lendr.fi（RWAL）至 DZD
د.ج0.8403207
1 Lendr.fi（RWAL）至 FJD
$0.01480485
1 Lendr.fi（RWAL）至 GNF
Fr56.213175
1 Lendr.fi（RWAL）至 GTQ
Q0.0493926
1 Lendr.fi（RWAL）至 GYD
$1.35047385
1 Lendr.fi（RWAL）至 ISK
kr0.78873

Lendr.fi資源

要更深入地瞭解 Lendr.fi，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Lendr.fi網站
區塊查詢

人們還問：關於Lendr.fi的其他問題

Lendr.fi（RWAL）今日價格是多少？
RWAL 實時價格為 0.006465 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 RWAL 兌 USD 的價格是多少？
目前 RWAL 兌 USD 的價格為 $ 0.006465。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Lendr.fi 的市值是多少？
RWAL 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
RWAL 的流通供應量是多少？
RWAL 的流通供應量為 -- USD
RWAL 的歷史最高價（ATH）是多少？
RWAL 的歷史最高價是 -- USD
RWAL 的歷史最低價（ATL）是多少？
RWAL 的歷史最低價是 -- USD
RWAL 的交易量是多少？
RWAL 的 24 小時實時交易量為 $ 3.33K USD
RWAL 今年會漲嗎？
RWAL 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 RWAL 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:22:53 (UTC+8)

Lendr.fi（RWAL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

