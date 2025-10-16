Runwago 目前實時價格為 0.06017 USD。跟蹤 RUNWAGO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 RUNWAGO 價格趨勢。Runwago 目前實時價格為 0.06017 USD。跟蹤 RUNWAGO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 RUNWAGO 價格趨勢。

更多關於 RUNWAGO

RUNWAGO 價格資訊

RUNWAGO 白皮書

RUNWAGO 幣種官網

RUNWAGO 代幣經濟

RUNWAGO 價格預測

RUNWAGO 價格歷史

RUNWAGO 購買指南

RUNWAGO 兌換法幣計算

RUNWAGO 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Runwago 圖標

Runwago實時價格 (RUNWAGO)

1 RUNWAGO 兌換為 USD 的實時價格：

$0.06017
$0.06017$0.06017
-3.48%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:14:07 (UTC+8)

Runwago（RUNWAGO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.05865
$ 0.05865$ 0.05865
24H最低價
$ 0.07426
$ 0.07426$ 0.07426
24H最高價

$ 0.05865
$ 0.05865$ 0.05865

$ 0.07426
$ 0.07426$ 0.07426

$ 1.0835555409997446
$ 1.0835555409997446$ 1.0835555409997446

$ 0.059876660174692266
$ 0.059876660174692266$ 0.059876660174692266

-2.61%

-3.47%

-47.85%

-47.85%

Runwago（RUNWAGO）目前實時價格為 $ 0.06017。過去 24 小時內，RUNWAGO 的交易價格在 $ 0.05865$ 0.07426 之間波動，市場活躍度顯著。RUNWAGO 的歷史最高價為 $ 1.0835555409997446，歷史最低價為 $ 0.059876660174692266

從短期表現來看，RUNWAGO 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.61%，過去 24 小時內變動為 -3.47%，過去 7 天內累計變動為 -47.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Runwago（RUNWAGO）市場資訊

No.3851

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.97K
$ 19.97K$ 19.97K

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Runwago 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 19.97K。RUNWAGO 的流通量為 0.00，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.02M

Runwago（RUNWAGO）價格歷史 USD

跟蹤 Runwago 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0021694-3.47%
30天$ -0.16162-72.88%
60天$ -0.02983-33.15%
90天$ -0.02983-33.15%
Runwago 今日價格變化

今天，RUNWAGO 記錄了 $ -0.0021694 (-3.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Runwago 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.16162 (-72.88%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Runwago 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RUNWAGO 的變化為 $ -0.02983 (-33.15%)，從而更廣泛地了解其表現。

Runwago 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.02983 (-33.15%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Runwago（RUNWAGO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Runwago 價格歷史頁面

什麼是Runwago (RUNWAGO)

Runwago 是唯一由 Garmin 支援的 Web3 應用，並由業界領導企業 Alfa Catalyst Ventures、Kairon Labs 等提供支援。 Runwago 由專業工作室 CleevioX 開發，旨在為全球超過 3 億活躍跑者帶來 SportFi 革命。

Runwago在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Runwago 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 RUNWAGO 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Runwago 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Runwago 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Runwago 價格預測 (USD)

Runwago（RUNWAGO）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Runwago（RUNWAGO）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Runwago 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Runwago 價格預測

Runwago（RUNWAGO）代幣經濟

了解 Runwago（RUNWAGO）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 RUNWAGO 代幣的完整經濟學

如何購買Runwago (RUNWAGO)

正在尋找如何購買 Runwago？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Runwago。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

RUNWAGO 兌換為當地貨幣

1 Runwago（RUNWAGO）至 VND
1,583.37355
1 Runwago（RUNWAGO）至 AUD
A$0.0914584
1 Runwago（RUNWAGO）至 GBP
0.0445258
1 Runwago（RUNWAGO）至 EUR
0.0511445
1 Runwago（RUNWAGO）至 USD
$0.06017
1 Runwago（RUNWAGO）至 MYR
RM0.252714
1 Runwago（RUNWAGO）至 TRY
2.5217247
1 Runwago（RUNWAGO）至 JPY
¥9.14584
1 Runwago（RUNWAGO）至 ARS
ARS$89.8055301
1 Runwago（RUNWAGO）至 RUB
4.7678708
1 Runwago（RUNWAGO）至 INR
5.3100025
1 Runwago（RUNWAGO）至 IDR
Rp1,002.8329322
1 Runwago（RUNWAGO）至 PHP
3.5428096
1 Runwago（RUNWAGO）至 EGP
￡E.2.8526597
1 Runwago（RUNWAGO）至 BRL
R$0.3231129
1 Runwago（RUNWAGO）至 CAD
C$0.0836363
1 Runwago（RUNWAGO）至 BDT
7.358791
1 Runwago（RUNWAGO）至 NGN
87.8391745
1 Runwago（RUNWAGO）至 COP
$232.31637
1 Runwago（RUNWAGO）至 ZAR
R.1.0343223
1 Runwago（RUNWAGO）至 UAH
2.5325553
1 Runwago（RUNWAGO）至 TZS
T.Sh.148.5675521
1 Runwago（RUNWAGO）至 VES
Bs12.75604
1 Runwago（RUNWAGO）至 CLP
$56.49963
1 Runwago（RUNWAGO）至 PKR
Rs17.040144
1 Runwago（RUNWAGO）至 KZT
32.3491971
1 Runwago（RUNWAGO）至 THB
฿1.9663556
1 Runwago（RUNWAGO）至 TWD
NT$1.8454139
1 Runwago（RUNWAGO）至 AED
د.إ0.2208239
1 Runwago（RUNWAGO）至 CHF
Fr0.0475343
1 Runwago（RUNWAGO）至 HKD
HK$0.4669192
1 Runwago（RUNWAGO）至 AMD
֏23.1064834
1 Runwago（RUNWAGO）至 MAD
.د.م0.5547674
1 Runwago（RUNWAGO）至 MXN
$1.107128
1 Runwago（RUNWAGO）至 SAR
ريال0.2256375
1 Runwago（RUNWAGO）至 ETB
Br9.1969845
1 Runwago（RUNWAGO）至 KES
KSh7.7745657
1 Runwago（RUNWAGO）至 JOD
د.أ0.04266053
1 Runwago（RUNWAGO）至 PLN
0.2184171
1 Runwago（RUNWAGO）至 RON
лв0.2623412
1 Runwago（RUNWAGO）至 SEK
kr0.5637929
1 Runwago（RUNWAGO）至 BGN
лв0.1010856
1 Runwago（RUNWAGO）至 HUF
Ft20.1166361
1 Runwago（RUNWAGO）至 CZK
1.2563496
1 Runwago（RUNWAGO）至 KWD
د.ك0.01841202
1 Runwago（RUNWAGO）至 ILS
0.1955525
1 Runwago（RUNWAGO）至 BOB
Bs0.4163764
1 Runwago（RUNWAGO）至 AZN
0.102289
1 Runwago（RUNWAGO）至 TJS
SM0.5565725
1 Runwago（RUNWAGO）至 GEL
0.1630607
1 Runwago（RUNWAGO）至 AOA
Kz54.8491669
1 Runwago（RUNWAGO）至 BHD
.د.ب0.02268409
1 Runwago（RUNWAGO）至 BMD
$0.06017
1 Runwago（RUNWAGO）至 DKK
kr0.3856897
1 Runwago（RUNWAGO）至 HNL
L1.5830727
1 Runwago（RUNWAGO）至 MUR
2.7365316
1 Runwago（RUNWAGO）至 NAD
$1.0355257
1 Runwago（RUNWAGO）至 NOK
kr0.6017
1 Runwago（RUNWAGO）至 NZD
$0.1040941
1 Runwago（RUNWAGO）至 PAB
B/.0.06017
1 Runwago（RUNWAGO）至 PGK
K0.2533157
1 Runwago（RUNWAGO）至 QAR
ر.ق0.2196205
1 Runwago（RUNWAGO）至 RSD
дин.6.0603224
1 Runwago（RUNWAGO）至 UZS
soʻm724.9395923
1 Runwago（RUNWAGO）至 ALL
L5.0037372
1 Runwago（RUNWAGO）至 ANG
ƒ0.1077043
1 Runwago（RUNWAGO）至 AWG
ƒ0.1077043
1 Runwago（RUNWAGO）至 BBD
$0.12034
1 Runwago（RUNWAGO）至 BAM
KM0.1004839
1 Runwago（RUNWAGO）至 BIF
Fr176.95997
1 Runwago（RUNWAGO）至 BND
$0.0776193
1 Runwago（RUNWAGO）至 BSD
$0.06017
1 Runwago（RUNWAGO）至 JMD
$9.6422425
1 Runwago（RUNWAGO）至 KHR
241.6463302
1 Runwago（RUNWAGO）至 KMF
Fr25.51208
1 Runwago（RUNWAGO）至 LAK
1,308.0434521
1 Runwago（RUNWAGO）至 LKR
රු18.2995021
1 Runwago（RUNWAGO）至 MDL
L1.0192798
1 Runwago（RUNWAGO）至 MGA
Ar271.035765
1 Runwago（RUNWAGO）至 MOP
P0.48136
1 Runwago（RUNWAGO）至 MVR
0.920601
1 Runwago（RUNWAGO）至 MWK
MK104.280627
1 Runwago（RUNWAGO）至 MZN
MT3.844863
1 Runwago（RUNWAGO）至 NPR
रु8.489987
1 Runwago（RUNWAGO）至 PYG
426.72564
1 Runwago（RUNWAGO）至 RWF
Fr87.42701
1 Runwago（RUNWAGO）至 SBD
$0.4958008
1 Runwago（RUNWAGO）至 SCR
0.8971347
1 Runwago（RUNWAGO）至 SRD
$2.3905541
1 Runwago（RUNWAGO）至 SVC
$0.5264875
1 Runwago（RUNWAGO）至 SZL
L1.0355257
1 Runwago（RUNWAGO）至 TMT
m0.2111967
1 Runwago（RUNWAGO）至 TND
د.ت0.1768998
1 Runwago（RUNWAGO）至 TTD
$0.4079526
1 Runwago（RUNWAGO）至 UGX
Sh208.91024
1 Runwago（RUNWAGO）至 XAF
Fr33.87571
1 Runwago（RUNWAGO）至 XCD
$0.162459
1 Runwago（RUNWAGO）至 XOF
Fr33.87571
1 Runwago（RUNWAGO）至 XPF
Fr6.13734
1 Runwago（RUNWAGO）至 BWP
P0.8026678
1 Runwago（RUNWAGO）至 BZD
$0.1209417
1 Runwago（RUNWAGO）至 CVE
$5.6968956
1 Runwago（RUNWAGO）至 DJF
Fr10.71026
1 Runwago（RUNWAGO）至 DOP
$3.8520834
1 Runwago（RUNWAGO）至 DZD
د.ج7.8208966
1 Runwago（RUNWAGO）至 FJD
$0.1377893
1 Runwago（RUNWAGO）至 GNF
Fr523.17815
1 Runwago（RUNWAGO）至 GTQ
Q0.4609022
1 Runwago（RUNWAGO）至 GYD
$12.587564
1 Runwago（RUNWAGO）至 ISK
kr7.34074

Runwago資源

要更深入地瞭解 Runwago，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Runwago網站
區塊查詢

人們還問：關於Runwago的其他問題

Runwago（RUNWAGO）今日價格是多少？
RUNWAGO 實時價格為 0.06017 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 RUNWAGO 兌 USD 的價格是多少？
目前 RUNWAGO 兌 USD 的價格為 $ 0.06017。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Runwago 的市值是多少？
RUNWAGO 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
RUNWAGO 的流通供應量是多少？
RUNWAGO 的流通供應量為 0.00 USD
RUNWAGO 的歷史最高價（ATH）是多少？
RUNWAGO 的歷史最高價是 1.0835555409997446 USD
RUNWAGO 的歷史最低價（ATL）是多少？
RUNWAGO 的歷史最低價是 0.059876660174692266 USD
RUNWAGO 的交易量是多少？
RUNWAGO 的 24 小時實時交易量為 $ 19.97K USD
RUNWAGO 今年會漲嗎？
RUNWAGO 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 RUNWAGO 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:14:07 (UTC+8)

Runwago（RUNWAGO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

RUNWAGO 兌 USD 計算器

數量

RUNWAGO
RUNWAGO
USD
USD

1 RUNWAGO = 0.06017 USD

交易 RUNWAGO

RUNWAGO/USDT
$0.06017
$0.06017$0.06017
-3.47%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,120.11
$115,120.11$115,120.11

+1.25%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,160.01
$4,160.01$4,160.01

+2.07%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04931
$0.04931$0.04931

+55.99%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.98
$199.98$199.98

+0.21%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.6125
$5.6125$5.6125

-10.06%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,160.01
$4,160.01$4,160.01

+2.07%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,120.11
$115,120.11$115,120.11

+1.25%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.98
$199.98$199.98

+0.21%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6365
$2.6365$2.6365

-0.15%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20294
$0.20294$0.20294

-0.05%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02766
$0.02766$0.02766

+176.60%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2297
$0.2297$0.2297

+359.40%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005000
$0.000000000000000000005000$0.000000000000000000005000

+565.77%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2297
$0.2297$0.2297

+359.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04104
$0.04104$0.04104

+105.20%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003591
$0.0003591$0.0003591

+80.18%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000237
$0.0000000000000000237$0.0000000000000000237

+58.00%